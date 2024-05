Loại cá nhiều DHA như cá hồi nhưng rẻ và sẵn có hơn

Nhắc đến cá hồi, mọi người sẽ nghĩ về thực phẩm có hàm lượng DHA cao. Đặc biệt đối với trẻ đang lớn, bổ sung DHA giúp phát triển võng mạc và tế bào não. Với người già, DHA có thể bổ sung chất dinh dưỡng cho tế bào não, làm chậm quá trình lão hóa não, cải thiện trí nhớ và tốc độ phản ứng.

Tuy nhiên, cá hồi nhất là cá hồi tự nhiên dù có giá trị dinh dưỡng cao nhưng lại quá đắt đỏ. Do đó, việc ăn cá hồi hàng ngày đối với nhiều gia đình là điều không thể.

Tin vui là khoa học đã chứng minh có một loại cá có giá thành rẻ hơn nhiều so với cá hồi nhưng chứa rất nhiều DHA và rất sẵn có ở chợ Việt: Cá thu.

Cá thu chứa nhiều DHA (Ảnh: Getty).

Theo Healthline, cá thu chứa một lượng lớn DHA so với nhiều loại cá khác. Mỗi 100g thịt cá thu chứa khoảng 1,3-1,8g DHA, tùy thuộc vào loài cá thu cụ thể.

DHA trong cá thu thường được hấp thụ từ thức ăn của chúng như cá nhỏ và các loài sinh vật biển khác.

Với hàm lượng DHA dồi dào, việc ăn cá thu đem lại những lợi ích sức khỏe:

Hỗ trợ sự phát triển não bộ: DHA là một thành phần chính của cấu trúc não bộ, đặc biệt là ở trẻ em. Một nghiên cứu được công bố trong "The American Journal of Clinical Nutrition" đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ axit béo omega-3, đặc biệt là DHA từ cá thu, có thể tăng cường chức năng não bộ ở trẻ nhỏ và trẻ em.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: DHA giúp cải thiện chức năng tim mạch và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nghiên cứu của Mozaffarian và cộng sự đã chứng minh rằng, việc tiêu thụ DHA từ cá thu có liên quan mật thiết đến giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Giảm nguy cơ mắc bệnh lý thần kinh: Một nghiên cứu mới đây được công bố trong "The Journal of Nutrition, Health & Aging" đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ các loại cá giàu DHA, bao gồm cá thu, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson ở người cao tuổi. Cơ chế được chỉ ra là do DHA có khả năng bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương.

Tăng cường hệ miễn dịch: DHA giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh lý nhiễm trùng và vi khuẩn. Nghiên cứu được công bố năm 2018 đã chỉ ra rằng, DHA có trong cá thu có thể tăng cường hệ miễn dịch bằng cách kích thích sản xuất các tế bào miễn dịch và giảm vi khuẩn gây bệnh.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Hợp chất chống oxy hóa có trong cá thu giúp loại bỏ các tác nhân dẫn đến bệnh ung thư, cản trở sự phát triển và di căn của các tế bào ung thư.

Bên cạnh đó, omega-3 trong cá thu có khả năng ngăn chặn các tế bào ung thư vú, ung thư dạ dày và ung thư thận. Ngoài ra, lượng dầu cá trong cá thu còn chứa nhiều vitamin B12 cũng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh ung thư.

Lưu ý khi ăn cá thu

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên đến các siêu thị hoặc cửa hàng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để mua cá thu.

Đối với cá thu đông lạnh, tốt nhất bạn không nên rã đông nhanh trong nước hoặc để trên mặt bếp lâu. Việc này sẽ làm tăng số lượng vi khuẩn, đồng thời có thể làm mất đi một số chất dinh dưỡng.

Tốt nhất, nếu muốn ăn cá thu vào ngày hôm sau, bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh từ ngày hôm trước.