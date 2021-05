Nghệ An: Gia tăng trẻ nhập viện với hội chứng viêm màng não

Dân trí Trung bình mỗi ngày có 20-30 trẻ nhập viện bởi hội chứng viêm màng não do virus. Các bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau đầu, nôn và tiêu chảy.

Ngày 21/4, khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang điều trị cho hơn 100 bệnh nhân hội chứng viêm màng não do virus. Các bệnh nhân nhập viện điều trị với các triệu chứng sốt, đau đầu, nôn và tiêu chảy. Đặc biệt có những trường hợp 2-3 bệnh nhân là trẻ trong cùng một gia đình.

Nhân viên y tế lấy mẫu máu bệnh nhi nhập viện với hội chứng viêm màng não để gửi xét nghiệm, xác định chủng virus gây bệnh (ảnh BV Sản Nhi Nghệ An).

Theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, từ cuối tháng 3/2021 đến nay, mỗi ngày có khoảng 130-150 trẻ đến khám, 20 -30 trẻ nhập viện bởi hội chứng viêm màng não do virus.

Theo bác sỹ Võ Mạnh Hùng - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, năm nay số lượng bệnh nhân hội chứng viêm màng não (viêm màng bao phủ não và tủy sống) tăng cao hơn cùng kỳ các năm trước. Bệnh có nguyên nhân thường gặp là do nhiễm virus, ngoài ra còn có nguyên do vi khuẩn, nấm, ký sinh nhưng ít hơn.

Bác sĩ Trần Văn Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Các ca bệnh đều được kiểm soát tốt, điều trị khỏi, xuất viện sau 10-14 ngày điều trị. Trong thời gian qua, bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp lây chéo giữa bệnh nhi và người chăm sóc.

Từ cuối tháng 3 tới nay ghi nhận số bệnh nhi nhập viện với hội chứng viêm màng não tăng cao so với các năm (ảnh BV Sản Nhi Nghệ An).

Trước thông tin lây nhiễm bệnh viêm màng não ở trẻ, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phối hợp Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nghệ An hỗ trợ chuyên môn, lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra tuyến Trung ương để xác định chính xác chủng virus gây bệnh.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo: Hiện nay, chưa có vắc- xin phòng hội chứng viêm màng não. Vậy nên để phòng bệnh, cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng; vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất diệt con vật trung gian gây bệnh; thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng; đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Bệnh viêm màng não do virus cần được phát hiện, điều trị sớm để tránh chuyển biến nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu chuyển sang viêm não. Khi xuất hiện các triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn, sốt cần đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế để khám sàng lọc, điều trị kịp thời.

Vĩnh Khang