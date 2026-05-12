MEDLATEC ra mắt nền tảng mua sắm các sản phẩm y tế, sức khỏe - store.medlatec.vn

Sàn thương mại điện tử store.medlatec.vn chính thức đi vào hoạt động từ 11/5.

Xóa nỗi lo sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử đa ngành mang lại sự tiện lợi nhưng cũng tạo kẽ hở cho các sản phẩm y tế không rõ nguồn gốc, hàng xách tay trôi nổi hay các dòng thực phẩm chức năng bị làm giả tinh vi. Đối với các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe, một sai lầm trong lựa chọn có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường.

Thấu hiểu nỗi lo đó, MEDLATEC vận hành store.medlatec.vn như một lời cam kết về chất lượng chuyên môn.

Đây là sàn thương mại điện tử tiên phong tại Việt Nam dành cho người tiêu dùng cá nhân trong lĩnh vực sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe. Tất cả sản phẩm, từ thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến thiết bị y tế, đều được thẩm định nghiêm ngặt bởi hội đồng y khoa trước khi đến tay người tiêu dùng, đảm bảo an toàn và chất lượng tối ưu.

Thông điệp “An tâm mua chuẩn” không chỉ là một khẩu hiệu, mà là tôn chỉ hoạt động xuyên suốt để bảo vệ quyền lợi tối cao của khách hàng.

Một điểm chạm cho mọi nhu cầu sức khỏe

Khác với các hiệu thuốc hay các trang web bán hàng đơn lẻ, store.medlatec.vn kiến tạo một không gian mua sắm y tế toàn diện, nơi khách hàng tìm thấy sản phẩm mình cần cho một hành trình sống khỏe:

Dược phẩm và thực phẩm chức năng: Danh mục thuốc điều trị và các dòng bổ trợ (gan, tim mạch, tiêu hóa, xương khớp...) được nhập khẩu và phân phối chính hãng, đảm bảo các tiêu chuẩn bảo quản nghiêm ngặt của ngành dược.

Thiết bị y tế gia đình: Cung cấp các công cụ hỗ trợ theo dõi sức khỏe hiện đại như: máy đo huyết áp, máy thử đường huyết, nhiệt kế hồng ngoại... giúp mỗi gia đình trở thành một "trạm y tế" thu nhỏ.

Thẻ và gói khám sức khỏe: Khách hàng có thể chủ động mua các gói tầm soát ung thư, thẻ khám sức khỏe định kỳ cho bản thân hoặc làm quà tặng ý nghĩa cho người thân.

Ưu thế tạo nên sự an tâm, tiện lợi

Người dân an tâm khi mua sắm tại store.medlatec.vn với sản phẩm chính hãng, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và trải nghiệm mua hàng thuận tiện, nhanh chóng.

Lựa chọn mua sắm tại store.medlatec.vn, người dân có thể yên tâm nhờ những nền tảng bảo chứng rõ ràng về chất lượng và trải nghiệm dịch vụ:

Sản phẩm chính hãng, được kiểm định rõ ràng: Dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe được kiểm định, phân phối bởi Hệ thống Dược phẩm MED-Pharma Trực thuộc Hệ thống Y tế MEDLATEC.

Dược sĩ tư vấn 1:1 trực tuyến 24/7: Hỗ trợ lựa chọn đúng sản phẩm, phù hợp với tình trạng và nhu cầu cá nhân, góp phần sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả.

Giao hàng nhanh - đúng sản phẩm - đúng quy định vận chuyển thuốc: Đơn hàng được xử lý và vận chuyển theo quy chuẩn, đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình giao nhận, theo dõi tiến trình giao hàng dễ dàng, thuận tiện.

Tích hợp đa tiện ích: Kết nối hồ sơ sức khỏe qua ứng dụng My MEDLATEC, hỗ trợ tích điểm, quản lý đơn thuốc và theo dõi lịch xét nghiệm.

Từ những lợi thế này, store.medlatec.vn từng bước khẳng định vai trò là kênh mua sắm y tế trực tuyến tin cậy, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân trong bối cảnh số hóa hiện nay.

Hướng dẫn đặt hàng nhanh chóng chỉ với 3 bước

Với giao diện thân thiện, tối ưu trải nghiệm người dùng, khách hàng có thể dễ dàng mua sắm trên store.medlatec.vn chỉ trong vài thao tác đơn giản:

Bước 1: Truy cập website: store.medlatec.vn

Bước 2: Tìm kiếm và chọn sản phẩm cần mua - Nhấn “Thêm vào giỏ hàng”.

Bước 3: Điền thông tin nhận hàng - Lựa chọn hình thức thanh toán (COD, ví điện tử hoặc chuyển khoản).

Ngay sau khi hoàn tất đơn hàng, hệ thống sẽ tiếp nhận và đơn vị vận chuyển tiến hành giao sản phẩm tận nơi, nhanh chóng và đúng yêu cầu bảo quản.

Sự ra đời của store.medlatec.vn đánh dấu một bước tiến mới của MEDLATEC trong việc hoàn thiện hệ sinh thái y tế số. Không chỉ dừng lại ở dịch vụ xét nghiệm hay khám chữa bệnh, giờ đây khách hàng có thể tiếp cận nguồn thuốc và sản phẩm sức khỏe chất lượng ngay tại nhà với sự đồng hành của đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm, nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân trong thời đại số.

Để được tư vấn và đặt hàng liên hệ qua: Zalo OA - MED-Pharma.

Hotline 094 192 11 66

Website: store.medlatec.vn.