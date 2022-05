Tọa đàm: "Ngày hội chống mù lòa cho người cao tuổi - Công nghệ mổ mắt Phaco ưu việt".

Hai bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Loan, bác sĩ Nguyễn Minh Hải tham gia tọa đàm.

Hội thảo chống mù lòa cho người cao tuổi và công nghệ mổ mắt Phaco do Báo Điện tử Dân trí phối hợp cùng Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI tổ chức, hưởng ứng chiến lược Quốc gia phòng chống mù lòa theo nghị định của Thủ tướng Chính Phủ 2560/QĐ-TTg. Hội thảo được tổ chức tại cơ sở 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Loan - bác sĩ nhãn khoa hơn 33 năm kinh nghiệm, đang là Phó khoa Khám bệnh, phụ trách chuyên khoa Mắt - Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI.

Tham gia chương trình, bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Loan - bác sĩ nhãn khoa hơn 33 năm kinh nghiệm, đang là Phó khoa Khám bệnh, phụ trách chuyên khoa Mắt - Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI trực tiếp chia sẻ về cách điều trị đục thủy tinh thể hiệu quả, cách chăm sóc và bảo vệ đôi mắt cho người cao tuổi, cũng như giải đáp mọi thắc mắc về chủ đề này.

Nhiều người dân tham gia "Ngày hội chống mù lòa cho người cao tuổi - Công nghệ mổ mắt Phaco ưu việt".

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân chính gây ra mù lòa, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Theo thống kê tại Việt Nam hiện có 2 triệu người mù lòa và thị lực kém. 80% trong số đó nằm ở độ tuổi trên 50, và đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Nguyên nhân hàng đầu gây ra mù lòa là đục thủy tinh thể, chiếm gần 70%, còn lại là các bệnh lý đáy mắt, bệnh glôcôm, tật khúc xạ…

BS Loan chia sẻ với người dân về bệnh đục thủy tinh thể.

Đục thủy tinh thể còn có tên gọi khác là bệnh cườm đá, cườm khô, hay đục nhân mắt. Đây là tình trạng mờ đục của thủy tinh thể do các nguyên nhân khác nhau như tuổi tác cao, bệnh lý (tiểu đường, viêm màng bồ đào, do dùng nhiều loại thuốc…), hoặc đục thủy tinh thể do chấn thương.

Bác sĩ Loan cho biết 80% nguyên nhân gây mù lòa có thể điều trị hoặc phòng tránh. Nhận biết sớm các dấu hiệu và chữa trị kịp thời sẽ giúp lấy lại ánh sáng cho người bệnh.

Dấu hiệu cảnh báo đục thủy tinh thể không được bỏ qua:

- Triệu chứng giai đoạn sớm: Người bệnh cảm thấy mờ mắt, cảm giác giống như có màng che trước mắt, khó khăn trong các hoạt động về buổi tối, ban đêm.

- Triệu chứng giai đoạn muộn: Dấu hiệu bắt đầu rõ rệt hơn, màu sắc thủy tinh thể thay đổi, thấy chấm đen trước mắt, nhạy cảm với ánh sáng, nhìn đôi, giảm nhận thức về màu sắc…

Bác sĩ Loan nhấn mạnh, đục thủy tinh thể gồm có 5 giai đoạn, diễn biến trong một thời gian khá dài và đây chính là cơ hội để người bệnh có thể điều trị. Tuy nhiên, nếu không chú ý tới dấu hiệu và chủ quan sẽ dễ bị bỏ qua giai đoạn vàng, không còn cơ hội cứu vãn cho đôi mắt của người bệnh.

Thăm khám sớm khi có dấu hiệu đục thủy tinh thể sẽ giúp bạn cứu đôi mắt kịp thời.

Hiện nay, phẫu thuật Phaco (Phacoemulsification) là phương pháp hiện đại, dùng năng lượng sóng siêu âm làm tán nhuyễn và tách thủy tinh thể đục thành các mảnh nhỏ. Sau đó hút ra ngoài qua một vết mổ nhỏ mà không cần khâu và thay vào đó bằng một thủy tinh thể nhân tạo khác.

Để thực hiện, người bệnh được gây tê lên tròng đen, sau đó bác sĩ sẽ đưa đầu Phaco vào mắt qua một đường rạch rất nhỏ. Đầu Phaco sẽ tán mịn thủy tinh thể bị mờ đục và hút ra ngoài, sau đó sẽ thay thế bằng thủy tinh thể nhân tạo.

Một ca phẫu thuật Phaco tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI.

Phương pháp Phaco mang tới những ưu điểm vượt trội như:

- Vết mổ nhỏ 2,2-2,8mm, không cần khâu, giảm tối đa tỷ lệ loạn thị sau mổ.

- Phaco lạnh làm giảm các tổn thương mô nội nhãn.

- Thị lực hồi phục gần như tức thì và xuất viện ngay trong ngày.

- An toàn, giảm thiểu các biến chứng của phẫu thuật.

- Điều chỉnh được một số tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị).

- Thời gian phẫu thuật chỉ 10-20 phút, không đau, không chảy máu.

Duy nhất tại sự kiện ngày 28/5, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI tặng 200 suất combo khám mắt miễn phí, giúp người bệnh kiểm tra mắt, tư vấn và đánh giá về tình trạng đục thủy tinh thể. Đồng thời, khách hàng được ưu đãi 20% chi phí mổ Phaco, và 20% phí xét nghiệm cận lâm sàng phát sinh. Đặc biệt, chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tham gia: Miễn phí 100% hoặc giảm 50% công phẫu thuật tán thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco.