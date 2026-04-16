Nhiều nguy cơ dẫn đến bệnh lý đường tiêu hóa

Chia sẻ tại hội thảo khoa học "Cập nhật tiến bộ của nội soi trong chẩn đoán và điều trị u ống tiêu hóa", vừa diễn ra ở Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM), BSCKII Nguyễn Đức Thông, Trưởng khoa Nội soi, cho biết các bệnh lý đường tiêu hóa trên và dưới hiện nay đều rất thường gặp.

Có nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau dẫn đến bệnh đường tiêu hóa, như môi trường sống, thói quen sinh hoạt, đặc biệt những người có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Trong đó, nguy cơ hàng đầu gây ung thư dạ dày là vi khuẩn HP gây viêm teo, chuyển sản ruột theo thời gian. Đối với đại tràng, thủ phạm chính là các polyp tuyến (adenoma).

Đáng chú ý, theo các số liệu thống kê, u thần kinh nội tiết (NET) chiếm tới 48% các trường hợp u nội tiết tại ống tiêu hóa. Đối với u bóng Vater, tỷ lệ mắc mới dù thấp (dưới 1/100.000 người mỗi năm) nhưng đang có xu hướng tăng ở nhóm người trẻ, thậm chí tăng 2-3 lần ở những người có tiền sử đa polyp tuyến.

Nhờ sự phát triển của y học, đã có nhiều bước tiến mới trong việc điều trị các bệnh lý trên, như phương pháp cắt u qua nội soi. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, mang lại hiệu quả điều trị cao và giúp bệnh nhân tránh được những cuộc đại phẫu phức tạp.

Theo đó, phương pháp cắt u bóng Vater qua nội soi sử dụng máy nội soi tá tràng nghiêng để tiếp cận vùng nhú Vater (nơi ống mật và ống tụy đổ vào ruột non), sau đó dùng thòng lọng điện để cắt bỏ hoàn toàn khối u.

Điển hình là mới đây, Bệnh viện Nguyễn Trãi tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ 70 tuổi, vào viện với triệu chứng khó tiêu nhẹ. Qua thăm khám và thực hiện nội soi, ê-kíp phát hiện bệnh nhân có khối u bóng Vater kích thước 20mm.

Thay vì tiến hành cuộc đại phẫu cắt bỏ nhiều cơ quan như trước đây, bệnh nhân đã được cắt u qua nội soi, với thời gian 30 phút. Nhờ can thiệp khi bệnh còn ở giai đoạn sớm, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng và xuất viện sau 4 ngày chăm sóc tích cực.

Thách thức khi bệnh diễn tiến âm thầm

Bên cạnh phương pháp trên, kỹ thuật ESD (cắt dưới niêm mạc qua nội soi) được áp dụng để xử lý các u thần kinh nội tiết trực tràng. Đây là kỹ thuật "lách" qua các lớp siêu mỏng của thành ruột để lấy trọn khối u mà vẫn giữ nguyên vẹn chức năng trực tràng.

Nhờ phương pháp này, Bệnh viện Nguyễn Trãi đã giúp cho nhiều bệnh nhân vừa được xử lý khối u triệt để, vừa tránh việc phải cắt đoạn trực tràng hay mang hậu môn nhân tạo.

Theo các bác sĩ, thách thức lớn nhất hiện nay là tổn thương đường tiêu hóa thường diễn tiến âm thầm, không gây đau đớn, nên rất khó phát hiện ở giai đoạn sớm nếu chỉ dựa vào cảm quan thông thường. Khi không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển âm thầm theo thời gian và dẫn đến ung thư.

"Người dân nên đi nội soi tầm soát ngay cả khi cơ thể hoàn toàn bình thường, không đợi đến khi có triệu chứng mới đi khám. Thực tế, khi các dấu hiệu như đau bụng hay thiếu máu xuất hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Người 40-45 tuổi nên thực hiện nội soi dạ dày và đại tràng ít nhất một lần. Đặc biệt, với những trường hợp gia đình có tiền sử người thân bị ung thư đường tiêu hóa, việc tầm soát cần được thực hiện ở độ tuổi sớm hơn", bác sĩ Thông chia sẻ và nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc đưa chương trình tầm soát vào đời sống.