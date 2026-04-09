Mỡ máu tăng 100 lần, huyết tương trắng đục như sữa sau một buổi nhậu

Mỡ máu tăng kỷ lục 100 lần chỉ sau 1 cuộc nhậu

Chỉ sau một buổi nhậu với bạn bè, anh N.A.D (44 tuổi) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng thượng vị nghiêm trọng, cơn đau lan sang mạn sườn trái, tăng dần theo thời gian, kèm tức ngực và khó thở. Anh cho biết, cơn đau đã kéo dài nhiều giờ, dùng thuốc giảm đau tại nhà nhưng không thuyên giảm.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực, đồng thời thực hiện các kiểm tra cần thiết để xác định nguyên nhân.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số mỡ máu triglycerid của bệnh nhân lên tới 155,9 mmol/L - tăng gấp hơn 100 lần bình thường. Đáng chú ý, mẫu huyết tương của bệnh nhân đục trắng như sữa, là dấu hiệu điển hình của tình trạng tăng mỡ máu rất nặng.

Mẫu huyết tương đục trắng (Ảnh: BVCC).

Kết quả chụp chiếu đồng thời phát hiện tụy của bệnh nhân đã có dấu hiệu hoại tử, kèm theo nguy cơ biến chứng nặng có thể dẫn đến suy đa tạng. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp, bệnh lý có thể diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

“Thông thường, triglycerid tăng vài chục lần đã rất nguy hiểm, nhưng ở bệnh nhân này, mức tăng vượt hơn 100 lần, gần như kỷ lục, là trường hợp rất hiếm trong lâm sàng. Bệnh cảnh diễn tiến rất nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời”, BS Nguyễn Ngọc Anh, Khoa ICU, BVĐK Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân D cho biết.

Theo chia sẻ của gia đình, trước khi nhập viện, bệnh nhân có buổi gặp bạn cũ và đã uống gần 2 lít rượu. Anh N.A.D cũng có tiền sử đái tháo đường, đang điều trị insulin nhưng chưa kiểm soát tốt chế độ ăn uống.

Cách đây một năm, bệnh nhân từng phải lọc máu cấp cứu do tăng mỡ máu nặng. Tuy nhiên, việc tuân thủ điều trị kém khiến bệnh tái phát với mức độ nghiêm trọng hơn.

3 giờ thay huyết tương giúp đảo chiều tình trạng nguy kịch

Trước diễn biến nguy hiểm, các bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và nhanh chóng chỉ định thay huyết tương khẩn cấp. Đây là một trong những phương pháp hiệu quả trong xử trí tăng triglyceride mức độ rất cao kèm viêm tụy cấp.

“Thay huyết tương giúp loại bỏ triglycerid và các chất gây viêm trực tiếp ra khỏi máu, nhờ đó chỉ số mỡ máu giảm nhanh trong thời gian ngắn hơn so với điều trị nội khoa. Phương pháp này diễn ra từ từ, ít gây biến động huyết động, đồng thời hỗ trợ kiểm soát dịch, điện giải và phản ứng viêm toàn thân”, BS Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.

Quá trình lọc được thực hiện liên tục trong 3 giờ, với tốc độ kiểm soát 130-150 ml/phút. Kết quả sau can thiệp cho thấy hiệu quả rõ rệt khi chỉ số triglycerid giảm nhanh từ 155,9mmol/L xuống còn 5,3mmol/L sau một lần thay huyết tương.

Bệnh nhân được thay huyết tương liên tục trong 3 giờ (Ảnh: BVCC).

Sau lọc máu, người bệnh tiếp tục được điều trị tích cực tại khoa ICU. Sau 5 ngày theo dõi chặt chẽ, tình trạng bệnh cải thiện rõ rệt, anh N.A.D không còn đau, được xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú.

“Nhiều khi biết là không tốt nhưng vẫn chủ quan, nghĩ cơ thể còn chịu được. Sau lần này tôi mới thấy rõ hậu quả, chắc chắn sẽ phải điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe nghiêm túc hơn”, anh N.A.D chia sẻ khi ra viện.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, đây là trường hợp viêm tụy cấp tái phát nhưng với mức độ nặng hơn nhiều so với lần trước. Điều này cho thấy bệnh không chỉ đơn thuần lặp lại mà thường có xu hướng diễn tiến trầm trọng hơn, làm tăng nguy cơ tử vong và dễ để lại các di chứng lâu dài.

Từ đó, bác sĩ Ngọc Anh khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, cần kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống, hạn chế rượu bia và tuân thủ điều trị. Việc chủ quan hoặc bỏ dở điều trị có thể khiến bệnh tái phát với mức độ ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh thêm, viêm tụy cấp là một tình trạng cấp cứu nội khoa, cần được xử trí nhanh chóng bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Với những trường hợp nặng như bệnh nhân D, người bệnh có thể phải can thiệp hồi sức tích cực, thậm chí lọc máu liên tục để kiểm soát biến chứng.