Ngăn nguy cơ hỏng thận do sỏi 10 năm tuổi nhờ tán sỏi nội soi ống mềm

Ẩn náu hơn 10 năm, sỏi thận tạo thành đám gây biến chứng

Phát hiện có sỏi thận và sỏi rơi xuống niệu quản gây đau hông lưng từ hơn 10 năm trước, bà M.T.S (64 tuổi, Bắc Giang) không can thiệp điều trị mà chỉ truyền thuốc tại viện. Sau đó không còn nhận thấy cơn đau nên bà sử dụng các bài thuốc truyền miệng để uống mong sỏi trôi ra ngoài.

Sỏi âm thầm "ẩn nấp" trong thận hơn 10 năm khiến bệnh nhân tưởng như chúng đã biến mất. Tuy nhiên, sỏi không những không mất đi mà còn khiến bà S. có nguy cơ đối mặt với tình trạng hỏng thận, phải can thiệp mổ mở lấy sỏi. Lo lắng trước tác động của mổ phanh, gia đình đã đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc TCI với hy vọng tiếp cận các phương pháp tán sỏi công nghệ cao hạn chế xâm lấn.

Kết quả các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho thấy nhóm đài dưới thận trái có nhiều sỏi tạo thành đám kích thước 7x15mm, sỏi chỗ nối bể thận niệu quản 8x13mm gây giãn đài bể thận độ 2. Hơn thế, viên sỏi bể thận niệu quản kẹt lâu năm không được điều trị đúng cách đã bám dính chặt vào niêm mạc gây viêm đường tiết niệu.

Đứng trước tình trạng sỏi kết cụm, gây viêm dính và giãn mỏng làm suy giảm chức năng thận, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Phạm Huy Huyên - Phó giám đốc Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc, phụ trách khoa Ngoại thận tiết niệu, người trực tiếp thăm khám và điều trị cho bà S. khuyến nghị điều trị kịp thời bằng phương pháp tán sỏi nội soi ống mềm.

Tán sỏi nội soi ống mềm là phương pháp điều trị hiện đại (Ảnh: TCI).

Lý giải rõ hơn về chỉ định thực hiện tán sỏi cho bà M.T.S, bác sĩ Huyên cho biết, ngoài tình trạng sỏi thận, bà S. có thể trạng sức khỏe gầy yếu, bệnh nhân đã can thiệp mổ basedow năm 1993, mổ u xơ tử cung cách đây 15 năm, mổ bướu nhân tuyến giáp năm 2016.

Nếu can thiệp điều trị bằng mổ mở thận, hay ít xâm lấn hơn là tán sỏi qua da đường hầm nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, mất nhiều thời gian hồi phục. Do đó, cách an toàn, bảo đảm chức năng thận toàn diện là tán sỏi nội soi ống mềm qua đường tự nhiên không mổ mở.

Ống soi mềm có thể di chuyển đến nhiều vị trí khó tiếp cận trong thận hơn so với tán sỏi qua da thông qua một đường hầm nhỏ. Đồng thời có thể xử lý viên sỏi đoạn nối bể thận niệu quản, và đám sỏi kết cụm ở nhóm đài dưới trong một lần điều trị, giảm thiểu đau đớn, hữu ích cho bệnh nhân có thể trạng yếu và lớn tuổi.

Phương pháp điều trị ứng dụng công nghệ cao loại bỏ sỏi thông qua đường tự nhiên hoạt động bằng cách đưa các thiết bị nội soi tán sỏi từ niệu đạo vào bàng quang, niệu quản lên thận để làm vỡ viên sỏi thành các mảnh vụn nhỏ. Vụn sỏi sẽ được đưa ra ngoài hoặc tự trôi ra ngoài theo dòng nước tiểu.

Bằng kỹ thuật nội soi qua đường tiểu tự nhiên lấy sỏi, bệnh nhân hạn chế chảy máu, không để lại sẹo, ít ảnh hưởng đến chức năng thận, rút ngắn thời gian phục hồi.

Viên sỏi lâu năm có màu nâu được tán vỡ bằng kỹ thuật nội soi ống mềm kết hợp cùng laser công suất cao (Ảnh: TCI).

Thành công bắn phá sỏi rắn lâu năm theo đường tự nhiên

Bác sĩ Huyên cho hay, khác với những trường hợp đơn giản có thể tán sỏi trong ngày, tình trạng sỏi của bà M.T.S cần phải điều trị viêm đường tiết niệu trong vòng một tuần trước khi thực hiện tán.

Hơn nữa, quá trình xử lý cùng lúc nhiều viên sỏi có độ rắn cao do để lâu năm cũng khá khó khăn. Kỹ thuật sử dụng ống soi mềm kết hợp bắn phá bằng năng lượng laser công suất cao yêu cầu thực hiện khéo léo, làm sỏi vỡ thành các mảnh vụn mà không làm tổn thương niêm mạc niệu quản do sỏi bám dính chặt.

Ca tán sỏi nội soi ống mềm của bệnh nhân T. diễn ra thành công. Sau tán sỏi một ngày, bệnh nhân tỉnh táo và đi lại bình thường. Bà M.T.S chia sẻ: "Loại bỏ được nhiều viên sỏi lâu năm trong thận mà không cần mổ mở là điều vượt ngoài mong đợi của tôi. Toàn bộ quá trình điều trị diễn ra nhẹ nhàng, không mất sức, không cần người nhà chăm sóc nhiều nên tôi rất phấn khởi".

Sức khỏe của bệnh nhân M.T.S ổn định sau tán sỏi tại TCI (Ảnh: TCI).

Cảnh giác trước lựa chọn "sống chung" với sỏi thận, tiết niệu

Bà M.T.S là một trong số nhiều trường hợp bệnh nhân mắc sỏi thận, tiết niệu chần chừ đến viện can thiệp điều trị, lựa chọn các bài thuốc truyền miệng nhằm giải phóng sỏi ra khỏi hệ tiết niệu. Thế nhưng lựa chọn này không giúp thoát sỏi mà được xem là một lựa chọn chấp nhận "sống chung" tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Không chỉ dừng lại ở việc gia tăng kích thước, sỏi còn gây viêm dính, giãn đài bể thận, thậm chí là suy thận. Việc can thiệp điều trị cũng trở nên khó khăn, mất nhiều thời gian và tốn kém thêm nhiều chi phí. Do đó, khi phát hiện sỏi, nên điều trị kịp thời để tránh những hệ lụy không mong muốn.

Theo bác sĩ Huyên, hiện nay có nhiều phương pháp tán sỏi công nghệ cao hiện đại, ít xâm lấn như tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser, tán sỏi nội soi ống mềm, tán sỏi qua da. Với các phương pháp này, sỏi sẽ được điều trị hiệu quả mà không cần mổ mở, đồng thời tránh được những tổn thương hệ tiết niệu, giảm biến chứng.