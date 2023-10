Loại bỏ 17 u vú không cần phẫu thuật cho bệnh nhân từng mổ mở tuyến vú

Phẫu thuật u xơ vú khi chỉ mới 13 tuổi

Khi mới 13 tuổi, chị L. cho biết đã bị đau tức vùng ngực và được đưa đi khám thì phát hiện có nhiều khối u xơ ở ngực. Với tình trạng bệnh của mình, chị L. được bác sĩ chỉ định phẫu thuật để lấy đi những khối u.

"Khi nằm trên bàn mổ và nhìn dao kéo, với tâm lý của một đứa trẻ 13 tuổi tôi khá sợ hãi. Nhưng điều để lại tâm lý nặng nề hơn cho một đứa con gái độ tuổi mới lớn như tôi là vết sẹo dài trên ngực. Điều này khiến tôi ám ảnh đến mãi về sau", chị L. nhớ lại tâm trạng của mình nhiều năm trước.

Giải thích về trường hợp mắc u vú khi mới 13 tuổi, ThS.BS. Trần Đức Ngọc, khoa Can thiệp và Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc TCI cho biết sự tăng và giảm hormone sinh dục nữ (estrogen và progesterone) sẽ làm cho tuyến vú của bạn nữ tuổi dậy thì phát triển to lên và thậm chí có cả các loại u cục khác thường. Hầu hết các khối u ở vú trong độ tuổi này đều là u xơ. Đặc điểm của khối u thường cứng và di động, có thể di chuyển nó bằng ngón tay.

Gần 30 năm sau, số lượng u vú tăng lên 17

Sau khi phẫu thuật, các khối u vú của chị L. đã được lấy đi toàn bộ. Tuy nhiên với tâm lý chủ quan cho rằng bệnh đã khỏi hẳn, một thời gian dài sau đó chị L. không đi kiểm tra lại.

Cho đến khi chị thấy cảm giác cơn đau tức ngực của gần 30 năm trước quay trở lại, thậm chí các triệu chứng còn dữ dội hơn, chị mới đi khám. Tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI kết quả khám cho thấy chị L. có 17 u vú, trong đó khối u to nhất lên tới 3cm với mật độ u dày đặc.

Theo bác sĩ Ngọc, sau khi loại bỏ u xơ vú bằng phẫu thuật, khối u được lấy sạch sẽ không tái phát ở vị trí đấy nữa mà có thể phát triển ở vị trí khác của vú, do u xơ vú liên quan đến nội tiết và một phần do di truyền. Vì thế, sau mổ u xơ tuyến vú, bệnh nhân nên thăm khám định kỳ theo dõi để theo dõi xem có sự phát triển mới của u xơ ở những vị trí khác không.

Hình ảnh siêu âm đa nhân tuyến vú của bệnh nhân K.L (Ảnh: TCI).

Vì bản thân chị L. mổ hở năm 13 tuổi từng để lại sẹo xấu, phải chịu đau đớn, nằm viện lâu ngày nên chị khá lo lắng nếu như phải phẫu thuật mổ mở một lần nữa.

ThS.BS. Trần Đức Ngọc cho biết: "Rất may là tất cả khối u của bệnh nhân L. đều là u lành tính nên có thể điều trị bằng phương pháp sinh thiết u vú dưới hướng dẫn của siêu âm và lực hút chân không VABB. Trong quá trình thực hiện, đầu kim chỉ tiếp cận đến các khối u mà không gây tổn thương mô lành. Vì vậy, bệnh nhân không bị chảy máu, không gặp biến chứng, đặc biệt không để lại sẹo".

Khi nghe tư vấn của bác sĩ Ngọc, chị L. thở phào nhẹ nhõm. Sau quá trình thủ thuật, chị L. chỉ cần nằm nghỉ ngơi một chút là có thể ra viện. "Tôi hạnh phúc vì đã được điều trị khỏi 17 khối u nhẹ nhàng, không đau đớn và không có thêm một vết sẹo nào nữa", chị L. vui mừng nói.

Phương pháp VABB loại bỏ u xơ vú không sẹo, không đau

Trước đây, để loại bỏ các u vú lành tính người bệnh phải trải qua phẫu thuật với đường rạch da lớn ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, nguy cơ biến chứng do chảy máu, do gây mê, nhiễm trùng vết mổ,... Tuy nhiên phương pháp sinh thiết u vú dưới hướng dẫn của siêu âm và lực hút chân không (VABB) thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp mổ hở.

Bác sĩ sẽ đưa đầu kim hút chân không của máy VABB để vạch một đường "siêu nhỏ" khoảng 3mm ở phần vú có chứa khối u, hạn chế tối đa tổn thương những vùng xung quanh, không gây đau đớn. Vết rạch và đầu kim siêu nhỏ, không ảnh hưởng đến các mô lành khác nên không để lại sẹo, đảm bảo tính thẩm mỹ cho người bệnh. Quá trình hút u trung bình khoảng 30-45 phút, bệnh nhân không cần phải nghỉ làm dài ngày nằm viện điều trị.

ThS.BS. Trần Đức Ngọc trực tiếp thực hiện thủ thuật sinh thiết u vú dưới hướng dẫn siêu âm và lực hút chân không (Ảnh: TCI).

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo, chị em phụ nữ cần chú ý đến sức khỏe vú. Nếu có bất kỳ thay đổi bất thường nào của vú, nhanh chóng đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám. Những phụ nữ có tiền sử gia đình từng mắc bệnh u xơ vú, đặc biệt trường hợp người thân trước 40 tuổi, có thể bắt đầu tầm soát sức khỏe vú sớm hơn.

Ngoài ra, đối với bệnh nhân sau khi phẫu thuật u vú cần thường xuyên đến các cơ sở chuyên khoa thăm khám để phát hiện những dấu hiệu bất thường sớm nhất, từ đó có những phương pháp ngăn ngừa u xơ tuyến vú hữu hiệu nhất.