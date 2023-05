Mẹ đi khắp nơi tìm 600 triệu đồng cứu con gái mắc bệnh hiểm phải "sửa tim"

Ngày 25/5, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã phẫu thuật cứu thành công một trường hợp mắc căn bệnh rất nguy hiểm ở tim.

Bệnh nhi là bé T.N.N.T. (14 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương). Khai thác bệnh sử, vào lúc 2 tuổi, bệnh nhi đã phẫu thuật sửa chữa triệt để tứ chứng Fallot (bốn khuyết tật tim bẩm sinh) tại TPHCM. Sau mổ, bệnh nhi hồi phục, phát triển bình thường và tái khám đều đặn.

Tuy nhiên gần đây, bệnh nhi thường khó thở khi gắng sức và hạn chế hoạt động thể lực. Tại bệnh viện, kết quả siêu âm tim và chụp MRI ghi nhận tình trạng hở nặng van động mạch phổi, khiến máu trào ngược từ động mạch phổi về tâm thất phải. Bác sĩ cho biết, đây là diễn tiến tự nhiên thường gặp sau phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot.

Bé gái bị hở van động mạch phổi sau 12 năm mổ tim (Ảnh: BV).

Giáo sư Trương Quang Bình, chuyên gia tim mạch, BV ĐHYD cho biết, tứ chứng Fallot là bệnh lý tim bẩm sinh đặc trưng bởi 4 tổn thương về mặt cấu trúc trong tim, chiếm 5-10% trong tổng số bệnh tim bẩm sinh nói chung. Người mắc bệnh này cần được phẫu thuật kịp thời để tránh các biến chứng tim mạch hoặc tử vong do cơn thiếu oxy cấp.

Tuy nhiên ngay cả khi đã phẫu thuật sửa chữa tim, bệnh nhi vẫn có thể đối mặt với diễn tiến sau phẫu thuật, như hở van động mạch phổi, suy chức năng thất phải, rối loạn nhịp tim, hẹp van động mạch phổi hoặc lỗ thông liên thất còn tồn lưu…

Trong đó, biến chứng hở van động mạch phổi nặng gây giãn buồng tim phải, dẫn đến hở van ba lá, suy tim phải, rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ đột tử. Người bệnh cần được thay van để cải thiện quá trình suy tim phải, hạn chế nguy cơ rối loạn nhịp và đột tử, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tứ chứng Fallot gây ra những ảnh hưởng nặng đến tim (Ảnh: BV).

Theo Giáo sư Trương Quang Bình, hiện có hai phương pháp thay van động mạch phổi, là phẫu thuật tim mở và can thiệp qua da. Trong đó, kỹ thuật can thiệp thay van qua da giúp người bệnh tránh được cuộc phẫu thuật tim lớn, giảm các nguy cơ biến chứng do mổ mở. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất để điều trị là việc chi phí để thay van tim qua da lên đến gần 600 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Thanh, mẹ bé T. chia sẻ, khi nghe bác sĩ báo con gái bị hở van động mạch phổi, cần phẫu thuật với số tiền khổng lồ nêu trên, chị rất lo lắng, bởi hai vợ chồng chỉ làm công nhân với đồng lương ít ỏi. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng thôi thúc chị không được phép bỏ cuộc.

Nhiều ngày liền, người mẹ cầu cứu từ Nam ra Bắc, bất cứ nơi nào nghe có chương trình hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim hoặc giúp đỡ bệnh nhân nghèo là chị Thanh lại gõ cửa, tìm cơ hội sống cho con.

Cận ngày phẫu thuật, người mẹ đã huy động được hơn 400 triệu đồng. Cộng thêm số tiền vay mượn là đủ để chị Thanh đồng hành cùng con gái bước vào ca phẫu thuật sinh tử.

Không phụ tấm lòng của người mẹ, một ngày nửa cuối tháng tư, sau gần 2 giờ can thiệp thay van động mạch phổi qua da, ca mổ thành công. Hậu phẫu, sức khỏe bé T. ổn định, có thể đi lại vào ngày hôm sau, kết quả siêu âm tim và điện tim tốt, được xuất viện sau 3 ngày theo dõi. Đến nay, bé đã hết khó thở, không còn mệt mỏi khi gắng sức và có thể trở lại học tập, sinh hoạt bình thường.

Các bác sĩ tiến hành thay van động mạch phổi qua da cho bệnh nhi (Ảnh: BV).

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Đằng Khang, Trưởng khoa Phẫu thuật tim trẻ em của bệnh viện cho biết, với kỹ thuật trên, phẫu thuật viên sẽ sử dụng một khung kim loại với hình dáng giống như mạch máu (stent), trên đó gắn một van tim nhân tạo. Tất cả được thu nhỏ vào một chiếc ống thông để luồn từ mạch máu lớn ở đùi, đưa dụng cụ đến vị trí van động mạch phổi bị hẹp, hở và đặt van xử lý.

Phó Giáo sư, tiến sĩ Lê Minh Khôi, Trưởng Đơn vị Hình ảnh tim mạch của bệnh viện cho biết thêm, hiện nay với sự phát triển của siêu âm tim, bệnh nhân có thể phát hiện tứ chứng Fallot nói riêng và các bệnh tim bẩm sinh nói chung ngay trong thời gian bào thai. Từ đó, trẻ sẽ được can thiệp kịp thời ngay sau sinh.