Nha Khoa An Phước và hành trình mang đến nụ cười đẹp cho hàng nghìn khách hàng

Nha Khoa An Phước - nha khoa theo tiêu chuẩn quốc tế

Nha Khoa An Phước đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ nha khoa tiêu chuẩn quốc tế vào Việt Nam. Với công nghệ hiện đại, đội ngũ y bác sĩ đã mang đến hàm răng trắng - khỏe - đẹp cho hơn 30.000 khách hàng trên toàn quốc.

Nha Khoa An Phước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe răng miệng và lan tỏa những giá trị này đến nhiều đối tượng trong cộng đồng. Điển hình là việc Nha khoa An Phước đã tổ chức chiến dịch "Nha khoa học đường" nhằm lan tỏa kiến thức về chăm sóc răng miệng đến hơn 6.000 học sinh trên địa bàn thành phố Tân An (Long An).

Ngày hội niềng răng do Nha khoa An Phước tổ chức cho khách hàng (Ảnh: Nha khoa An Phước).

Gần đây nhất, Nha khoa An Phước đã tổ chức chương trình "Ngày hội niềng răng" với chủ đề "Hè tỏa nắng - Cười tỏa sáng". Đây là cơ hội để mọi người hiểu rõ hơn về quy trình niềng răng và có sự lựa chọn thông minh khi quyết định điều trị.

Các thành tựu của Nha khoa An Phước sau gần 5 năm thành lập

Xuất phát là một nha khoa nhỏ, sau hơn 5 năm phát triển không ngừng, An Phước đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu khi nhắc đến nha khoa tại Tân An.

Nha Khoa An Phước nhận giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu đổi mới sáng tạo 2023" (Ảnh: Nha khoa An Phước).

Với những nỗ lực liên tục, Nha khoa An Phước đã được công nhận qua nhiều giải thưởng. Điển hình là Top 20 Dịch vụ uy tín và chất lượng được người Việt tin dùng năm 2022, Doanh nghiệp tiêu biểu đổi mới sáng tạo 2023.

Ngày 21/7 là dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Nha khoa An Phước. Đây cũng là dịp đơn vị muốn cảm ơn tất cả khách hàng đã và đang tin tưởng An Phước trên hành trình kiến tạo nụ cười đẹp.

Với sự thành công và đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, Nha Khoa An Phước đã ghi dấu ấn trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ tại khu vực.

Nha Khoa An Phước mang đến nụ cười đẹp hơn cho hàng nghìn khách hàng (Ảnh: Nha Khoa An Phước).

Đổi mới và sáng tạo trong phương pháp điều trị

Nha Khoa An Phước luôn đổi mới và sáng tạo trong phương pháp điều trị để mang lại cho khách hàng nụ cười đẹp. Năm 2022, Nha khoa An Phước đã có buổi ký kết chuyển giao thành công công nghệ lấy dấu hàm kỹ thuật số Shining 3D Aoralscan 3. Sản phẩm giúp nhận biết tình trạng sức khỏe răng miệng, đồng thời cung cấp hình ảnh đa chiều cấu trúc hàm, khớp cắn, mô nướu.

Trong thời gian gần đây, An Phước đã ký kết hợp tác với hệ thống khay niềng răng hàng đầu tại Mỹ - Clear Correct. Điều này cho phép đơn vị áp dụng công nghệ tiên tiến và phương pháp điều trị hiện đại với giải pháp không chỉnh nha truyền thống.

Dịch vụ nha khoa đa dạng, cam kết bảo hành

Nha khoa An Phước mang đến dịch vụ nha khoa đa dạng, đảm bảo chất lượng với cam kết bảo hành trọn đời cho dịch vụ cấy ghép Implant và áp dụng chế độ bảo hành riêng cho các dịch vụ khác. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ CAD/CAM để thiết kế và chế tạo giúp răng sứ có độ bền cao, màu sắc tự nhiên.

Cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại

Thấu hiểu tầm quan trọng của sức khỏe răng miệng, nha khoa An Phước đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại. Hệ thống phòng điều trị, dụng cụ và trang thiết bị được nhập khẩu và chuyển giao từ Đức, Hàn Quốc... Điều này giúp hỗ trợ tối đa cho các bác sĩ trong quá trình điều trị.

Đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm

Đội ngũ chuyên gia tại Nha khoa An Phước là những bác sĩ tốt nghiệp chuyên khoa răng hàm mặt, có kinh nghiệm và được đào tạo lâu dài tại các nước hàng đầu. Với nhiều năm kinh nghiệm, các bác sĩ của An Phước hiểu cần làm gì để đem đến cho khách hàng những kết quả tốt nhất.

Với tầm nhìn trở thành một trung tâm nha khoa hàng đầu khu vực, Nha khoa An Phước cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Nha khoa An Phước

Địa chỉ: Số 23 đường Trà Quý Bình, phường 2, TP. Tân An, Long An

Hotline: 093 179 2133

Website: nhakhoaanphuoc.vn