Làm gì để phục hồi gan hư hại do rượu bia?

Theo The Healthy, dữ liệu gần đây của Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho thấy 47% trong số 100.530 ca tử vong do bệnh gan tại quốc gia này vào năm 2021 là do rượu. Theo blog của Đại học Columbia, đây là một thống kê đáng suy nghĩ vì gan thực hiện rất nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể.

Một điểm đáng mừng là việc giải độc gan có thể mang lại sự chữa lành đáng kể về thể chất, đôi khi có thể phát hiện được chỉ sau vài tuần.

TS Christina Lindenmeyer, bác sĩ tiêu hóa và gan tại Phòng khám Cleveland (Mỹ), chỉ ra rằng khả năng chữa lành của gan có thể phụ thuộc vào tổn thương ban đầu và bất kỳ biến chứng liên quan nào. Bước số một để bắt đầu chữa lành gan là kiêng rượu.

Để giúp gan hồi phục, bạn hãy bắt đầu bằng việc kiêng rượu, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên... (Ảnh: Shutterstock).

Để bắt đầu, việc ăn uống hỗ trợ gan cũng là điều tối quan trọng. Thực phẩm lành mạnh cho gan cung cấp các nguyên liệu thiết yếu như protein và vitamin để sửa chữa.

TS Lindenmeyer cho biết, các loại thực phẩm như cá, các loại hạt, ô liu và rau lá xanh có lợi cho gan vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sửa chữa tế bào gan và tăng cường chức năng gan. Đồ uống tốt cho gan cũng có thể hỗ trợ quá trình phục hồi.

Ngoài ra, bạn hãy thực hiện một số thay đổi có thể đảo ngược nhiều tổn thương ở gan và tránh các vấn đề nghiêm trọng trong tương lai

Theo Healthline, để bảo vệ gan của bạn:

- Hãy chắc chắn rằng bạn có cân nặng khỏe mạnh.

- Ăn một chế độ ăn uống cân bằng

- Cắt giảm thực phẩm và đồ uống đã qua chế biến kỹ (kẹo, nước ngọt, pizza và khoai tây chiên) và thực phẩm có nhiều đường.

- Vận động nhiều hơn.

- Quản lý bệnh cao huyết áp và cholesterol.

- Tránh gây thêm tổn thương cho gan bằng cách không uống rượu.

Dấu hiệu cải thiện chức năng gan có thể xuất hiện trong vòng vài tuần sau khi bạn thay đổi lối sống. Tuy nhiên, như TS Lindenmeyer nhấn mạnh, phục hồi là một quá trình mang tính cá nhân cao.

5 tín hiệu cho thấy gan của bạn đang hồi phục

Dưới đây là 5 dấu hiệu chính cho thấy gan bị hư hại do rượu đã bắt đầu hồi phục:

- Cải thiện công thức máu

Khi nói đến việc theo dõi sức khỏe của gan, các xét nghiệm chức năng gan là rất quan trọng. Những xét nghiệm này, bao gồm đo các chỉ số như alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST) và các xét nghiệm khác, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình trạng của gan. Mức độ cao thường báo hiệu căng thẳng hoặc tổn thương gan.

Một đánh giá năm 2021 trên tạp chí Nghiên cứu về Rượu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã tiết lộ rằng khi gan lành lại sau tác hại do rượu gây ra, các mức enzyme này có thể trở lại bình thường. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi và tái tạo của gan.

Đánh giá này cũng lưu ý rằng ngoài việc cải thiện sức khỏe gan, các giá trị khác như kháng insulin, huyết áp và mức cholesterol cũng được cải thiện, phần lớn là nhờ kiêng rượu.

- Tăng năng lượng và tinh thần minh mẫn

Phòng khám Cleveland gợi ý rằng một dấu hiệu nhận biết cho thấy gan đang được chữa lành là mức năng lượng tăng lên rõ rệt. Khi gan bị suy yếu do rượu, nó sẽ gặp khó khăn trong việc lọc độc tố và chuyển hóa chất dinh dưỡng một cách hiệu quả, dẫn đến mệt mỏi mãn tính và sương mù não.

Khi nó phục hồi, các chức năng này trở nên hiệu quả hơn, dẫn đến tăng năng lượng tổng thể của bạn và giảm cảm giác mệt mỏi. Bạn có thể thấy mình năng động hơn và ít phụ thuộc hơn vào các chất kích thích như caffeine, điều này cũng có thể giúp gan được nghỉ ngơi khỏe mạnh.

- Tiêu hóa tốt hơn

Gan phục hồi sẽ điều chỉnh lại quá trình sản xuất mật, điều cần thiết cho việc phân hủy và hấp thụ chất béo cũng như một số vitamin. Khi gan lành lại, bạn có thể ít gặp vấn đề về tiêu hóa hơn như khó tiêu, đầy hơi hoặc đi tiêu không đều. Sự cải thiện về tiêu hóa cho thấy gan của bạn đang xử lý thực phẩm hiệu quả hơn và cơ thể bạn hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn.

- Giảm sưng phình bụng

Một trong những dấu hiệu rõ ràng khác cho thấy gan đang hồi phục sau rượu là hiện tượng bụng phình to giảm rõ rệt. Tình trạng này, được gọi là cổ trướng, thường phát sinh khi khả năng sản xuất albumin của gan - một loại protein giúp chất lỏng không rò rỉ vào các mô - bị giảm đi.

Ngoài ra, cổ trướng có thể do huyết áp tăng cao trong tĩnh mạch gan. Phòng khám Cleveland gợi ý rằng khi chức năng gan được cải thiện, tình trạng này có thể giảm đi, giúp tổng hợp protein và điều hòa chất lỏng trong cơ thể tốt hơn.

TS Carlos Romero-Marrero, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, Phòng khám Cleveland, chỉ ra rằng khoảng một nửa số bệnh nhân bị xơ gan (là tình trạng mô sẹo thay thế mô gan khỏe mạnh có thể do lạm dụng rượu mãn tính) bị cổ trướng.

Chất lỏng có thể tích tụ ở bụng hoặc chân. Những trường hợp nhẹ có thể được kiểm soát bằng chế độ ăn ít natri. Tuy nhiên, những trường hợp nghiêm trọng hơn có thể cần dùng thuốc để dẫn lưu chất lỏng.

- Da và mắt sáng hơn

Khi gan phục hồi sau các tổn thương do rượu, một dấu hiệu đáng chú ý khác có thể được nhìn thấy trên da và mắt của bạn. Các triệu chứng như da tái nhợt, quầng thâm và vàng da (vàng da và mắt) có thể bớt dần. Sự cải thiện này là do gan lọc độc tố hiệu quả hơn, mang lại làn da khỏe mạnh hơn và phục hồi độ sáng tự nhiên cho lòng trắng mắt.

TS Romero-Marrero cảnh báo, vàng da nói riêng là một dấu hiệu nghiêm trọng của các vấn đề về gan. Nó xảy ra khi bilirubin, một sản phẩm phụ của quá trình phân hủy hồng cầu, tích tụ trong máu vì gan không thể xử lý nó một cách hiệu quả. Ở trạng thái khỏe mạnh, gan hấp thụ bilirubin và biến nó thành mật, cơ thể sẽ thải ra ngoài.

Chuyên gia này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vàng da là một triệu chứng của bệnh suy gan. Nếu bạn nhận thấy bệnh vàng da, điều quan trọng là phải nhờ bác sĩ đánh giá y tế.

Điều quan trọng cần lưu ý là tốc độ và mức độ của những dấu hiệu này có thể khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào các yếu tố riêng lẻ như mức độ nghiêm trọng của tổn thương gan, sức khỏe tổng thể và thay đổi lối sống. Liên tục hỗ trợ gan thông qua chế độ ăn uống lành mạnh, tránh uống rượu và kiểm tra y tế thường xuyên là điều cần thiết để duy trì sức khỏe của gan.