Loại bỏ khối u nang buồng trứng trái cho sản phụ mang thai con đầu lòng

Phát hiện bệnh lý phụ khoa khi vừa đón tin vui

Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Diệu An (31 tuổi, Hà Nội) mang thai lần đầu tiên. Chào đón tin vui chưa lâu, chị An bất ngờ nhận tin về căn bệnh phụ khoa mà mình đang mắc phải khi khám thai ở tuần thai thứ 8. Qua siêu âm và chụp MRI ổ bụng, bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI nhận định, chị An mắc u nang buồng trứng trái.

Ê-kíp TCI chuẩn bị thực hiện ca mổ cho chị An (Ảnh: TCI).

Điều này khiến chị An lo lắng, bởi u nang buồng trứng tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng cho sản phụ. Khối u nang có thể xảy ra tình trạng xoắn, vỡ gây nhau tiền đạo hoặc khiến mẹ bầu sinh non, thậm chí sảy thai. Thêm vào đó, nếu u nang phát triển lớn, người bệnh có thể phải cắt bỏ buồng trứng và mất đi khả năng sinh thêm con.

Mặc dù vậy, các bác sĩ TCI đã động viên và tích cực theo dõi sát sao tình trạng của mẹ con chị An, giúp chị giảm lo lắng và thêm phần yên tâm trong hành trình kỳ diệu 9 tháng 10 ngày của mình.

Qua thăm khám định kỳ và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, chị An được chỉ định sinh mổ chủ động, kết hợp mổ lấy thai và đồng thời xử trí u nang buồng trứng. Do chị Diệu An vẫn còn nhu cầu sinh con trong những lần tiếp theo, các bác sĩ đã quyết định bóc tách u nang, giữ lại khả năng sinh sản cho người bệnh.

Thành công bảo tồn khả năng sinh sản cho sản phụ trẻ tuổi

Khám lại khi thai được 39 tuần 3 ngày, chị An xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, các bác sĩ TCI đã chỉ định cho chị An theo dõi và thực hiện ca sinh mổ vào ngày hôm sau.

Qua những giờ phút căng thẳng ban đầu, em bé của chị An đã cất tiếng khóc chào đời đầu tiên (Ảnh: TCI).

Phụ trách ca mổ lấy thai kết hợp bóc tách u nang buồng trứng trái cho sản phụ Diệu An là bác sĩ Vũ Thị Thu Hằng và ê-kíp hỗ trợ. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa, bác sĩ Hằng từng thực hiện nhiều ca sinh thường và sinh mổ khó cũng như từng xử lý nhiều ca bệnh phụ khoa khác.

Theo bác sĩ Hằng, trường hợp của chị An khá phức tạp, sản phụ mắc u nang buồng trứng từ giai đoạn sớm nên u nang đã phát triển khá lớn. Đồng thời, chị An còn gặp tình trạng thai to, nước ối xanh bẩn và có hiện tượng ra máu âm đạo.

"Chúng tôi đã hội chẩn kỹ càng trước ca mổ cũng như tập trung cao độ, hết sức nỗ lực trong quá trình phẫu thuật", bác sĩ Hằng cho hay.

Qua những giờ phút căng thẳng ban đầu, em bé của chị An đã cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Sau đó, bé được bác sĩ nhi khoa trực tiếp kiểm tra tổng quát trong phòng sinh mổ vô khuẩn. Bác sĩ Hằng cho biết, sức khỏe bé tốt, không có vấn đề bất thường nào xảy ra.

Điều dưỡng hỗ trợ để chị An được gặp con trong khi các bác sĩ tiến hành bóc tách khối u nang buồng trứng (Ảnh: TCI).

Tiếp tục ca phẫu thuật, chị An được bác sĩ và ê-kíp tiến hành bóc tách khối u nang ở buồng trứng trái. Trải qua quá trình phẫu thuật với sự phối hợp ăn ý và tập trung cao độ, các bác sĩ đã bóc tách trọn vẹn khối u nang với kích thước 6x4cm, đồng thời bảo toàn khả năng sinh sản cho bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của chị An có những diễn tiến tích cực. Các chỉ số đều tốt và chị An cùng con đã có thể xuất viện sau 3 ngày hồi phục.

Chị An chia sẻ: "Trước đó, nhận được tin mắc u nang buồng trứng từ những tuần đầu biết tin mang thai, tôi không khỏi bàng hoàng cũng như lo lắng bệnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. May mắn là được các bác sĩ Thu Cúc TCI theo dõi sát sao cũng như kịp thời xử lý, sức khỏe của tôi tiến triển tốt, em bé cũng không bị ảnh hưởng, tôi rất yên tâm".

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của chị An có những diễn tiến tích cực (Ảnh: TCI).

Qua trường hợp của chị Nguyễn Thị Diệu An, bác sĩ Hằng đưa ra lời khuyên, phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ nên định kỳ khám sản phụ khoa để có thể sớm phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh nếu có, tránh để tình trạng bệnh biến chứng ác tính ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, thậm chí nguy hiểm cho thai nhi.

Đặc biệt, các mẹ bầu không nên bỏ qua những mốc khám thai và xét nghiệm quan trọng. Đồng thời nên lựa chọn các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, theo dõi sát sao bởi đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm. Từ đó tạo tâm lý thoải mái, an tâm cho sức khỏe cả mẹ và thai nhi, sẵn sàng "vượt cạn" thành công.