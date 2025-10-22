Nhãn hàng Saforelle đồng hành, nâng cao sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ

Chương trình họp báo diễn ra tại khách sạn Novotel, TPHCM với phần giới thiệu của ông David Fontana - Tổng giám đốc Biocodex Việt Nam, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương - về chiến lược và sứ mệnh Biocodex mong muốn thực hiện tại Việt Nam.

Kết nối và đồng hành: Từ tri thức đến thói quen

Theo vị này, Việt Nam là quốc gia mà vai trò của phụ nữ được khẳng định trong mọi lĩnh vực cuộc sống và chị em cũng cởi mở hơn trong việc nâng cao kiến thức về sức khỏe phụ khoa.

Ông David Fontana - Tổng giám đốc Biocodex Việt Nam, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương - chia sẻ sứ mệnh nâng cao kiến thức về sức khỏe phụ khoa cho phụ nữ Việt thông qua chiến dịch (Ảnh: Biocodex).

Mục tiêu của chiến dịch “Kết nối và đồng hành cùng Phụ nữ Việt Nam” không chỉ truyền thông mà còn đưa kiến thức thành thói quen hằng ngày để chị em cân bằng cuộc sống; từ đó tự tin với vẻ đẹp và sức khỏe của mình.

Đại diện Biocodex Việt Nam, bà Mary Pauline - Giám đốc Tiếp thị ngành hàng sức khỏe phụ nữ - và ông Valcke Olivier - Giám đốc Viện vi sinh vật, Tập đoàn Biocodex - đã có những chia sẻ từ những số liệu nghiên cứu về kiến thức phụ khoa tại Việt Nam và phân tích tầm quan trọng của hệ vi sinh khỏe mạnh, quyết định đến sự tự tin, sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Bà Mary Pauline - Giám đốc Tiếp thị ngành hàng sức khỏe phụ nữ chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Biocodex).

Ông Valcke Olivier - Giám đốc Viện vi sinh vật, Tập đoàn Biocodex chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Biocodex).

Chiến dịch “Saforelle - Kết nối và đồng hành cùng Phụ nữ Việt Nam” của Biocodex gồm các mũi nhọn:

Hội thảo khoa học cho chuyên gia y tế: Cập nhật bằng chứng mới về cân bằng vi sinh, quản lý kích ứng âm hộ - âm đạo; trao đổi phác đồ chăm sóc theo giai đoạn cuộc đời; chuẩn hóa ngôn ngữ tư vấn để người dùng dễ hiểu, dễ thực hành thành thói quen.

Hoạt động trải nghiệm, nâng cao kiến thức cho phụ nữ: Quy trình 5 bước chăm sóc phụ khoa đúng - đủ - dịu êm; đối thoại cởi mở về thói quen sau vận động thể thao, trong kỳ kinh nguyệt, sau quan hệ; hướng dẫn nhận diện tín hiệu cần đi khám qua những chia sẻ cởi mở, cụ thể trong và sau chiến dịch từ chuyên gia.

Giải đáp thắc mắc, giúp chị em phụ nữ hiểu và yêu bản thân: Chương trình sáng nay nhận được sự quan tâm của các doanh nhân trẻ, năng động cùng các chị em có những thắc mắc cụ thể về sức khỏe phụ khoa, tác động tích cực mà Biocodex, thông qua sản phẩm vệ sinh Saforelle mang lại cho chị em.

Khách mời đặt câu hỏi tại sự kiện (Ảnh: Biocodex).

Chiến dịch của Saforelle - Vì “nàng” xứng đáng được yêu chiều

Trong buổi họp báo, ông Olivier - đại diện Viện vi sinh vật của Biocodex - cũng nhấn mạnh không chỉ phụ nữ độ tuổi sinh sản mà sức khỏe phụ khoa nên được cả nam giới và các bé gái quan tâm nhiều hơn. Chủ đề sức khỏe phụ khoa được trao đổi cởi mở, sẽ tăng sự tự tin và chất lượng sống cho chị em, ở mọi độ tuổi.

Sức mạnh của chiến dịch sẽ nâng cao ý thức về sức khỏe sinh sản, được truyền đạt đầy đủ và cởi mở, từ người bà, người mẹ đến con cái trong mỗi gia đình, cho đến các tổ chức xã hội và cộng đồng.

“Vì một nửa thế giới là phái đẹp, Biocodex mong muốn thực hiện chiến dịch thường xuyên, lâu dài để chung tay cùng cộng đồng phái đẹp tạo nên sự thay đổi lớn, để mỗi người là một đại sứ lan tỏa tầm quan trọng của kiến thức chăm sóc phụ khoa”, đại diện nhãn hàng nói.

Thông qua Biocodex Microbiota Institute & Foundation cùng Saforelle, với 3 yếu tố cốt lõi: khoa học, đổi mới, cam kết xã hội, trong đó lấy giáo dục làm trọng tâm cho giới chuyên môn và cộng đồng, cung cấp giải pháp an toàn, hiệu quả, thúc đẩy nghiên cứu khoa học về sức khỏe phụ khoa và lan tỏa một cách đầy đủ cho tất cả phụ nữ.

Lãnh đạo, nhân viên công ty Biocodex và nhãn hàng Saforelle, cùng khách mời tại sự kiện phát động chiến dịch “Saforelle - Kết nối và đồng hành cùng Phụ nữ Việt Nam” (Ảnh: Biocodex).

Theo định hướng chiến lược của ông David Fontana, trong dịp ra mắt chiến dịch của Saforelle nhân ngày tôn vinh chị em 20/10, Biocodex cam kết sẽ trở thành đối tác tin cậy trong chăm sóc sức khỏe phụ khoa tại Việt Nam, trao quyền cho hàng triệu phụ nữ “hiểu sâu - chọn đúng - chăm chuẩn”, cùng chị em tự tin mỗi ngày.