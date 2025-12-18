Nam thanh niên hồi phục kỳ diệu sau 35 ngày xuất huyết não nguy kịch

Xuất huyết não trong bối cảnh sốt cao, hôn mê sâu: Thách thức hồi sức thần kinh

Anh N.C.M (36 tuổi) đột ngột xuất hiện tình trạng đau đầu dữ dội, được đưa vào cấp cứu tại một cơ sở y tế trong tình trạng lơ mơ (thang điểm hôn mê Glasgow chỉ 8/15 điểm) kèm suy hô hấp.

Bệnh nhân được chẩn đoán chảy máu dưới nhện mức độ nặng do vỡ phình động mạch thông trước, đã được can thiệp nút phình đồng thời kiểm soát huyết áp và chống phù não.

Tuy nhiên sau 3 ngày, bệnh nhân vẫn diễn biến nặng, hôn mê sâu, phải thở máy nên gia đình đã chuyển tới BVĐK Hồng Ngọc để tiếp tục điều trị hồi sức chuyên sâu.

BS.CKI Phạm Thị Ninh Vân - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cơ sở Yên Ninh cho biết: “Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch do tổn thương não nặng sau xuất huyết dưới nhện và xuất huyết não thất, tiến triển suy đa cơ quan. Bên cạnh đó, bệnh nhân sốt cao liên tục. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ tổn thương não thứ phát và biến chứng mạch máu não”.

Với tình trạng trên, dù thoát nguy cơ tử vong, bệnh nhân vẫn có thể gánh di chứng nặng nề như: phụ thuộc thở máy kéo dài, mất khả năng giao tiếp - vận động - tự chăm sóc, khó trở lại cuộc sống bình thường.

Bệnh nhân M nhập BVĐK Hồng Ngọc trong tình trạng tính mạng bị đe dọa (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ Vân cho hay theo thống kê từ Pubmed Hoa Kỳ, có khoảng 20 - 30% người bệnh có nguy cơ tử vong sau 3-12 tháng đầu kể từ khi khởi phát xuất huyết não, và dù có sống sót, nhiều người vẫn có thể bị tàn tật lâu dài.

Đặc biệt, ở nhóm bệnh nhân diễn biến nặng như thở máy, hôn mê, tổn thương não thể tích lớn, tỷ lệ sống sót và có hướng hồi phục tốt chỉ chiếm khoảng 30%. Với tình trạng nhập viện nguy kịch và nhiều yếu tố tiên lượng xấu, anh M được dự đoán có nguy cơ cao không thể hồi phục hoàn toàn.

Tiến triển vượt kỳ vọng nhờ chiến lược điều trị sát sao

Trước tình huống đe dọa tính mạng, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực BVĐK Hồng Ngọc nhanh chóng thiết lập chăm sóc mức I - mức cao nhất trong hồi sức, tập trung giữ ổn định dấu hiệu sống còn, bảo vệ tế bào não, ngăn ngừa tái xuất huyết và giảm tối đa nguy cơ tử vong hoặc di chứng nặng sau xuất huyết dưới nhện.

Song song với đó, ê-kíp triển khai chiến lược điều trị theo mô hình bậc thang, với các can thiệp được thực hiện có hệ thống và tăng dần mức độ theo đáp ứng lâm sàng của người bệnh.

Bác sĩ Vân chia sẻ: “Ngày thứ 2 nhập viện, bệnh nhân vẫn sốt cao 39 độ liên tục - một yếu tố tiên lượng xấu có thể làm tăng tổn thương não thứ phát và tăng nguy cơ co thắt mạch máu não giai đoạn muộn.

Vì vậy, ê-kíp đã theo dõi thân nhiệt liên tục trên monitor (màn hình) đồng thời lên chiến lược điều trị theo mô hình bậc thang, sẵn sàng triển khai hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm kiểm soát chủ động thân nhiệt. Đồng thời, bệnh nhân được mở khí quản để kiểm soát đường thở, tối ưu oxy máu và hạn chế nguy cơ bít tắc đường thở do hôn mê”.

Nhờ chiến lược hồi sức tích cực và theo dõi sát sao, bệnh nhân dần vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã cai thở máy và tự thở ổn định. Đến ngày thứ 15, bệnh nhân cải thiện ý thức, xuất hiện phản xạ đáp ứng phù hợp và đủ điều kiện rút được mở khí quản.

Trong quá trình hồi sức, bệnh nhân không ghi nhận di chứng vận động, đồng thời phòng tránh hiệu quả các biến chứng thường gặp như loét tỳ đè, nhiễm trùng bệnh viện hay thiếu máu não giai đoạn muộn.

Sau 35 ngày điều trị, bệnh nhân phục hồi tốt, có thể tự sinh hoạt cơ bản, và giao tiếp thành thạo bằng hai ngôn ngữ. Hiện người bệnh đã xuất viện và tiếp tục phục hồi chức năng ngoại trú, sẽ sớm trở lại cuộc sống và công việc thường ngày.

Anh M hồi phục ngoạn mục sau 35 ngày điều trị tại BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).

Bố bệnh nhân chia sẻ: “Đáp ứng của cơ thể M với giải pháp của Bệnh viện Hồng Ngọc rất tích cực. Từ chỗ chết não, thở máy, tiểu máy, truyền dịch ăn qua ven, mở khí quản,... đến nay mới 1 tháng mà M đã đi lại bình thường, tự ăn, tự uống, tự chủ trong sinh hoạt và đã có thể giao tiếp với bố bằng tiếng Anh. Bệnh của M có diễn biến nhanh và nguy hiểm, quyết định chuyển M sang Bệnh viện Hồng Ngọc để tiếp tục điều trị là hoàn toàn đúng đắn”.