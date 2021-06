Nghệ An: Nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây

Dân trí Sở Y tế Nghệ An cho biết trong gần 10 ngày qua tỉnh này ghi nhận 33 ca mắc Covid-19, trong đó, đặc biệt có nhiều ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây.

Sáng 22/6, Sở Y tế Nghệ An cho biết, tính từ ngày 13-21/6 trên địa bàn tỉnh này đã ghi nhận 33 trường hợp mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, trong đó tập trung chủ yếu tại TP Vinh 21 ca nhiễm, huyện Diễn Châu 9 ca nhiễm, Tân Kỳ 1 ca, Quỳ Hợp 1 ca và Nam Đàn 1 ca. Trong đó, nhiều ca bệnh chưa xác định rõ nguồn lây.

Ngành Y tế Nghệ An đang ngày đêm cật lực lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Tích lũy Nghệ An có tất cả 38 ca mắc Covid-19, trong đó có 5 ca là người lao động từ Hàn Quốc và Nhật Bản về. Hiện 5 ca mắc Covid-19 này đã điều trị khỏi, ổn định, hoàn thành thời gian cách ly và trở về nhà.

Sở Y tế cũng cho biết, đến thời điểm này Nghệ An có 24.315 công dân đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong đó, cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà là 21.470 trường hợp; cách ly tập trung là 2.845 người.

Từ 13-21/6, toàn tỉnh đã thực hiện lấy 15.918 mẫu cho đối tượng nguy cơ cao. Đặc biệt, trong 2 ngày 19 -20/6, ngành Y tế Nghệ An đã tổ chức lấy hơn 100.000 mẫu giám sát cộng đồng trên địa bàn TP Vinh.

"Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, địa hình đi lại phức tạp, có đường biên giới dài giáp với nước bạn Lào, dân số đông thường đi làm ăn xa, tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Trong 10 ngày qua Nghệ An liên tục ghi nhận ca nhiễm mới, đặc biệt có nhiều trường hợp chưa rõ nguồn lây. Các ca bệnh phần lớn được phát hiện khi có triệu chứng, có thời gian tự điều trị tại nhà trước khi đến khám tại các cơ sở khám, chữa bệnh", PGS.TS Dương Đình Chỉnh, GĐ Sở Y tế Nghệ An chia sẻ.

Cũng theo người đứng đầu Sở Y tế, toàn tỉnh đã thiết lập hệ thống các tổ lấy mẫu từ tuyến tỉnh đến tuyến xã (trên 2.500 cán bộ y tế), đủ khả năng lấy hơn 200.000 mẫu/ngày. Ngoài ra đã tổ chức tập huấn cho 460 sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

"Hiện Nghệ An có 7 phòng xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR, công suất xét nghiệm tối đa khoảng 33.500 mẫu/ngày (cho mẫu gộp 10). Triển khai sửa chữa, bổ sung các hạng mục cần thiết để làm một Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên với quy mô 100 giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong tuần tới", người đứng đầu Sở Y tế Nghệ An cho biết.

Trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19 trên địa bàn, tỉnh này quyết định sẽ kích hoạt cả hệ thống chính trị, Ban chỉ đạo các cấp ở mức độ cao nhất, với phương châm "kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào người dân" và trên cơ sở "4 tại chỗ".

Nguyễn Duy