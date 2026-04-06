Người bệnh đái tháo đường có nguy cơ nhập viện cao do virus hợp bào hô hấp

Diễn ra tại Đà Nẵng, Hội nghị Nội tiết ASEAN lần thứ 23 (AFES 2025) với chủ đề “Bệnh Nội tiết, Đái tháo đường, Rối loạn chuyển hóa và Công nghệ số” thu hút hơn 500 đại biểu quốc tế và hơn 1.200 đại biểu trong nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, GSK Việt Nam đồng hành cùng Hội Nội tiết - Đái tháo đường trong các phiên thảo luận chuyên đề. Đứng trước gánh nặng bệnh tật ở người lớn tuổi, sự hiện diện của các bệnh đồng mắc làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm. Các chuyên gia y tế cũng có trao đổi về tầm quan trọng của việc đưa tiêm chủng ngừa các bệnh truyền nhiễm vào chăm sóc toàn diện cho người bệnh đái tháo đường.

Người bệnh đái tháo đường - nhóm nguy cơ cao mắc RSV ở mức độ nặng

RSV là một loại virus theo mùa rất dễ lây lan và có thể lây truyền qua đường hô hấp do hít phải giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc khi tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp của người nhiễm bệnh. RSV có thể lây nhiễm trong gia đình và ước tính trung bình một người nhiễm có khả năng lây cho ba người khác.

Biểu hiện lâm sàng của bệnh do RSV đa dạng, từ tình trạng mang mầm bệnh không triệu chứng, qua các triệu chứng giống cảm lạnh, cho đến suy hô hấp cấp tính. Trong một số trường hợp, khi nhiễm RSV, người bệnh có thể gặp các tình trạng nghiêm trọng, và được ghi nhận có liên quan đến tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, nhập viện hoặc tử vong. ​

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 7 triệu người đang sống chung với bệnh đái tháo đường, trong đó có hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng, bao gồm biến chứng về tim mạch, thần kinh, thận... Theo nghiên cứu, người bệnh đái tháo đường cũng là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng (trong đó có bệnh do RSV) cao hơn so với người không có bệnh nền đái tháo đường.

PGS.TS.BS. Hồ Thị Kim Thanh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết người trưởng thành mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ nhập viện do RSV cao hơn 2,4 - 11,4 lần so với người không mắc đái tháo đường. Bệnh do RSV có thể gây biến chứng nghiêm trọng và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Thách thức này càng lớn hơn khi các phương pháp điều trị RSV chủ yếu là hỗ trợ, chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu.

Chiến lược dự phòng chủ động: Tiêm chủng cho người lớn và vai trò của nhân viên y tế

Việc chú trọng phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng ở người mắc bệnh đái tháo đường là cần thiết. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Milan, Ý, hơn 80% bệnh nhân đái tháo đường thể hiện sự tin tưởng và đồng ý tiêm chủng cúm khi được bác sĩ chuyên khoa đái tháo đường khuyến nghị, điều này cho thấy vai trò quan trọng của nhân viên y tế trong thúc đẩy tiêm chủng nhằm giảm gánh nặng của các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vaccine cho cộng đồng.

GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam, cho biết: “Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA, 2025), người bệnh đái tháo đường nên được tiêm các vaccine thiết yếu tùy độ tuổi, bao gồm vaccine ngừa viêm gan B, Covid-19, cúm, phế cầu, RSV, bạch hầu, ho gà, uốn ván.

Ở Việt Nam, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường tuýp 2 của Bộ Y tế năm 2020 cũng khuyến nghị người bệnh cần tiêm phòng cúm và phế cầu hằng năm, đồng thời nên tiêm chủng viêm gan B. Năm 2025, Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam tiếp tục thảo luận về đồng thuận để bổ sung tiêm chủng bạch hầu, ho gà, uốn ván, RSV cho bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2, nhấn mạnh vai trò phòng bệnh chủ động ở nhóm nguy cơ cao”.

“Hiện nay, những tiến bộ trong công nghệ vaccine đã giúp tăng cường đáp ứng miễn dịch, góp phần hỗ trợ mục tiêu phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm ở người lớn tuổi. Bên cạnh đó, vai trò của các bác sĩ điều trị là những người đồng hành quan trọng, giúp người bệnh hiểu rõ tầm quan trọng của phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng bằng vaccine, từ đó đưa ra quyết định phù hợp để chủ động tiêm phòng, bảo vệ sức khỏe lâu dài”, GS.TS.BS. Tony Cunningham, Chủ nhiệm Bộ môn Vaccine, Viện Truyền nhiễm Sydney - Đại học Sydney, chia sẻ.

