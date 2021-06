Một chiến sĩ dương tính SARS-CoV-2, tạm phong tỏa trụ sở công an huyện

Dân trí Trụ sở làm việc Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) phải tạm phong tỏa sau khi ngành y tế Nghệ An xác nhận một chiến sĩ công an huyện này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trụ sở Công an huyện Đô Lương, Nghệ An tạm thời bị phong tỏa trong sáng 23/6 (Ảnh: DH). Sáng 23/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đô Lương, triệu tập cuộc họp khẩn bàn các biện pháp truy vết, khoanh vùng liên quan đến trường hợp một chiến sĩ công an huyện này dương tính với SARS-CoV-2. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Anh Quang - Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết: "Sau khi ngành y tế tỉnh này xác nhận một chiến sĩ công an huyện Đô Lương dương tính SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã triệu tập cuộc họp khẩn bàn các biện pháp truy vết, khoanh vùng, đồng thời tạm phong tỏa trụ sở công an huyện". Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, từ 19h ngày 22/6 đến 7h ngày 23/6 trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, trường hợp thứ nhất là chiến sĩ công an (Đ.X.K. 42 tuổi, làm việc tại Công an huyện Đô Lương), đây là F1 của một bệnh nhân ở thành phố Vinh đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại Trường mầm non thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, từ ngày 1/6 đến ngày 21/6, bệnh nhân này ngoài làm việc ở trụ sở Công an huyện Đô Lương còn về quê tại huyện Nghĩa Đàn và nhà riêng ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An), tiếp xúc với vợ con. Trong thời gian này, người này cũng tiếp xúc, làm việc với đoàn kiểm tra căn cước công dân của Công an tỉnh Nghệ An, đến làm việc tại Ban công an xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương. Được biết, trong 21 ngày qua, anh Đ.X.K. không có biểu hiện gì khác thường về sức khỏe. Trường hợp thứ 2 tên là P.A.Q. (nam, sinh năm 2017, địa chỉ đường Đốc Thiết, khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, thành phố Vinh) đã được cách ly tại khách sạn Hữu Nghị, thành phố Vinh. Trường hợp này là F1 của bệnh nhân H.T.T.H. đã được công bố trước đó. Nguyễn Tú