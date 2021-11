Lào Cai xác định 255 F1 của ca Covid-19, Sóc Trăng điều trị F0 tại nhà

Dân trí Liên quan đến người bán hàng rong mắc Covid-19, Lào Cai xác định được 255 F1. Tại Cà Mau thêm nhiều "vùng đỏ", tiến hành phân nhóm ưu tiên sàng lọc Covid-19. Sóc Trăng quyết định điều trị F0 tại nhà.

Liên quan tới F0 là người bán hàng rong ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, ngành y tế Lào Cai đã truy vết thần tốc được 255 trường hợp F1 và 410 trường hợp F2.

Ngành y tế tỉnh Lào Cai đã triển khai lấy 786 mẫu xét nghiệm sàng lọc tại khu vực chợ trung tâm thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đề nghị người dân hạn chế đi ra khỏi nhà khi không cần thiết; trường hợp khi đi từ địa phương ngoài tỉnh về phải thực hiện khai báo y tế trung thực và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị khai báo y tế bằng QR code khi đi/đến các địa điểm công cộng thông qua các phần mềm ứng dụng: "PC-Covid", "Ncovi" trên các thiết bị thông minh.

Sóc Trăng điều trị F0 tại nhà, cách ly F1 tại nhà

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, đánh giá cấp độ dịch, tỉnh Sóc Trăng là cấp 2 (nguy cơ trung bình/màu vàng).

Một khu cách ly tập trung ở Sóc Trăng (Ảnh: XL).

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, từ đầu tháng 10 đến nay, số ca mắc mới trong tỉnh tăng nhanh, chủ yếu là do tình trạng công dân từ các tỉnh, thành phố tự phát về quê và sự xuất hiện chuỗi lây nhiễm tại xã Tài Văn (Trần Đề).

Trong vòng 2 tuần gần đây, tỉnh ghi nhận các chuỗi lây nhiễm mới tại xã Thới An Hội, xã An Lạc Tây, xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách), xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên), xã An Hiệp, thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành), xã Long Bình (thị xã Ngã Năm).

Đến nay Sóc Trăng đang sử dụng 309 cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận khoảng 28.000 người, hiện đang cách ly tập trung 14.304 người. Khả năng tiếp nhận điều trị F0 của tỉnh là 3.883 giường bệnh, đang điều trị 2.196 ca, còn khả năng tiếp nhận điều trị 1.687 ca.

Theo ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận các chuỗi lây nhiễm. Từ đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh khống chế có hiệu quả các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn. Triển khai ngay hoạt động cách ly F1, điều trị F0 tại nhà, thiết lập ngay các trạm y tế lưu động.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp xây dựng kế hoạch và thực hiện các phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ công tác tiêm vaccine, bảo đảm khoa học, an toàn, hợp lý, hiệu quả.

Nhiều tỉnh ở miền Tây đang tiến hành sàng lọc Covid-19 trong dân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cà Mau phân nhóm ưu tiên sàng lọc Covid-19

Hiện Cà Mau đã có 9 đơn vị cấp xã thuộc cấp 4 (nguy cơ rất cao/vùng đỏ), 27 đơn vị cấp 3 (nguy cơ cao/vùng cam), 65 đơn vị cấp 2 (nguy cơ trung bình/vùng vàng).

Trong đó, huyện Trần Văn Thời có đến 4 xã "vùng đỏ", huyện Đầm Dơi có 2 xã "vùng đỏ", 3 huyện Phú Tân, Cái Nước, U Minh mỗi huyện có một xã "vùng đỏ".

Tính đến ngày 5/11, toàn tỉnh Cà Mau đã có 2.556 ca mắc Covid-19 (riêng trong ngày 5/11 có thêm 115 ca mắc). Hiện đang điều trị 1.130 ca, bình phục 1.492 ca, tử vong 17 ca.

Để "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Sở Y tế tỉnh này có kế hoạch sàng lọc Covid-19, phân làm 6 nhóm đối tượng xét nghiệm theo thứ tự ưu tiên.

Cụ thể, nhóm một là đối với người vào tỉnh từ khu vực "vùng cam", "vùng đỏ"; nhóm 2 đối với các đối tượng là F1, F2; nhóm 3 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; nhóm 4 đối với người đã tiêm đủ liều vaccine (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng; nhóm 5 đối với các khu vực phong tỏa, đông dân cư, chợ, các địa bàn còn lại; nhóm 6 đối với trạm y tế, các phòng khám đa khoa, các trung tâm tế và các bệnh viện.

Mục tiêu của kế hoạch này nhằm phát hiện các trường hợp mắc Covid-19 dựa trên định nghĩa ca bệnh và theo phân loại nhóm ưu tiên, ngăn chặn sự lan rộng của dịch bệnh; giảm tải cho hệ thống xét nghiệm, giảm nhu cầu sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao, giảm thời gian xét nghiệm và tăng công suất xét nghiệm nhưng vẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm.

