Nghệ An: 7 người trở về từ Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Sau khi trở về từ tỉnh Bình Dương, 7 người cùng trú ở huyện Yên Thành (Nghệ An) được lấy mẫu xét nghiệm, khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trở về từ vùng dịch.

Sáng 21/7, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, từ 19h00 ngày 20/7 đến 7h00 ngày 21/7, trên địa bàn ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp này đều trở về từ Bình Dương và được cách ly tập trung từ trước.

Cụ thể: 2 bệnh nhân (BN) L.N.B. (nam, SN 1968 và T.V.B. nam, SN 1985); cùng trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Các bệnh nhân này từ Thuận An (Bình Dương) trở về Yên Thành từ ngày 7/7, được cách ly tập trung.

Ngày 9/7, được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 20/7, được lấy mẫu lần 2 gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

5 bệnh nhân còn lại gồm: L.T.L. (nam, SN 1990); T.T..L (nữ, SN 1997); L.T.K. (nữ, SN 2004); L.T.L. (nam, SN 2019 và N.T.B (nam, SN 1976), tất cả các trường hợp này đều trú ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành.

Ngày 19/7, 7 trường hợp này trở về từ Thuận An và Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và được cách ly tập trung. Đến ngày 20/7, các bệnh nhân được lấy mẫu gửi (CDC) Nghệ An cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 177 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại 13 địa phương gồm: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23 ca, Diễn Châu: 20, Kỳ Sơn: 09 ca, Quỳnh Lưu: 08, Yên Thành: 07, Nam Đàn: 06, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 04, Hoàng Mai: 02, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01.

Nguyễn Tú