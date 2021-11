Mama sữa non - bảo vệ con an toàn trong mùa dịch

Dân trí Gần đây, mạng xã hội lan truyền một clip ngắn ghi lại hình ảnh em bé 3 tuổi mặc bộ đồ bảo hộ trùm kín thân hình nhỏ bé rời khỏi viện K khiến nhiều người nghẹn ngào. Điều đó cho thấy trẻ em cũng có thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch bất cứ lúc nào.

Hình ảnh "chiến binh nhí" được trở về nhà sau 28 ngày cách ly khiến nhiều người không khỏi xúc động

Cuộc chiến đấu chống Covid-19 vẫn chưa có hồi kết, đại dịch vẫn đang tiếp tục lây lan với tốc độ chưa từng có. Việc tăng cường sức đề kháng cho trẻ em vẫn được xem là biện pháp hữu hiệu mà cha mẹ cần làm ngay lúc này, để bảo vệ con an toàn trong mùa dịch.

Cần bảo vệ trẻ em trước đại dịch Covid-19

Mặc dù theo con số thống kê, trẻ em là đối tượng ít nhạy cảm với Covid-19 so với người lớn về cả số số lượng và mức độ.

Tuy nhiên, do hệ miễn dịch của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, sức đề kháng kém nên nguy cơ bị virus tấn công là điều khó tránh khỏi.

Trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ trước đại dịch Covid-19

Khác với người lớn, trẻ em, nhất là lứa tuổi mầm non thường không nhận thức được các rủi ro và cách chủ động phòng tránh bệnh. Theo đó, trẻ em hoàn toàn có thể bị lây nhiễm Covid-19 thông qua các giọt bắn, qua các mầm bệnh tồn tại trong môi trường hay các bề mặt mà trẻ vô tình tiếp xúc. Bên cạnh đó, những thói quen xấu như mút tay, dụi mắt mũi càng làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh ở trẻ.

Một khi Virus tấn công, trẻ sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng do kích thước phổi nhỏ hơn và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Theo đó, các bậc cha mẹ cần thực hiện một số biện pháp phòng ngừa để bảo vệ trẻ.

Cùng với việc đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần, hạn chế đến nơi đông người, các bé cũng cần được khuyến khích rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước. Ngoài ra, trẻ nên được hít thở không khí ngoài trời, thường xuyên vận động, tránh ngồi trong nhà nhiều.

Bên cạnh sử dụng khẩu trang hay dung dịch sát khuẩn như lớp bảo vệ bên ngoài, việc bảo vệ cơ thể trẻ từ bên trong cũng không kém phần quan trọng. Hệ thống miễn dịch như "lá chắn thép" giúp bảo vệ sức khỏe cho trẻ khỏi sự tấn công từ các tác nhân bên ngoài. Tăng cường hệ thống miễn dịch sẽ giúp trẻ giảm nguy cơ nhiễm virus và vi khuẩn, giảm mức độ nghiêm trọng khi không may bị lây nhiễm.

Đặc biệt, trẻ cần có một chế độ ăn uống cân bằng đủ các nhóm chất như tinh bột, acid amin, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất để tăng cường hệ miễn dịch, không chỉ để đối phó với đại dịch mà còn là nền tảng vững chắc cho tương lai sau này.

Mama sữa non - tăng cường miễn dịch vượt trội - bảo vệ con an toàn trong mùa dịch

Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, các chuyên gia dinh dưỡng còn khuyến cáo trẻ nên được bổ sung các sản phẩm từ sữa, đặc biệt là sữa non giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Sữa non hay còn gọi là sữa đầu là sữa của cơ thể mẹ tiết ra trong 48 tiếng đầu tiên sau khi sinh. Loại sữa đặc biệt này có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao gấp 10 lần sữa trưởng thành. Và đặc biệt sữa còn có chứa các chất kháng thể vô cùng quý giá IgG, IgA, IgF, IgM... giúp phá hủy các tác nhân gây bệnh, bảo vệ hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

Nhắc đến các sản phẩm chứa sữa non trên thị trường, phải kể đến các dòng sản phẩm của Công ty G&P Mama sữa non với nguồn sữa non được nhập khẩu 100% từ Tập đoàn APS BioGroup Hoa Kỳ. Tại đây, sữa non bò được thanh trùng tốc độ cao, khử trùng hàng loạt và sấy khô gián tiếp bằng nhiệt độ thấp nhằm đảm bảo các dưỡng chất quý và hoạt tính sinh học của sữa non.

Mama sữa non Star Biotic giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ trẻ an toàn trong mùa dịch.

Trong đó, sản phẩm Mama sữa non Star Biotic được đánh giá cao không chỉ do chứa hàm lượng sữa non cao nhất hiện nay là 8,000mg/100g sữa, mà còn nổi trội ở việc bổ sung thêm các chất miễn dịch HMO, LACTOFERIN giúp phá hủy các tác nhân gây bệnh, tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, giúp trẻ tránh bị nhiễm vi khuẩn, virus.

Một điểm nổi trội nữa là Mama sữa non Star Biotic có chứa 64 tỷ bào tử lợi khuẩn cho mỗi hộp 800 gam. Việc bổ sung thêm bào tử lợi khuẩn sẽ giúp tăng cường hệ tiêu hóa cho trẻ, cải thiện hấp thu và kích thích trẻ ham ăn hơn, hạn chế tình trạng biếng ăn và táo bón.

Với các ưu điểm vượt trội về tăng cường hệ miễn dịch, Mama sữa non Star Biotic tăng cường hệ miễn dịch, giúp bé khỏe mạnh, an toàn trong mùa dịch.

Trường Thịnh