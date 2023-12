Lấy 77 viên sỏi trong túi mật của thai phụ U40

Ngày 14/12, tin từ Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Quân khu 9 cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ nội soi lấy ra túi mật chứa 77 viên sỏi của sản phụ mang thai 9 tuần.

Thai phụ tên Đ.T.T.T. (32 tuổi ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, quặn thành cơn, kèm theo sốt lạnh run từng cơn, có đi mua thuốc và điều trị nhiều nơi nhưng không đỡ, nên vào khám tại Bệnh viện Quân y 120.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm chẩn đoán, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị viêm túi mật do sỏi kẹt cổ túi mật, nhiều sỏi và cặn bùn túi mật trên bệnh nhân có thai 9 tuần.

Ngay lập tức các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Kíp mổ 4 bác sĩ và 6 kỹ thuật viên do bác sĩ Môn làm trưởng ca mổ.

Sau gần hai giờ, bệnh nhân được cắt đốt giải phóng túi mật khỏi bờ gan an toàn, túi mật lấy ra khỏi cơ thể có 77 viên sỏi, trong đó có một viên to đường kính 15mm nằm kẹt ở cổ túi mật.

Bác sĩ CK2 Lê Thanh Môn - Chủ nhiệm Khoa Ngoại chung đánh giá, đây là ca mổ phức tạp do bệnh nhân đang mang thai 9 tuần, bệnh nhân ở độ tuổi sinh đẻ có nguy cơ biến chứng sỏi túi mật khi mang thai, nên được tiến hành phẫu thuật trong tháng thứ 3 giữa thai kỳ để đảm bảo an toàn, tránh sinh non và gây dị tật thai nhi.