Nghệ An lên tiếng về thông tin "tồn" một triệu liều vaccine phòng Covid-19

Dân trí Việc tiêm vaccine phải đủ thời gian giữa các mũi tiêm. Vaccine phân bổ tới đâu, tỉnh Nghệ An triển khai tiêm đến đó, hoàn toàn không có chuyện tiêm chậm hay để tồn kho gần một triệu liều vaccine.

Tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương để kiểm điểm tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 chiều 17/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Tuyên thông tin Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng vaccine tồn kho lớn. Cụ thể, địa phương này đã được phân bổ hơn 3,78 triệu liều vaccine, hiện mới chỉ tiêm được hơn 2,83 triệu liều, tồn 910.000 liều vaccine.

Về vấn đề này, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định hoàn toàn không có chuyện địa phương tiêm chậm, dẫn tới tồn kho gần một triệu liều vaccine phòng Covid-19.

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn (Ảnh: BVĐK TP Vinh)

Đến hết ngày 17/11, Nghệ An đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên, trong đó có hơn 450.000 người dân đã được tiêm đủ 2 mũi.

"Bộ Y tế vừa phân bổ cho Nghệ An 871.000 liều vaccine Apdala để triển khai tiêm mũi 2 và mũi 3 cho người dân. Phải đến ngày thì mới có thể tiêm trả mũi 2, theo kế hoạch, từ ngày 17-18/11 mới đủ thời gian để triển khai tiêm mũi 2. Trong ngày 17/11, 435.000 liều vaccine Apdala đã được chuyển về các địa phương và tiêm trả ngay cho người dân, riêng mũi 3 phải sau 2 tuần nữa mới có thể tiêm", ông Trần Minh Tuệ thông tin.

Đối với vaccine Vero Cell, Nghệ An phải đề nghị Bộ Y tế khẩn cấp phân bổ để tiêm trả mũi 2 do đã quá thời gian nhưng đến tối qua (17/11), vaccine mới về đến Nghệ An. Đến sáng nay, Sở Y tế Nghệ An đã cho vận chuyển về các địa phương để triển khai tiêm.

Ngoài ra, theo thông tin ông Tuệ cung cấp, dự kiến ngày 19/11, Quân khu 4 mới chuyển cho Nghệ An 1/2 liều vaccine Moderna để tiêm đủ 2 mũi cho người dân trong tổng số 500.000 liều Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh này.

"Vaccine về tới đâu chúng tôi triển khai tiêm tới đó và phải đủ thời gian mới tiêm. Trên hệ thống y tế, Nghệ An đứng thứ 4 về tốc độ tiêm chủng thì làm sao mà chậm được?", Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định.

Theo ông Tuệ, Nghệ An đang nằm trong nhóm có tỉ lệ tiêm chủng vaccine thấp của cả nước. Việc bao phủ vaccine đang thực hiện đúng tiến độ theo số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho địa phương.

Trước lo ngại của người dân về khoảng cách giữa 2 mũi xa (6 tuần), ông Tuệ cho biết: "Theo khuyến cáo, mũi 2 được tiêm cách mũi một 4 tuần. Dưới khoảng thời gian đó không nên tiêm mũi 2 nhưng quá hơn một chút, thậm chí quá 1 tháng, 2 tháng cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả phòng Covid-19 của vaccine".

Đối với nhóm đối tượng là trẻ từ 12 đến 17 tuổi, qua rà soát, thống kê, Nghệ An có trên 300.000 người. Tỉnh Nghệ An cũng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, chỉ chờ Bộ Y tế phân bổ vaccine về là triển khai tiêm ngay.

Sở dĩ việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi chậm hơn một số địa phương khác trên cả nước, theo ông Tuệ, khi "phủ" vaccine cho tất cả đối tượng từ 18 trở lên theo quy định thì Bộ Y tế mới phân bổ vaccine để tiêm cho trẻ em.

Hoàng Lam