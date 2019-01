Mẹ tránh ngay 3 sai lầm trị ho này để con chóng khoẻ đón Tết

Trị ho cho con là trăn trở muôn thuở của nhiều gia đình. Mặc dù trong đa số trường hợp, ho không khó trị nhưng nó lại có thể dẫn tới rất nhiều hệ luỵ nguy hiểm cho trẻ nhỏ khi cha mẹ lựa chọn sai phương pháp điều trị:

Lạm dụng kháng sinh trị ho không theo đơn

Một số liệu đáng báo động: Tại Việt Nam, 91% thuốc kháng sinh ở nông thôn, 88% ở thành thị mua không cần đơn bác sỹ. Việc tự ý ra nhà thuốc mua kháng sinh trị ho sẽ khiến bạn đưa vào cơ thể bé các kháng sinh không cần thiết, bởi 80% nguyên nhân gây ho là do Virus, 20% còn lại do Vi khuẩn, kháng sinh chỉ diệt được vi khuẩn, không diệt được virus, đây là lý do tại sao khi sử dụng kháng sinh, buộc phải theo đơn của bác sỹ.

Một vấn đề đáng nói nữa của việc sử dụng kháng sinh không cần đơn của bác sỹ là liều lượng và cách thức sử dụng. Không cho trẻ uống đủ liều lượng, tự động giảm liều, uống lại đơn thuốc cũ hay ngưng sử dụng thuốc ngay khi cảm thấy sức khoẻ của trẻ tốt hơn, những sai lầm phổ biến này của phụ huynh không chỉ khiến bệnh của trẻ không được trị dứt điểm, mà còn gây ra nguy cơ kháng kháng sinh với những hệ luỵ vô cùng nguy hiểm.

Tin vào "bác sỹ mạng"

Sai lầm tiếp theo thường thấy ở các bà mẹ trẻ là tin vào "bác sỹ mạng", trong khi thông tin mạng rất nhiễu loạn, chưa được kiểm chứng và không được đảm bảo độ chính xác. Cũng chính từ đây, các phương pháp chữa ho không chính thống được phát tán không ngừng. Cần hiểu, cách chữa bệnh này có thể phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người khác nên trước khi được áp dụng, cần phải qua các nghiên cứu mới có thể lưu hành.

Một ví dụ điển hình của việc này là việc chia sẻ các công thức thuốc ho tự chế với nguyên liệu là tỏi, gừng ngay trên Facebook. Chị Mỹ Trang, một nhân viên thiết kế quảng cáo, cho biết: "Mình nghe theo các công thức trên mạng, đem trộn các nguyên liệu với nhau. Có điều không biết có phải cho nhiều tỏi, gừng quá không mà con ho mãi không dứt, còn dai dẳng hơn mọi lần do bị bỏng thành họng."

Quá tin vào liệu pháp dân gian

Hết thuốc mạng lại tới các bài thuốc được mách nước bởi những "người cao tuổi" trong xóm hoặc những bài thuốc gắn liền với chữ "dân gian". Một phương pháp dân gian phổ biến thường được các bà, các mẹ áp dụng là thoa dầu vào lòng bàn chân và xoa bóp.

Không ai có thể phủ nhận việc này có tác dụng làm nóng người, giúp cơ thể có thể đẩy khí hàn để trị ho. Tuy nhiên, điều này chưa chắc đã đúng với trường hợp trẻ nhỏ bởi cơ thể của trẻ nhỏ thường có thân nhiệt cao hơn người lớn, nên đôi khi việc xoa bóp dầu ở gan bàn chân không tốt bằng việc tìm tới những liệu pháp trực tiếp trị kháng viêm và long đờm cho trẻ. Bên cạnh đó, da trẻ rất mẫn cảm, thoa dầu với lượng không phù hợp rất dễ gây rát bỏng hay phồng rộp.

Trị ho đúng cách không khó

Thực tế là việc trị dứt điểm các cơn ho không khó, quan trọng là lựa chọn được phương pháp đúng với phương thuốc được chiết xuất từ các vị thuốc Tỳ Bà Diệp, Cát Cánh và Xuyên Bối Mẫu có tác dụng thanh nhiệt, tuyên phế, hỗ trợ điều trị hiệu quả chứng ho mất tiếng, ho kinh niên, ho khan, khô cổ khản tiếng, ho ra máu; làm long đờm, chữa viêm họng, khản tiếng, chống viêm nhiễm các cơ quan hô hấp… hiệu quả.

Trong đó, hoạt chất n-BuOH, có trong Tỳ Bà Diệp – hay còn gọi là Sơn Trà Nhật – không chỉ có tác dụng trị viêm mà còn giúp hồi phục và tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy khả năng kháng virus, vi khuẩn của các tế bào. Đặc biệt, Cát Cánh khi được trồng trọt và thu hái theo tiêu chuẩn GACP - WHO (Tổ chức y tế thế giới), đảm bảo nguồn dược liệu đạt tiêu chuẩn có công dụng hỗ trợ điều trị cao đồng thời sạch và an toàn cho cả gia đình.

Hiện nay, thuốc ho Nam Dược được gia giảm theo bài thuốc trị ho gia truyền 300 năm, kết hợp các thảo Tỳ bà diệp, Cát cánh, Xuyên Bối Mẫu,… là một lựa chọn lý tưởng để điều trị ho khi mới chớm. Trong thời gian giao mùa, mỗi gia đình nên có ít nhất 1 chai thuốc ho Nam Dược sẵn trong tủ thuốc để bảo vệ sức khỏe con trẻ kịp thời và đúng cách.

Thông tin cho bạn đọc:

Tổng đài tư vấn: 1800.6316 (miễn cước)

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm, bạn có thể xem TẠI ĐÂY

Lưu ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.