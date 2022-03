Nâng cao kiến thức điều trị động kinh cùng nền tảng MedExpress

Điều trị động kinh và những tiến bộ cần cập nhật

Động kinh là tình trạng không hiếm gặp, với tỉ lệ bệnh chiếm 1% dân số. Bệnh do nhiều nguyên nhân gây nên với các biểu hiện lâm sàng đa dạng, có thể biến đổi và tiến triển mạn tính. Bệnh nhân động kinh có thể đến khám vì cơn co giật lần đầu, vì các biểu hiện tâm thần, hoặc vì các cơn co giật sau chấn thương sọ não, u não hay sau phẫu thuật não. Ngoài ra, sau một thời gian, các y bác sĩ có thể phải xem xét việc ngưng điều trị cho bệnh nhân.

Trước những thách thức mà người bị động kinh có thể đối mặt, các bác sĩ chuyên khoa Thần kinh, Tâm thần, Phẫu thuật thần kinh và Nội khoa tổng quát cần phải thường xuyên cập nhật kiến thức khoa học, trao đổi kinh nghiệm lâm sàng để kịp thời hỗ trợ người bệnh. Trên thực tế, trong những năm gần đây, những tiến bộ trong thực hành lâm sàng đã giúp quá trình chẩn đoán và điều trị của bệnh nhân động kinh ngày càng tốt hơn.

Đào tạo y khoa trực tuyến về chẩn đoán - điều trị bệnh động kinh

Khóa đào tạo y khoa trực tuyến "Cập nhật điều trị động kinh" được triển khai trên trang web MedExpress từ tháng 1/2022.

Nhằm cập nhật đến các y bác sĩ chuyên ngành những kiến thức mới nhất trong điều trị động kinh, Liên Chi Hội Thần kinh TPHCM với sự tài trợ của Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam đã triển khai khóa đào tạo y khoa trực tuyến trên nền tảng MedExpress với chủ đề "Cập nhật điều trị động kinh". Khóa học chính thức được triển khai trên trang web medexpress.com.vn vào tháng 1/2022 với 4 bài học được giảng dạy bởi các chuyên gia uy tín đầu ngành:

Bài 1 - Tiếp cận và xử lý cơn co giật đầu tiên, giảng dạy bởi TS.BS. Trần Viết Lực - Phó Giám đốc - Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Giảng viên Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội.

Bài 2 - Động kinh sau phẫu thuật thần kinh trình bày bởi Ths.BS. Lê Thụy Minh An - Giảng Viên Bộ Môn Thần Kinh - Đại Học Y Dược TPHCM.

Bài 3 - Rối loạn tâm thần trong bệnh động kinh với giảng viên TS. BS Ngô Tích Linh - Chủ Nhiệm Bộ Môn Tâm Thần - Đại Học Y Dược TPHCM.

Bài 4 - Khi nào nên ngừng điều trị động kinh giảng dạy bởi TS.BS. Lê Văn Tuấn - Chủ nhiệm Bộ Môn Thần Kinh - Đại Học Y Dược TPHCM; Phó chủ tịch thường trực Liên Chi Hội Thần kinh TPHCM; Tổng Thư ký Hội Thần Kinh Việt Nam.

Sau khi tham gia 4 bài giảng và hoàn tất các bài kiểm tra, các y bác sĩ sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo y khoa liên tục bởi Liên Chi Hội Thần kinh TPHCM. Ngoài ra, nội dung bài giảng sẽ được đăng tải trên trang web giúp học viên có thể truy cập và xem lại bất cứ lúc nào.

Để có thể đăng ký và tham gia các khóa đào tạo trực tuyến, các bác sĩ có thể truy cập vào trang web medexpress.com.vn. Đây là website dành cho nhân viên y tế, do công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam phối hợp với các Hội chuyên ngành thực hiện. Bác sĩ, dược sĩ đăng ký tài khoản trên MedExpress có thể tiếp cận các khóa đào tạo y khoa liên tục (CME/CPE) với nhiều chủ đề đa dạng như: động kinh, đái tháo đường, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch,… và nhận chứng chỉ ngay khi hoàn thành. Ngoài các chương trình đào tạo, nhân viên y tế còn có thể theo dõi tin tức, cập nhật thông tin về các sự kiện y học. Mọi thông tin và kiến thức tại MedExpress đều được biên soạn, hiệu đính bởi các Hiệp hội Y khoa uy tín trong ngành.

MedExpress là trang web đào tạo y khoa và tổng hợp các tin tức - sự kiện chuyên ngành, với nội dung được xây dựng và phát triển bởi các Hội Y Khoa chuyên ngành và tài trợ bởi công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam.

"Cập nhật điều trị động kinh" là một trong những chương trình đào tạo y khoa liên tục đầu tiên được triển khai trên MedExpress, diễn ra từ tháng 1/2022 do Sanofi phối hợp cùng với Liên Chi Hội Thần kinh TPHCM tổ chức.