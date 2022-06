Nguyên nhân gây sưng hạch ở trẻ em

Nhiều trẻ nhỏ thường bị sưng các hạch do bị nhiễm trùng vùng tổ chức lân cận, dẫn đến phản ứng ở các hạch gần vị trí nhiễm trùng nhất.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Thu Hằng, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), nguyên nhân gây sưng hạch có thể là:

- Nhiễm trùng đường hô hấp trên, bao gồm cảm lạnh và cúm.

- Viêm họng nhiễm khuẩn.

- Trẻ bị sâu răng.

- Viêm hạch bạch huyết, trong đó một hạch bạch huyết bị nhiễm trùng.

- Bệnh bạch cầu đơn nhân truyền nhiễm, gây ra bởi virus Epstein-Barr.

- HIV, trong đó bệnh hạch bạch huyết là triệu chứng phổ biến của nhiễm trùng sớm.

- Bệnh lý ung thư.

- Bệnh do mèo cào, do vi khuẩn Bartonella henselae gây ra.

- Do côn trùng cắn như Ricketsia (sốt mò).

- Hạch do lao: hạch phản ứng do tiêm phòng lao và bệnh lao (Lao hạch - viêm hạch do vi khuẩn lao).

- Bệnh Kawasaki

- Lupus ban đỏ (bệnh tự miễn).

Triệu chứng sưng hạch bạch huyết ở trẻ em

Hạch bạch huyết xuất hiện khi cơ thể trẻ đang chống lại tình trạng nhiễm trùng, lúc này các hạch sẽ sưng lên. Trẻ em chính là đối tượng thường xuyên tiếp xúc với các dị nguyên, các bệnh nhiễm trùng mới mắc, bởi vậy hạch bạch huyết của trẻ thường to hơn người lớn. Những dấu hiệu này cho thấy hệ thống miễn dịch của trẻ đang hoạt động tốt trong việc chống lại các bệnh nhiễm trùng, do đó cha mẹ trẻ không cần phải lo lắng quá nhiều nếu thấy trẻ nổi hạch bạch huyết.

Trên thực tế, hạch vùng cổ của trẻ có thể sờ thấy, thậm chí ngay cả khi trẻ khỏe mạnh. Nếu hạch có kích thước nhỏ hơn 2cm, không đau, di động, không sưng nóng, có thể thấy 1 hoặc vài hạch liên tiếp nhau nhưng không dính vào nhau và trẻ không có biểu hiện gì khác thì phần lớn là hạch bình thường, có thể có một số hạch đặc biệt là ở vùng cổ, nách và bẹn.

Nếu phát hiện trẻ có hạch kèm theo một số triệu chứng khác như sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, trẻ bị sụt cân, mệt mỏi và đổ mồ hôi về đêm có thể là dấu hiệu của một bệnh lý nào đó cần được bác sĩ khám và tư vấn.