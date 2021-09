Ngũ Phúc Đường tặng sản phẩm Lumedi-V hỗ trợ mùa dịch

Dân trí Hơn 3.000 sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp Lumedi-V đã được Ngũ Phúc Đường gửi đến các bệnh nhân Covid-19 trên cả nước.

Sản phẩm Lumedi-V hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp an toàn, lành tính

Được tuyển chọn và kết hợp từ gần 20 thảo dược thiên nhiên khai thác tại Việt Nam như: Tô tử, La bạc tử, Bạch linh, Bạch giới tử… dựa trên nền móng của 4 bài thuốc cổ phương nổi tiếng trong bồi bổ cơ thể, Ngũ Phúc Đường giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe đường hô hấp.

Sản phẩm đã công bố với Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế về công dụng chỉ định: Hỗ trợ thanh phế, giảm ho, giảm đờm; hỗ trợ giảm triệu chứng viêm phổi, viêm phế quản; hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp. Đặc biệt, sản phẩm được bào chế dạng hỗn dịch, hàm lượng tinh chất cao, không chứa đường hay tá dược nên hiệu quả sử dụng cao hơn rõ rệt.

Ngũ Phúc Đường - chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Công ty Cổ phần Y Dược Ngũ Phúc Đường (gọi tắt là Ngũ Phúc Đường) đã kịp thời hỗ trợ hàng nghìn sản phẩm Lumedi-V cho những bệnh nhân F0 có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều người là lao động tự do hay công nhân, góp một phần sức lực chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Hàng nghìn sản phẩm Lumedi-V khẩn trương được chuẩn bị để gửi tận tay các F0 có hoàn cảnh khó khăn.

Vượt qua khó khăn của dịch bệnh để sản phẩm Lumedi-V được gửi kịp thời đến tay các F0

Mặc dù, dịch bệnh hoành hành khiến hoạt động kinh doanh, phục vụ của hệ thống cửa hàng độc quyền của Ngũ Phúc Đường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ngũ Phúc Đường luôn nỗ lực để sản phẩm Lumedi-V được gửi kịp thời đến tay các bệnh nhân, giúp mọi người có thêm lựa chọn để hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp.

Lumedi-V - giải pháp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, kết hợp tinh hoa y học cổ truyền và dây chuyển sản xuất khép kín đạt tiêu chuẩn GMP.

Tới nay, hơn 3000 hộp sản phẩm Lumedi-V hỗ trợ tăng sức khỏe hệ hô hấp, hỗ trợ giảm triệu chứng viêm phổi đã được gửi tới tận tay các F0 toàn quốc, trong đó có nhiều người lao động khó khăn bị ảnh hưởng kinh tế bởi dịch bệnh. Trong khuôn khổ chương trình trao tặng F0, Ngũ Phúc Đường gửi tặng cán bộ công nhân viên là F0 của một số công ty như công ty thuốc lá Vinataba và công ty Thông Thuận Thành tại Đồng Nai...

Ngũ Phúc Đường trao tặng sản phẩm Lumedi-V cho Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Bên cạnh việc trao tặng sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hệ hô hấp cho F0 khó khăn, Ngũ Phúc Đường còn gửi tặng hàng nghìn hộp sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lumedi-V tới: Sở Y tế Nam Định, nhân viên khoa cách ly khu vực Sài Gòn, Khoa lây Bệnh viện Thanh Nhàn, Quân Y Sài Gòn Tổ 2, Bác sĩ Quân Y Khu vực phía Nam, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện dã chiến Thủ Đức…

Ngũ Phúc Đường gửi tặng sản phẩm Lumedi-V tới đại diện Hội Quân Dân Y.

Chia sẻ về hoạt động trao tặng sản phẩm Lumedi-V, đại diện Ngũ Phúc Đường, ông Đoàn Hiếu Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y Dược Ngũ Phúc Đường chia sẻ: "Có thể nói, cuộc chiến nào cũng đầy cam go và thách thức, và cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 cũng vậy. Tuy nhiên, so với các bệnh nhân F0, các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm cống hiến tại tuyến đầu chống dịch, chúng ta vẫn may mắn hơn họ rất nhiều. Khi có cơ hội gửi tặng sản phẩm Lumedi-V, Ngũ Phúc Đường mong được chia sẻ gánh nặng tài chính và sức khỏe cộng động".

Đại diện phía Ngũ Phúc Đường cũng cho biết, từ ngày 21/9 cho tới 31/12, Ngũ Phúc Đường tập trung triển khai chương trình hỗ trợ miễn phí Lumedi-V cho các F0 có hoàn cảnh khó khăn.

Độc giả quan tâm về chương trình trao tặng sản phẩm Lumedi-V của Ngũ Phúc Đường có thể tìm hiểu thêm tại: https://www.lumedi-v.com/

Công ty Cổ phần Y dược Ngũ Phúc Đường, gọi tắt là Ngũ Phúc Đường - một công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Lấy cảm hứng về Ngũ Phúc Lâm Môn và áp dụng nguyên tắc Ngũ Vị - Ngũ sắc của tri thức y học cổ truyền, Ngũ Phúc Đường phát triển một hệ thống sản phẩm nhằm chăm sóc toàn diện con người.

*Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

