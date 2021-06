Một chiến sĩ công an tham gia chống dịch dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Trong quá trình trực chốt chống dịch, một chiến sĩ công an phường thuộc quận Tân Phú có biểu hiện bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy, chiến sĩ công an dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin từ ngành y tế TPHCM ngày 7/6 cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là chiến sĩ công an trực tiếp tham gia công tác chống dịch thời gian qua.

Lực lượng công an tham gia chống dịch thường xuyên phải tiếp xúc với trường hợp nguy cơ nên khả năng bị lây nhiễm ở mức cao (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Đây là nhân sự thuộc lực lượng Công an phường, quận Tân Phú tham gia bảo vệ các chốt chặn trên địa bàn để kiểm soát, nguy cơ lây lan, phát tán dịch bệnh từ các điểm đang phải cách ly có liên quan đến các trường hợp bệnh nhân dương tính hoặc ca nghi nhiễm.

Cụ thể, chiến sĩ công an đã tham gia trực chốt ở khu dân cư từ ngày 28 đến 31/5. Đến ngày 1/6 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả nghi nhiễm. Ngày 6/6, chiến sĩ công an đi khám và thực hiện xét nghiệm tại một bệnh viện của ngành Công an, được sàng lọc, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm đã khẳng định chiến sĩ công an dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế đang khẩn trương khoanh vùng, truy vết, xác định nguồn lây nhiễm cho chiến sĩ công an (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Hiện, UBND quận Tân Phú đã tạm ngưng các giao dịch trực tiếp để phục vụ công tác phòng chống dịch, các trường hợp tiếp xúc F1 và F2 đang hỏa tốc được khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Ngành y tế đang khẩn trương truy vết, xác định nguồn lây nhiễm của chiến sĩ công an.

Vân Sơn