Kịch tính giây phút ứng phó tình huống sự cố bức xạ và hạt nhân ở TPHCM

Sáng 27/12, cuộc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đã được diễn ra tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 (phường Tăng Nhơn Phú). Cuộc diễn tập là dịp củng cố ý thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, kiểm tra mức độ phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Theo tình huống giả định, một xe bán tải vận chuyển nguồn phóng xạ (Ir-192 hoạt độ 10Ci và dược chất phóng xạ hở) tới bệnh viện Ung Bướu, trên xe có người lái và nhân viên áp tải nguồn phóng xạ. Khi tới gần địa điểm bàn giao nguồn, xe vận chuyển nguồn phóng xạ đã va chạm mạnh với xe tải chạy ngược chiều. Sự cố tai nạn đã làm người lái xe bán tải chở nguồn phóng xạ, nhân viên áp tải bị ngất và kẹt trong xe.

Một số người dân đang đi trên đường chạy đến cứu lái xe và nhân viên áp tải. Đồng thời gọi điện đến tổng đài khẩn cấp để thông báo về vụ tai nạn.

Không lâu sau đó, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC&CNCH đã đến và tổ chức thực hiện xử lý sự cố tại hiện trường theo quy trình đối với tai nạn giao thông đường bộ.

Lái xe cùng nhân viên trong vụ tai nạn đã nhanh chóng được đưa về bệnh viện để cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng để chữa cháy.

Sau khi tổ chức bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông, lực lượng Công an phường, Cảnh sát giao thông phát hiện có biểu tượng cảnh báo nguồn phóng xạ thông qua dấu hiệu cảnh báo phóng xạ trên xe, đã kịp thời báo cáo chỉ huy Công an thành phố. Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo thực hiện quy trình để thông báo Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng liên quan đến hiện trường, yêu cầu Công an thành phố mở rộng khoanh vùng, bảo vệ hiện trường.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đánh giá đây là sự cố khá nghiêm trọng khi nguồn phóng xạ có khả năng chiếu xạ mạnh gây ảnh hưởng cho công chúng và môi trường. Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh đã lên kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, điều động các lực lượng tham gia và triển khai các hành động ứng phó cần thiết để thu hồi nguồn phóng xạ, đảm bảo an toàn cho công chúng và môi trường.

Lực lượng PCCC&CNCH được kiểm tra phóng xạ bằng thiết bị chuyên dụng sau khi làm nhiệm vụ dập lửa tại hiện trường vụ tai nạn.

Các cán bộ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM sử dụng thiết bị đo bức xạ, khảo sát bức xạ tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Nhân viên ứng phó sự cố sử dụng thiết bị đo có tay cầm nối dài tiến vào khu vực bên trong hàng rào an toàn và xác định vùng phóng xạ cao, định vị các nguồn phóng xạ, vật thể nhiễm phóng xạ.

Lực lượng của Bộ tư lệnh TPHCM chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tẩy xạ cho khu vực nhiễm bẩn.

Bộ đội hoá học nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức tẩy xạ, thu gom chất thải phóng xạ.

Tất cả các dụng cụ, thiết bị và các thùng, túi lưu giữ chất thải phóng xạ được tập trung đưa lên xe vận chuyển về nơi lưu giữ tạm thời, bảo đảm an toàn.

Sau khi tiến hành tẩy xạ, các lực lượng được kiểm tra phóng xạ bằng thiết bị chuyên dụng trước khi được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe.

Phát biểu tổng kết diễn tập, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết: "Qua diễn tập chúng ta đã nhận rõ khả năng ứng phó trong xử lý sự cố hạt nhân, đồng thời, nhận diện rõ những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong công tác thông tin, trang thiết bị, kỹ năng... Kết quả của buổi diễn tập là cơ sở để các đơn vị tiếp tục rà soát, tập luyện, lên phương án ứng phó, qua đó nâng cao năng lực, sẵn sàng ứng phó với sự cố để bảo vệ người dân và môi trường".

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM là cơ quan chủ trì tổ chức kế hoạch diễn tập. Các đơn vị tham gia gồm Bộ Tư lệnh, Công an TPHCM, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Hạt nhân, Trung tâm Cấp cứu 115, Tổng Công ty Điện lực TPHCM, cùng chính quyền địa phương và các cơ sở y tế liên quan.