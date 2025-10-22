Ngất xỉu đột ngột mới biết ngưng tim nguy hiểm

Người đàn ông được người nhà đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu sau khi đột ngột ngất. Người nhà cho biết trước đó ông hay bị choáng váng, hoa mắt, như sắp ngất, nhất là khi gắng sức, nhưng nghĩ triệu chứng bình thường, không đến bệnh viện kiểm tra.

Các bác sĩ cấp cứu khẩn trương thăm khám cho người bệnh, nghi ngờ bất thường ở tim. Sau khi xét nghiệm và chẩn đoán chuyên sâu, ThS.BS Ngô Hùng Quang Minh, Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch, xác định người bệnh mắc hội chứng suy nút xoang (nút tạo nhịp tim chính) kèm block nhĩ thất cao độ.

Đây là những dạng rối loạn nhịp tim khiến tim đập chậm hơn bình thường, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Với kinh nghiệm nhiều năm, bác sĩ chỉ định theo dõi nhịp tim liên tục cho người bệnh, còn gọi là phương pháp Holter ECG.

Sau 24 giờ, thiết bị ghi nhận những thời điểm nhịp tim dưới 40 lần/phút (trong khi người bình thường 60-90 lần/phút) và có một cơn ngưng tim kéo dài đến 15 giây. “Đây là tình trạng khẩn, cần can thiệp cho người bệnh ngay, ngăn đột tử bất cứ lúc nào”, bác sĩ Minh nói.

Sau hội chẩn, toàn ê-kíp khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch chỉ định cấy máy tạo nhịp tim điều trị rối loạn nhịp tim chậm. Nhờ làm chủ kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái hiện đại, các bác sĩ đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long quyết định đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn theo phương pháp mới này cho người bệnh.

Dưới hướng dẫn của dưới hướng dẫn của hệ thống thăm dò điện sinh lý tim và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hai bình diện, các bác sĩ xác định chính xác vị trí để đặt máy tạo nhịp tim.

Ca can thiệp thành công đã cứu người bệnh thoát khỏi nguy kịch và cải thiện chất lượng sống sau này. Bởi nhịp tim của người bệnh hoạt động đồng bộ và gần với nhịp sinh lý tự nhiên nhất, nhờ đó có thể phòng ngừa suy tim hiệu quả.

Tỉnh dậy sau ca can thiệp, người bệnh không còn chóng mặt hay choáng váng, hồi phục nhanh, ăn uống và sinh hoạt bình thường, được xuất viện sau 5 ngày. Các bác sĩ dặn dò người bệnh tái khám định kỳ và không nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo bất thường.

“Tôi cứ tưởng hoa mắt, chóng mắt do tuổi cao, nào ngờ bị ngưng tim, cũng may các bác sĩ cứu kịp thời”, người bệnh chia sẻ.

Bác sĩ dặn dò người bệnh trước khi xuất viện (Ảnh: BVCC).

Suy nút xoang là một dạng loại rối loạn nhịp tim ít gặp, tiến triển nặng dần theo thời gian và không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nếu điều trị sớm và đúng cách có thể giúp kiểm soát được các triệu chứng và ngăn ngừa nguy cơ biến chứng cho người bệnh. Các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, khó thở và ngất xỉu do tim không bơm đủ máu đến các cơ quan trong cơ thể.

Block nhĩ thất là tình trạng hệ thống xung điện của tim bị gián đoạn, dẫn đến việc truyền tín hiệu từ tâm nhĩ xuống tâm thất bị chậm lại, một phần hoặc hoàn toàn bị chặn lại.

Bệnh này được chia thành ba cấp độ, tùy thuộc vào mức độ tắc nghẽn xung động. Triệu chứng block nhĩ thất đa dạng tùy mức độ, có thể không có biểu hiện hoặc gây mệt mỏi, chóng mặt, khó thở, đau ngực, tim đập chậm, không đều, ngất xỉu…

Bác sĩ Minh khuyến cáo người có các triệu chứng bất thường này nên đi khám càng sớm càng tốt. Phát hiện bệnh sớm có thể điều trị kịp thời, ngăn biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn là một phương pháp điều trị hiệu quả nhiều loại rối loạn nhịp chậm như block nhĩ thất, hội chứng suy nút xoang. Song, phương pháp tạo nhịp truyền thống có nhiều hạn chế như gây mất đồng bộ cơ tim, tăng tỷ lệ rung nhĩ, suy tim.

BS.CKII Nguyễn Hữu Thái, Trưởng khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch, cho biết với việc làm chủ kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái tiên tiến này, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã “hồi sinh” nhiều người bệnh tim trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”, được người dân tin tưởng lựa chọn.