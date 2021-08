Nghệ An kích hoạt bệnh viện dã chiến số 3 quy mô 250 giường bệnh

Dân trí Các ca nhiễm cộng đồng tiếp tục tăng, tỉnh Nghệ An đã kích hoạt bệnh viện dã chiến số 3; nhiều địa phương khác trong khu vực cũng ghi nhận các ca mắc mới.

Thanh Hóa: Đã tiêm hết số vắc xin được phân bổ

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, trong ngày 20/8, địa phương này ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều ở trong khu cách ly tập trung.

Tại Thanh Hóa, tính từ 27/4 đến 21h ngày 20/8, ghi nhận số ca bệnh cộng dồn là 202 ca, trong đó điều trị khỏi ra viện là 66 người, không có ca bệnh nặng và nguy kịch.

Theo CDC Thanh Hóa, hiện nay địa phương đã tiêm hết số lượng vắc xin được phân bổ qua 3 đợt bảo đảm an toàn. Thanh Hóa đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia cung ứng vắc xin phòng Covid-19 đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của người dân trên địa bàn tỉnh; trước mắt đáp ứng đủ nhu cầu cho trên 750.000 đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Qua 3 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19, Thanh Hóa đã tiếp nhận 104.730 liều vắc xin, đã tổ chức tiêm cho 113.852 lượt người, đạt 117%, trong đó mũi 1 là 100.938 người, mũi 2 là 12.926 người.

Nghệ An: 60 ca nhiễm SASR-CoV-2 mới, kích hoạt bệnh viện dã chiến số 3

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, trong ngày 20/8, địa phương này ghi nhận 60 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, có 16 ca nhiễm ngoài cộng đồng.

Ổ dịch liên quan đến Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc diễn biến phức tạp với 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; ngành y tế đã cách ly tập trung 903 người.

Các ca nhiễm mới liên quan đến chợ đầu mối nông sản Vinh, chợ Quang Trung và Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, ngoài ra có nhiều trường hợp lao động tự do được phát hiện khi có triệu chứng điển hình và đi kiểm tra mới phát hiện.

Trong đó ổ dịch liên quan đến Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được đánh giá hết sức phức tạp với 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, phân bố ở huyện Yên Thành (9 ca), thị xã Hoàng Mai (2 ca) và Nghi Lộc (1 ca). Số ca nhiễm là sinh viên của trường chiếm tới 10/12 trường hợp.

Ngành y tế đã xác định được 1.312 trường hợp liên quan tới ổ dịch này; 903 trường hợp đã được cách ly tập trung (liên quan đến thầy cô, sinh viên nhà trường); 751 trường hợp đang được cách ly tại nhà.

Từ ngày 21/8, Bệnh viện dã chiến số 3 với quy mô 250 giường bệnh chính thức tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 để điều trị (Ảnh: Hoàng Lam).

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Nghệ An có 760 bệnh nhân Covid-19; có 292 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện hoặc chuyển tuyến.

Trong ngày 20/8, tỉnh Nghệ An cũng đã kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 3 tại Trung tâm phục hồi chức năng - bệnh nghề nghiệp Giao thông 4 (thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Bệnh viện có quy mô 250 giường bệnh, ngành y tế Nghệ An điều động 70 cán bộ, bác sỹ tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại đây.

Trước tình trạng số ca nhiễm tăng nhanh, Sở Y tế Nghệ An đang khảo sát địa điểm xây dựng Bệnh viện dã chiến số 4 và số 5 để đáp ứng yêu cầu điều trị.

Hà Tĩnh: Ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19

Ngày 20/8, Hà Tĩnh có thêm 13 ca mắc Covid-19, trong đó có 4 ca phát hiện trong cộng đồng, đều ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc; các ca còn lại đều trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam.

Sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; lực lượng chức năng đưa 13 bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 362 ca mắc Covid-19.

Quảng Bình: Tăng cường giám sát, hạn chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly

Trước tình hình nhiều F1 trở thành F0 trong khu cách ly, ngày 20/8 CDC Quảng Bình đã có những trao đổi, phối hợp với lực lượng quân sự, công an để tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tiếp xúc của công dân trong khu cách ly.

Cơ quan chức năng họp bàn về công tác tăng cường giám sát, hạn chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly (Ảnh: Tiến Thành).

Cơ quan chức năng tại Quảng Bình sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở nhằm hạn chế tiếp xúc của công dân cách ly giữa các phòng; tuyên truyền công tác tự giác cách ly không tiếp xúc với các phòng xung quanh; trường hợp nào có thái độ không hợp tác cần nhắc nhở ngay, đồng thời xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có chế tài xử phạt nghiêm khắc, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra việc lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung.

Các bệnh nhân được đưa đi điều trị.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, ngày 20/8, Quảng Bình cũng đã ghi nhận thêm 7 ca dương tính mới. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR, CDC Quảng Bình đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Cũng trong ngày 20/8 tại Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình có thêm 3 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Như vậy đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tổng cộng 102 ca mắc Covid-19; 30 ca ra viện và hiện còn 72 ca đang cách ly, điều trị.

Quảng Trị: Hạn chế việc lây nhiễm ra cộng đồng với trường hợp hết cách ly

Ngày 20/8, tỉnh Quảng Trị ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trở về từ Bình Dương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị có 67 trường hợp mắc bệnh đang được điều trị. Tổng số người được tiêm vắc xin đến thời điểm này là 53.710 người.

Tỉnh Quảng Trị vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 do ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 làm trưởng ban.

Hiện nay, dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp ở nhiều địa phương; đối với Quảng Trị, số lượng người dân trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam ngày càng đông, trong khi điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực phục vụ cho công tác cách ly, điều trị còn hạn chế, khiến tỉnh này phải đối mặt trực tiếp với nhiều nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh.

Để hạn chế tình trạng lây nhiễm ra cộng đồng đối với các trường hợp hết thời gian cách ly tập trung, đưa về cách ly tại nhà, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn, nghiên cứu để có quy định hướng dẫn cụ thể về việc cách ly tại nhà, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để dịch bệnh có cơ hội lây nhiễm ra cộng đồng. Trường hợp không đảm bảo an toàn, tính thêm phương án kéo dài thời gian cách ly tập trung.

Nhóm PV Bắc miền Trung