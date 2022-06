Naris Japan chiếm lĩnh thị phần mỹ phẩm hè với 3 siêu phẩm chống nắng

1. Illumi Skin UV Spray - Nâng tone, tạo hiệu ứng thon gọn

Illumi Skin UV Spray là sản phẩm nâng tone đầu tiên và duy nhất trên thị trường hiện nay có thể tạo được hiệu ứng thon gọn cho cơ thể.

Điều này có được chính là nhờ sắc tím Lavender, màu sắc này sẽ tạo chiều sâu, kết hợp cùng chút mẹo nhỏ trong khi thoa kem chống nắng sẽ trở thành giải pháp giải nguy ngay tức thì cho những bạn sở hữu các vùng eo, xương quai xanh, bắp đùi, bắp chân, bắp tay to.

Ngoài ra, việc sở hữu đầu xịt 360 độ cùng tia xịt siêu nhỏ chỉ 0.01mm đã mang lại cho Illumi Skin UV Spray rất nhiều điểm cộng. Cảm nhận khi dùng trên da được giới Beauty Blogger đánh giá là siêu mịn, mang lại cảm giác xịt trên da mặt nhẹ nhàng, sản phẩm phủ đều và dễ dàng thẩm thấu ngay lập tức thì sau khi sử dụng. Ngoài ra, kết cấu đầu xịt 360 độ cải tiến giúp bạn dễ dàng tạo một lớp chống nắng tại các khu vực khó tiếp cận như sau lưng, phía sau gáy.

Parasola Illumi Skin UV Spray phủ đều và dễ dàng thẩm thấu ngay lập tức.

Nếu như trước đây một sản phẩm kem chống nắng chỉ đơn thuần đảm nhiệm đúng vai trò bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời, thì ngày nay người tiêu dùng đã có những tiêu chí cao hơn. Và Illumi Skin UV Spray với công thức thành phần ưu việt, được xây dựng một cách hoàn hảo không chỉ làm tốt 1 hoặc vài vai trò mà đã lên tới con số đầy bất ngờ đó chính là 10 chức năng ngay trong 1 sản phẩm chống nắng.

Bảng thành phần siêu đẹp như một chai dưỡng bao gồm: Placenta, Coenzyme Q10, Vitamin C, tinh dầu hoa Lavender, Arbutin… chính là lý do khiến Illumi Skin UV Spray được nhắc đến với vai trò chống lão hóa cực đỉnh.

2. Parasola Fragrance UV Cut Spray - Thay thế xịt khoáng

Parasola Essence in UV Cut Spray SPF50+/PA++++ xịt chống nắng phổ rộng All in 1, hội tụ sức mạnh công nghệ Micro Emulsion và bộ lọc Filter System kết hợp cùng công thức thành phần đột phá chứa 80% thành phần dưỡng da.

Parasola Essence in UV Cut Spray SPF50+/PA++++ không đơn thuần tạo khiên chắn chống lại tới 99% tia UVA - UVB mà ẩn chứa bên trong là năng lượng chống lão hóa, làm trắng, đặc biệt cơ chế khóa ẩm và cấp ẩm tức thì đã giúp sản phẩm lọt Top sản phẩm chống nắng tốt nhất Nhật Bản.

Và nếu bạn là một tín đồ của xịt khoáng thì nhất định không thể bỏ qua Parasola Essence in UV Cut Spray SPF50+/PA++++ bởi lẽ sản phẩm có khả năng cấp và khóa ẩm ngay tức thì, chưa kể làn da của bạn sẽ được "giải khát" chỉ sau một lần xịt!

Parasola Essence in UV Cut Spray cấp ẩm và khóa ẩm ngay tức thì.

3. Parasola Illumi Skin UV Essence - Kem "lai", siêu thẩm thấu

Cũng giống như hai người anh em trong dòng Parasola, Parasola Illumi Skin UV Essence là dòng kem chống nắng vật lý lai hóa học có chứa cả hoạt chất chống nắng hóa học và khoáng chất cản tia UV từ vật lý với quang phổ UV rất rộng đó chính là SPF 50+ PA++++. Sau khi thoa sản phẩm sẽ nhanh chóng hình thành lớp màng bảo vệ, giúp ngăn chặn và phản xạ các tia UV để chúng không có cơ hội tiếp xúc và gây ra các tác động xấu trên da. Bên cạnh đó, sản phẩm vẫn giữ nguyên bản khả năng vốn có về sự hấp thụ và chuyển đổi tia UV sang sóng năng lượng thấp hơn để không gây ảnh hưởng đến da của kem chống nắng hóa học.

Parasola Illumi Skin UV Essence - Kết hợp màng lọc vật lý và hóa học.

Một sản phẩm chống nắng tốt, ngoài các yếu tố cơ bản quyết định 50% trong thang điểm đánh giá như chỉ số SPF, PA, hệ thống màng lọc, thành phần thì có tới 50% đến từ công nghệ và thành phần độc quyền. Và Parasola Illumi Skin UV Essence là một trong số rất ít sản phẩm kem chống nắng vật lý và hóa học sở hữu công nghệ độc quyền, đó chính là công nghệ Micro Emulsion

Microemulsion giúp phân tách các phân tử về mức nano siêu nhỏ (nhỏ hơn gấp 10 lần lỗ chân lông) để sản phẩm đi thẳng vào da và thẩm thấu nhanh hơn.

Việc sở hữu Microemulsion đã giúp Parasola Illumi Skin UV Essence giành chiến thắng trên đường đua dành cho những sản phẩm có khả năng thẩm thấu nhanh nhất khi chỉ mất 15 giây. Thậm chí điều này vẫn giữ tính ổn định cho dù bạn có thoa chồng nhiều lớp kem chống nắng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm chống nắng hoàn hảo thì Parasola là một gợi ý lựa chọn rất đáng để bạn quan tâm.

Hiện nay tại Việt Nam, Naris Japan được nhập khẩu và phân phối bởi:

Công ty TNHH Phân phối Phát Việt (Phát Việt Distribution)

Fanpage: https://www.facebook.com/Naris.VietNamCosmetic

Website: https://narisvietnam.com.vn/