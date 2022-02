Muốn ung thư tránh xa, đừng bỏ qua những món quen thuộc này

Giống nho

Nho giàu chất chống oxy hóa resveratrol, nó có thể chống lại tác hại của các gốc tự do, giảm thiệt hại do viêm và chống ung thư. Anthocyanin và quercetin mà nho sở hữu cũng có thể chống lại quá trình oxy hóa, chống lão hóa, tăng độ đàn hồi của mạch máu và bảo vệ tim mạch.

Cải xoăn

Caroten, flavonoid và quercetin của cải xoăn đều có thể hoạt động như chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa có thể giúp giảm các gốc tự do trong cơ thể, cải thiện khả năng chống oxy hóa của cơ thể, chống lão hóa và phòng chống ung thư.

Quả cam

Cam chứa nhiều chất xơ, vitamin nhóm B, vitamin C, carotenoid, canxi, phốt pho, kali, axit citric, pectin và các chất dinh dưỡng khác. Trong đó, vitamin C và carotenoid có thể chống lại các gốc tự do, bảo vệ tính toàn vẹn của màng tế bào và ngăn tế bào bị hư hỏng (một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư).

Các loại đậu

Các loại đậu chứa nhiều chất xơ, tinh bột, các hợp chất phenolic để duy trì sức khỏe đường ruột. Qua đó, việc thêm các loại đậu trong khẩu phần ăn sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Rau chân vịt

Loại rau này giàu vitamin A, nó có thể ngăn chặn tế bào ung thư. Bên cạnh đó, chất xơ giúp tiêu hóa; hàm lượng ion kali cao có thể đẩy nhanh quá trình chuyển hóa ion natri trong cơ thể, giúp điều hòa huyết áp và bảo vệ mạch máu.

Quả bí đỏ

Bí đỏ chứa beta-caroten ngoài tác dụng ngăn ngừa ung thư còn có tác dụng bảo vệ tim mạch, tăng cường sức khỏe và sức đề kháng cho màng nhầy và da.

Dâu tây

Axit ellagic có trong dâu tây có thể phân hủy chất béo dư thừa trong thức ăn và giảm hấp thụ các chất độc hại. Nó cũng là một thành phần chống ung thư, có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư.

Trà

Các catechin chứa trong trà đã được chứng minh là có tác dụng chống oxy hóa, có thể trung hòa các gốc tự do được tạo ra bởi các bộ phận khác nhau của cơ thể, trì hoãn sự lão hóa, ngăn chặn quá trình oxy hóa dầu và cải thiện tình trạng dị ứng.

Cà chua

Lycopene có rất nhiều trong cà chua là một loại carotene, có nhiều chức năng khác nhau, bao gồm chống oxy hóa, tạo ra sự biệt hóa lành tính và quá trình chết của tế bào ung thư, ức chế sự truyền tín hiệu và phân chia tế bào ung thư. Ăn nhiều cà chua được các nghiên cứu chứng minh là có thể làm giảm nguy cơ ung thư miệng, thực quản và đại trực tràng.

Các loại ngũ cốc

Ngũ cốc giàu chất xơ và vi chất dinh dưỡng, nó có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, tiểu đường loại 2, bệnh tim,… Nó cũng hữu ích cho việc duy trì cân nặng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn ngũ cốc giúp làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.