Kollagen II - XS: Giải pháp mới hỗ trợ cho người có nguy cơ loãng xương, thoái hóa khớp

Biến chứng của bệnh loãng xương, thoái hóa khớp ở người ngoài 40 tuổi

Thoái hóa khớp là bệnh khớp phổ biến nhất, được mệnh danh là sát thủ âm thầm và là nguyên nhân phổ biến gây tàn phế cho con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính toàn thế giới hiện có hơn 10% dân số từ tuổi trung niên, tương đương với hàng trăm triệu người, bị hạn chế vận động do bệnh thoái hóa khớp.

Actipro - Dinh dưỡng cho người bị thoái hóa khớp, loãng xương và có nguy cơ loãng xương (Ảnh: LICO G).

Tất cả những người mắc bệnh thoái hóa khớp đều phải trải qua những cơn đau nhức triền miên ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động đi lại của người bệnh, nguy hiểm hơn có thể để lại những biến chứng tàn phế.

Bên cạnh gây đau nhức, thoái hóa khớp còn gây ra nhiều biến chứng nặng nề gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người bệnh. Một số biến chứng do thoái hóa khớp như: hoại tử xương, gãy xương do áp lực, chảy máu hoặc nhiễm trùng trong khớp, tổn thương gân và dây chằng xung quanh khớp, dây thần kinh bị chèn ép trong cột sống do thoái hóa khớp ở cột sống.

Kollagen II - XS dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, có nguy cơ thoái hóa khớp

Các phương pháp sử dụng thuốc điều trị bệnh thoái hóa khớp chủ yếu là sử dụng các loại thuốc giảm đau, kháng viêm. Thuốc có hiệu quả giảm đau chống viêm trong thời gian ngắn, tuy nhiên cần thận trọng khi điều trị kéo dài do có tác dụng phụ trên thận, dạ dày và tim mạch.

Ngày nay việc bổ sung dinh dưỡng giúp ngăn ngừa biến chứng bệnh thoái hóa khớp bằng thành phần thiên nhiên đang được nhiều người quan tâm. Với những tiến bộ kỹ thuật khoa học hiện đại, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu và bào chế thành công thành phần Kollagen II - XS từ sụn ức gà bằng công nghệ thủy phân tách nước độc quyền được bảo hộ tại Mỹ.

Trong Kollagen II - XS chứa 4 hoạt chất cấu tạo sụn khớp và các mô liên kết là: Collagen type 2, Chondroitin sulfate, Acid hyaluronic, Glucosamine là hàng rào bảo vệ sụn chống lại các enzym phá hủy sụn, ngăn chặn sự xâm lấn của các yếu có hại mô sụn, màng hoạt dịch khớp; đồng thời có tác dụng đẩy quá trình tái tạo sụn khớp, giảm tốc độ mất xương, bôi trơn khớp, trẻ hóa xương và cải thiện chức năng vận động xương khớp.

Sữa non Actipro: Giải pháp cho người loãng xương, nguy cơ thoái hóa khớp có chứa Kollagen II - XS

Theo nhà sản xuất, Actipro là dòng sữa dinh dưỡng cho người loãng xương, có nguy cơ thoái hóa khớp được ứng dụng thành phần Kollagen II - XS kết hợp nguồn sữa non 24h từ Mỹ cùng Nano Canxi và các dưỡng chất khác giúp bổ sung canxi, cùng các vitamin và khoáng chất, cung cấp năng lượng giúp bồi bổ sức khỏe.

Trong đó, thành phần Kollagen II - XS với công nghệ thủy phân tách nước độc quyền là một trong những thành tựu khoa học của Mỹ trong quá trình bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ phòng tránh những biến chứng cho người bị loãng xương, có nguy cơ thoái hóa khớp.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn có nguồn sữa non 24h giàu dinh dưỡng từ Mỹ (quốc gia có nền công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất) được tuyển chọn từ nguồn sữa bò trong 24 giờ đầu của bò mẹ với hàm lượng kháng thể IgG cao vượt trội, đạt chuẩn theo quy trình sản xuất kiểm định nghiêm ngặt, có tác dụng tăng khả năng miễn dịch. Nano Canxi trong Actipro hỗ trợ xương chắc khỏe, ngừa nguy cơ loãng xương, thoái hóa khớp.

Ngoài ra trong sữa non Actipro còn chứa 40 dưỡng chất và nhiều loại vitamin giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết đến các khu vực sụn khớp bị tổn thương. Trong đó Lysine HCL là một acid amin góp phần không nhỏ trong quá trình hình thành nên các dưỡng chất collagen giúp thúc đẩy quy trình sản sinh các mô sụn, mô liên kết tăng khả năng chữa lành những tổn thương sụn khớp. Từ đó hỗ trợ người bị loãng xương, có nguy cơ thoái hóa khớp ngăn ngừa những tổn thương sụn khớp và duy trì một hệ khớp vận động dẻo dai hơn.

Sản phẩm sữa non Actipro được sản xuất trên dây chuyền hiện đại áp dụng các công nghệ tiên tiến (Ảnh: LICO G).

Người tiêu dùng lựa chọn sử dụng Actipro (Ảnh: LICO G).

Với những thành phần và công dụng kể trên, Actipro hứa hẹn là giải pháp dinh dưỡng nâng cao sức khỏe dành cho người nguy cơ loãng xương, thoái hóa khớp và thiếu hụt canxi, Kollagen trong chế độ ăn.

Sản phẩm Actipro có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 13/XNQC - ATTPHD do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Hải Dương cấp ngày 3/8/2023.

