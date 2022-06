Làm sao để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ trong mùa dịch?

Nỗi trăn trở của cha mẹ trong mùa dịch bệnh

Cùng với niềm vui khi trẻ được đến trường là nỗi lo của không ít các bậc phụ huynh trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường ngoài xã hội. Đặc biệt với các bé dưới 5 tuổi thì nỗi lo này lại càng nhân lên bội phần.

Trẻ rất dễ bị xâm nhập bởi các loại virus, vi khuẩn nguy hiểm. Thêm vào đó, hệ thống miễn dịch ở lứa tuổi này vẫn chưa đạt đến mức độ phát triển toàn diện, khiến trẻ dễ mắc phải các bệnh liên quan đến hô hấp như cúm, viêm phế quản, viêm đường hô hấp… và thậm chí là Covid-19.

Tăng cường hệ miễn dịch từ sớm: Nền tảng để con phát triển khỏe mạnh

Hệ miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Vì vậy, nâng cao sức đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh có con nhỏ, nhất là trong thời điểm dịch bệnh với nhiều biến chủng phức tạp đang ngày càng gia tăng như hiện nay. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp bé phát triển cả về trí não lẫn thể chất, để con thỏa sức khám phá, học hỏi và trải nghiệm những điều mới lạ trong khi vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho con.

SYNBIOTIC độc quyền trong Sản phẩm dinh dưỡng Aptakid 3 và những lợi ích vượt trội cho hệ miễn dịch của trẻ.

Công thức SYNBIOTIC độc quyền là một bước tiến trong khoa học dinh dưỡng Nhi khoa, bao gồm 2 thành phần quan trọng: Chất xơ hòa tan Prebiotic GOS/FOS tỉ lệ 9:1 và lợi khuẩn Probiotic B.breve M-16V.

Prebiotics là một loại chất xơ cũng là thức ăn cho lợi khuẩn trong đường ruột. Hệ chất xơ đặc biệt GOS/FOS theo tỷ lệ 9:1 cũng là tỷ lệ phân bố của các oligosaccharides được tìm thấy trong sữa mẹ. Có rất nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy lợi ích của hệ chất xơ GOS/FOS 9:1 trên trẻ nhỏ như làm giảm tỷ lệ mắc các triệu chứng như viêm da cơ địa, tăng số lượng lợi khuẩn đồng thời giảm hại khuẩn và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Còn Probiotic là những lợi khuẩn được bổ sung với số lượng lớn để mang lại những lợi ích sức khỏe. Bifidobacterium là một loại lợi khuẩn rất quan trọng đối với trẻ nhỏ. Trong số 400 chủng khác nhau thì Bifidobacterium breve M-16V là chủng được chứng minh lâm sàng giúp cải thiện các triệu chứng dị ứng ở trẻ, các triệu chứng viêm da do tã lót và các triệu chứng tiêu hóa.

Công thức SYNBIOTIC độc quyền của tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu châu Âu Danone Nutricia là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ đôi Probiotic Bifidobacterium Breve M-16V và Prebiotics GOS:FOS (9:1) được cấp bằng sáng chế ở châu Âu. Aptakid 3 là sản phẩm dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ từ 2 tuổi đã được tập đoàn Danone áp dụng thành tựu nghiên cứu gần đây bằng cách bổ sung công thức Synbiotic độc quyền này vào sản phẩm.

Có Aptakid 3, bạn hoàn toàn có thể yên tâm hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ luôn khỏe mạnh.

Ngoài ra, sản phẩm dinh dưỡng Aptakid của tập đoàn Danone được nhập khẩu chính hãng từ New Zealand. Nơi đây được mệnh danh là "cái nôi" của nhiều dòng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao. Do đó, các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được tuân thủ nghiêm ngặt.

Sản phẩm Aptakid 3 bao bì mới với công nghệ QR Tracking

Aptakid New Zealand 3 được bảo quản trong hộp thiếc nhằm giảm thiểu tối đa va chạm trong quá trình vận chuyển, giữ trọn vẹn chất lượng và giúp bảo quản lâu hơn trong suốt quá trình sử dụng. Thiết kế hộp thiếc của Aptakid phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, hạn chế tối đa khả năng bột sữa bị vón cục, bị ẩm do tác động của môi trường.

Làm sao để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ trong mùa dịch?

