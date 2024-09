Loại bỏ u gan 3cm không cần phẫu thuật

2 lần can thiệp nhẹ nhàng, loại bỏ u gan 3cm không phẫu thuật

Bệnh nhân H.H.V, 60 tuổi, tình cờ phát hiện khối u 3cm tại nhu mô gan phải trong một lần kiểm tra sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc. Lập tức, bệnh nhân được chỉ định chụp CT, sinh thiết đánh giá tổn thương. Kết quả kiểm tra xác định bệnh nhân H.H.V mắc ung thư biểu mô tế bào gan biệt hóa cao.

Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân V. có tiền sử viêm gan B, xơ gan và đang điều trị nhiều bệnh nền nguy hiểm như đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp. Do đó, ê-kíp bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa, lựa chọn kết hợp hai phương pháp can thiệp tiên tiến: nút mạch u gan và đốt sóng cao tần, mục tiêu giúp loại bỏ khối u, bảo tồn tối đa chức năng gan, đồng thời giúp bệnh nhân tránh cuộc mổ phức tạp.

"Khối u của bệnh nhân nằm sát một dị dạng thông động tĩnh mạch - đây là dị dạng có thể đưa tế bào ung thư đi xa. Do đó, bác sĩ quyết định nút tắc mạch máu nuôi u trước nhằm làm giảm nguy cơ tái phát, cũng như nguy cơ gieo rắc tế bào ung thư trong quá trình đốt sóng cao tần.

Đây là chỉ định nhằm đảm bảo điều trị triệt căn khối u, bảo tồn lá gan, ít ảnh hưởng đến sức khỏe toàn trạng của bệnh nhân", ThS.BS nội trú Đỗ Huy Hoàng, khoa Chuẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, bệnh viện Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân V. cho biết.

Bác sĩ thực hiện nút mạch u gan cho bệnh nhân V.

Theo đó, ở lần can thiệp đầu tiên, ê-kíp bác sĩ Can thiệp Điện quang, BVĐK Hồng Ngọc đã thực hiện can thiệp nút mạch u gan ứng dụng công nghệ chụp mạch số hóa xóa nền DSA Hà Lan. Thông qua đường kim tiếp cận từ động mạch đùi, bác sĩ đã đưa vi ống thông chọn lọc vào động mạch nuôi khối u, bơm hạt ngậm hóa chất làm tắc động mạch nuôi u, ngăn ngừa khối u tiếp tục phát triển hay lây lan đến vị trí khác.

Ở lần can thiệp thứ 2, chỉ thông qua vết rạch nhỏ khoảng 3mm, bác sĩ đưa đầu kim đốt sóng cao tần đơn cực tiếp cận chính xác khối u gan, sử dụng sóng cao tần loại bỏ khối u. Trong trường hợp này, bác sĩ đã sử dụng đầu kim được thiết kế đặc biệt để nước luôn làm mát đầu kim, giúp tăng diện tích đốt tối đa có thể.

"Điểm khó ở bệnh nhân này là khối u ở vị trí rất cao gần sát vòm hoành nên khó quan sát. Do đó, bác sĩ phải kết hợp máy siêu âm và chụp cắt lớp để định vị được chính xác khối u, đồng thời sử dụng thêm kỹ thuật bơm nước trong ổ bụng để hạ thấp khối u, tạo thuận lợi cho quá trình can thiệp", ThS.BS nội trú Đỗ Huy Hoàng cho biết thêm.

Đốt RFA u gan tại Bệnh viện Hồng Ngọc.

Kiểm soát thành công khối u gan trong 1 tuần

Theo bác sĩ Hoàng, tuy u gan nằm ở vị trí khó nhưng cả 2 lần can thiệp đều diễn ra nhẹ nhàng, thuận lợi. Bệnh nhân chỉ cần gây tê, tỉnh táo trong quá trình can thiệp và có thể sinh hoạt, ăn uống nhẹ nhàng sau can thiệp. Theo dõi sau đốt RFA, bệnh nhân hồi phục tốt, không sốt, không đau đớn. Kiểm tra sau can thiệp, u gan được loại bỏ.

"Khi kiểm tra lại, chụp cắt lớp thì thấy khối u đã được tiêu diệt. Không chỉ vị trí xung quanh khối u, cách rìa khối u 1cm cũng được bao phủ bởi đốt sóng cao tần và nút mạch. Tiên lượng đến 70% trường hợp như của bệnh nhân có thể kéo dài trên 5 năm", bác sĩ Hoàng chia sẻ sau quá trình can thiệp.

Tình trạng khối u trước và sau khi thực hiện nút mạch và đốt sóng cao tần RFA.

"Đúng 1 tuần, tôi được các bác sĩ kiểm soát thành công khối u gan. 2 lần can thiệp đều đơn giản, tôi gần như không đau đớn gì, không sốt hay khó chịu. Các con tôi bảo nhìn bố không giống đang điều trị ung thư, chỉ như ốm vặt bình thường. Tôi may mắn khi gặp được các bác sĩ Hồng Ngọc, nếu không tôi đã phải trải qua đại phẫu lớn", bệnh nhân V. hạnh phúc chia sẻ vào ngày tái khám.

Ông V. tái khám sau 1 tháng, kiểm tra khối u được tiêu diệt.

Tại Việt Nam, ung thư gan là bệnh ung thư có tỷ lệ mắc mới hằng năm cao với trên 26.000 ca mắc mới mỗi năm. Ung thư gan thường bắt nguồn từ việc người bệnh nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C hoặc lạm dụng rượu bia. May mắn với sự phát triển của y tế, bệnh nhân ung thư gan đã có nhiều phương pháp can thiệp mới, hiệu quả, tránh đại phẫu phức tạp.

"BVĐK Hồng Ngọc đã đưa vào áp dụng thường quy kỹ thuật nút mạch u gan và đốt sóng cao tần RFA trong điều trị ung thư gan. Chúng tôi ứng dụng những công nghệ tiên tiến như chụp CT 1975 lát cắt từ Mỹ, chụp mạch số hóa xóa nền DSA Hà Lan…, và đã có kinh nghiệm giúp bệnh nhân ung thư tránh được những cuộc phẫu thuật phức tạp. Qua đó, giúp người bệnh hồi phục và sớm trở lại cuộc sống thường nhật", ThS. BS nội trú Đỗ Huy Hoàng chia sẻ.