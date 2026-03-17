Khoảnh khắc cô giáo được kéo về từ cõi chết: "Chồng con ở ngoài cửa đợi em"

Tại lễ trao giải cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi" lần thứ 4, do báo Người Lao Động tổ chức ngày 17/3, nhiều hình ảnh xúc động về tài năng và y đức của các nhân viên y tế đã được chia sẻ.

Trong đó, có câu chuyện "Người kéo tôi trở về từ cõi chết" của nữ giáo viên Ngô Thị Cẩm Chinh. Cô là tác giả bài viết và cũng chính là bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục khi tử thần bất ngờ ập đến.

Chị Cẩm Chinh thời điểm nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (Ảnh: NVCC).

Cuối tháng 5/2024, chị Cẩm Chinh đột nhiên phát hiện viêm cơ tim, chức năng tim còn 31%, nhiễm trùng máu trên bệnh nền Thalassemia...

Chị được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế lúc nửa đêm. Chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng bệnh của nữ giáo viên trở nặng, phải chuyển sang phòng Hồi sức tích cực.

Nhìn thấy mọi bệnh nhân đều hôn mê, xung quanh chỉ có tiếng máy theo dõi "bíp bíp" lạnh lùng kêu liên hồi, người phụ nữ biết rằng tính mạng mình đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Và rất nhanh chóng, tình trạng khó thở của nữ bệnh nhân ngày càng tiến triển xấu, lồng ngực nặng trịch như "cá mắc cạn".

Trong lúc được hỗ trợ thở máy, chị Cẩm Chinh mơ hồ nghe tiếng bác sĩ lo lắng bảo nhau, rằng tình trạng của mình quá nặng. Chỉ cần rút ống thở oxy, ngưng truyền vận mạch, chị sẽ không qua khỏi. Gắng hết sức lực còn lại, nữ bệnh nhân cố thều thào với bác sĩ 2 từ "bỏ cuộc".

Khi mọi thứ tưởng chừng không còn khả năng cứu vãn, bác sĩ Hoàng Trọng Hanh, Phó khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Huế tiến đến, níu tinh thần bệnh nhân trở lại.

"Thở máy sẽ rất đau đớn, nhưng em hãy cố gắng hít vào thật sâu. Tôi tin em sẽ làm được, sẽ khỏe thôi. 3 đứa con nhỏ đang ở ngoài cánh cửa kia đợi em, chồng cũng chờ em để cùng nuôi các con…

Nghĩ đến gia đình và mẹ ở quê đã lớn tuổi, ngày đêm trông ngóng tin, tôi tự nhủ mình không được phép gục ngã. Có những lúc cơ thể mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng tôi vẫn cố gắng từng chút một.

Bác sĩ luôn ở bên, kiên nhẫn hướng dẫn tôi cách thở, động viên tôi giữ vững tinh thần. Chính sự tận tâm và những lời động viên ấy giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua từng ngày điều trị đầy thử thách", chị Cẩm Chinh xúc động kể lại.

Và cuối cùng, liều "kháng sinh tinh thần" cùng năng lực chuyên môn mà bác sĩ Hanh cùng các đồng nghiệp đã giúp bệnh nhân hồi phục thần kỳ.

Qua 21 ngày điều trị, sức khỏe chị Cẩm Chinh dần hồi phục và được xuất viện. Hiện tại, chị đã quay trở lại công việc của một giáo viên dạy môn hóa học.

Bài viết của chị Cẩm Chinh đoạt giải cao nhất cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi" (Ảnh: BTC).

"Tôi hiểu rằng, nếu mình buông xuôi thì mọi cố gắng của gia đình và bác sĩ sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy, tôi chọn cách chiến đấu, dù chậm nhưng chắc, từng bước giành lại sự sống. Khi sức khỏe dần hồi phục, tôi càng trân trọng hơn từng khoảnh khắc được ở bên những người mình yêu thương.

Từ tận đáy lòng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ đã tận tụy cứu chữa và chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Đây sẽ là hành trình mà tôi không bao giờ quên...", người phụ nữ nói trên sân khấu, khi được trao giải cao nhất cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi" lần này.