Khi nào u cục ở cổ là biểu hiện của ung thư?

Dân trí Một khối u ở cổ có thể do một bệnh nhiễm trùng nhưng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư như ung thư tuyến giáp, gan, ung thư máu…

Một khối u trên cổ có thể lớn và có thể nhìn thấy được, hoặc chúng có thể rất nhỏ. Hầu hết các u ở cổ không có hại. Hầu hết chúng cũng lành tính, hoặc không phải ung thư. Nhưng một khối u ở cổ cũng có thể là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng, chẳng hạn như nhiễm trùng hoặc thậm chí ung thư.

Nếu bạn có một khối u ở cổ, bạn hãy đến gặp bác sĩ để đánh giá nó.

Các nguyên nhân phổ biến gây nổi u cục ở cổ

Một hạch bạch huyết to ra là nguyên nhân phổ biến nhất của một khối u ở cổ. Các hạch bạch huyết chứa các tế bào giúp cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng và tấn công các tế bào ác tính, hoặc ung thư. Khi bạn bị ốm, các hạch bạch huyết của bạn có thể to ra để giúp chống lại nhiễm trùng. Các nguyên nhân phổ biến khác của các hạch bạch huyết to lên bao gồm:

- Nhiễm trùng tai

- Viêm xoang

- Viêm amiđan

- Viêm họng hạt

- Nhiễm trùng răng miệng

- Nhiễm trùng da đầu do vi khuẩn

Có những bệnh khác có thể gây ra u cổ:

Các bệnh tự miễn dịch, ung thư và các rối loạn khác của tuyến giáp, chẳng hạn như bướu cổ do thiếu i-ốt, có thể làm to một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp của bạn.

Virus, chẳng hạn như quai bị, có thể làm cho tuyến nước bọt của bạn to lên.

Chấn thương hoặc chứng vẹo cổ có thể gây ra khối u ở cơ cổ của bạn.

Ung thư

Hầu hết các khối u ở cổ là lành tính, nhưng ung thư là một nguyên nhân có thể. Đối với người lớn, nguy cơ một khối u ở cổ tăng lên sau 50 tuổi, theo Cleveland Clinic. Các lựa chọn về lối sống, như hút thuốc và uống rượu, cũng có thể có tác động.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), sử dụng thuốc lá và rượu trong thời gian dài là hai yếu tố nguy cơ lớn nhất gây ung thư miệng và cổ họng. Một yếu tố nguy cơ phổ biến khác đối với ung thư cổ, họng và miệng là nhiễm virus u nhú ở người (HPV). Nhiễm trùng này thường lây truyền qua đường tình dục và nó rất phổ biến. ACS tuyên bố rằng các dấu hiệu của nhiễm trùng HPV hiện được tìm thấy trong 2/3 số ca ung thư vòm họng.

Ung thư biểu hiện như một khối u ở cổ có thể bao gồm:

- Ung thư tuyến giáp

- Ung thư mô đầu và cổ

- Bệnh ung thư gan

- Non-Hodgkin lymphoma

- Bệnh bạch cầu

- Các loại ung thư khác, bao gồm ung thư phổi, cổ họng và ung thư vú, các dạng ung thư da, chẳng hạn như dày sừng actinic, ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy và u ác tính

Virus

Khi chúng ta nghĩ đến virus, chúng ta thường nghĩ đến cảm lạnh thông thường và cúm. Tuy nhiên, có rất nhiều loại virus khác có thể lây nhiễm sang người, nhiều loại có thể gây ra khối u ở cổ. Bao gồm các:

- HIV

- Herpes simplex

- Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng, hoặc đơn nhân

- Rubella

- Viêm họng do virus

Vi khuẩn

Nhiễm trùng do vi khuẩn có thể gây ra các vấn đề về cổ và họng, dẫn đến viêm và có khối u ở cổ. Chúng bao gồm:

- Nhiễm trùng từ mycobacterium không điển hình, một loại vi khuẩn phổ biến nhất ở những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương và bệnh phổi

- Sốt mèo cào

- Áp xe phúc mạc, là một áp xe trên hoặc gần amidan

- Viêm họng hạt

- Viêm amidan

- Bệnh lao

- Viêm họng do vi khuẩn

Nhiều bệnh nhiễm trùng trong số này có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh theo toa.

Các nguyên nhân có thể khác

Các cục u ở cổ cũng có thể do u mỡ phát triển dưới da. Chúng cũng có thể do u nang khe hở phế quản hoặc nhân giáp gây ra.

Có những nguyên nhân khác, ít phổ biến hơn gây ra u cục ở cổ như phản ứng dị ứng với thuốc và thức ăn. Một viên sỏi trong ống dẫn nước bọt, có thể chặn nước bọt, cũng có thể gây ra một khối u ở cổ.

Hà An