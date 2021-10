NattoEnzym nâng cao nhận thức cộng đồng về Ngày Đột quỵ Thế giới

Dân trí Hưởng ứng Ngày Đột quỵ Thế giới, nhãn hàng NattoEnzym sáng tác ca khúc hướng dẫn cách nhận diện người đột quỵ, làm phóng sự cảnh báo hậu quả căn bệnh này… nối tiếp hành trình 10 năm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đột quỵ, tôi có thể làm gì?

Hiểu về Ngày Đột quỵ Thế giới

Ngày Đột quỵ Thế giới (29/10) được Tổ chức Đột quỵ Thế giới ấn định từ năm 2004, nhằm nâng cao nhận thức của cộng về căn bệnh gây "tàn tật số 1 - tử vong số 2" toàn cầu. Năm 2019, có 101,5 triệu người phải sống chung với di chứng tàn tật của đột quỵ. Cùng năm, căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 6,6 triệu người, tương đương dân số cả TPHCM.

Đứng trước hậu quả nghiêm trọng, Tổ chức Đột quỵ Thế giới đã triển khai mỗi năm một chiến dịch nhằm đẩy lùi căn bệnh này. Quy mô chiến dịch ngày càng lớn, chiến dịch "Đột quỵ, tôi có thể làm gì?" năm 2009 thu hút 18 quốc gia, đến chiến dịch "Tôi là phụ nữ" năm 2015 đã lan rộng với 190 nước tham gia.

Gây ám ảnh nhất là chiến dịch năm 2020, cảnh báo cộng đồng về rủi ro đột quỵ tăng đột biến sau một thập kỷ. Năm 2010, cứ 6 người trên 25 tuổi, thì có một người sẽ đột quỵ trong đời. Song đến năm 2020, nguy cơ này đã tăng lên "4 người - 1 ca đột quỵ".

Đột quỵ gia tăng mạnh ở Việt Nam

Đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa.

Tại Việt Nam, mỗi năm có trên 200.000 ca đột quỵ mới. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của gần 82.000 người Việt trong năm 2018, chiếm 16% tổng số ca tử vong của cả trăm căn bệnh khác.

Đặc biệt, đột quỵ ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhân dân 115, số bệnh nhân đột quỵ đã tăng chóng mặt gấp 11 lần trong 15 năm qua.

Những thống kê bất ngờ này đã được nhãn hàng NattoEnzym - Dược Hậu Giang thể hiện trong phóng sự hưởng ứng Ngày Đột quỵ Thế giới 2021. Suốt 10 năm đồng hành cùng người Việt phòng ngừa đột quỵ, nhãn hàng hiểu hơn hết gánh nặng mà đột quỵ gây ra cho người bệnh.

Phóng sự cũng ghi lại cuộc sống của 50% những người may mắn vượt qua cơn đột quỵ. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với các di chứng tàn tật như liệt thân, run tay, quên ngôn ngữ, mất khả năng lao động… Thậm chí, mất đi cả khả năng sinh tồn, sinh hoạt phải phụ thuộc người thân.

Chiến dịch F.A.S.T - "Thời gian quý giá"

Năm nay, Ngày Đột quỵ Thế giới 2021 phát động chiến dịch "Thời gian quý giá", nhằm kêu gọi cộng đồng hiểu rõ về giá trị của từng giây, từng phút đối với bệnh nhân đột quỵ. Cứ mỗi giây đột quỵ trôi qua sẽ có 32.000 tế bào não chết; mỗi phút là 1,9 triệu tế bào não không thể phục hồi; và mỗi giờ là mất đi 3,6 năm tuổi thọ.

Nối dài chiến dịch từ thế giới, NattoEnzym đã kết hợp với các chuyên gia hàng đầu về đột quỵ như Tiến sĩ. Bác sĩ Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM, Giáo sư. Bác sĩ Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam… Qua đó, triển khai các clip truyền thông kiến thức về phòng ngừa và phát hiện đột quỵ.

Đặc biệt, nhãn hàng mới đây còn sáng tác ca khúc "Nhanh hơn F.A.S.T" nhằm hướng dẫn mọi người nhận diện "4 triệu chứng, 1 quy tắc vàng" giúp cứu sống người bị đột quỵ xung quanh. Theo đó, F.A.S.T viết tắt của 4 dấu hiệu: Face - liệt mặt, méo miệng; Arm - yếu tay, yếu nửa người; Speech - nói ngọng, nói khó; Time - thời điểm đột quỵ cần ghi nhớ.

Lời bài hát liên tục lặp lại dấu hiệu F.A.S.T cùng với nhịp điệu ca khúc dồn dập, nhắc nhớ người dân phải nhanh chóng phát hiện và đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời. 4-6 giờ được coi là "thời gian vàng" để cứu sống não và giúp người bệnh tránh được di chứng tàn tật.

Đại diện NattoEnzym cho biết, dịch bệnh khiến nhãn hàng không thể tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế, hội thảo chuyên gia, hội thao cho người cao tuổi, thử thách "Đứng một chân" tại các tòa công sở… để hưởng hứng Ngày Đột quỵ Thế giới như thông lệ mọi năm. Vì vậy năm nay, nhãn hàng chọn kênh trực tuyến để lan tỏa bài hát, phóng sự nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh tử thần này.

NattoEnzym - hành trình một thập kỷ nâng cao ý thức phòng ngừa đột quỵ.

Thời gian này, NattoEnzym cũng kỷ niệm hành trình 10 năm góp phần giảm thiểu nguy cơ đột quỵ cho người Việt. Suốt thập kỷ qua, nhãn hàng đã không ngừng giữ vững chất lượng Nhật Bản, minh chứng bằng dấu mộc JNKA danh giá trên bao bì. Đồng thời, mang đến các sản phẩm mới như NattoEnzym Red Rice chứa cả nattokinase phòng đột quỵ và men gạo đỏ giảm mỡ máu… được 16.000 nhà thuốc tin tưởng khắp cả nước.

NattoEnzym hướng dẫn mọi người nhận diện nguy cơ đột quỵ qua ca khúc: Nhanh hơn F.A.S.T

NattoEnzym nâng cao nhận thức cộng đồng về Ngày Đột quỵ Thế giới

Năm 2021 đánh dấu chặng đường 10 năm NattoEnzym nhận được chứng nhận JNKA.

