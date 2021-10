Khi nào cần sàng lọc polyp và ung thư đại trực tràng?

Dân trí Theo khuyến cáo của Hiệp hội nội soi Nhật Bản, khám sàng lọc và nội soi đại trực tràng giảm tỷ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng, đặc biệt cắt polyp qua nội soi giúp giảm tới 80% tỷ lệ mắc.

Polyp đại tràng là những tổn thương dạng khối trong đại tràng. Đa số các polyp đều lành tính, tuy nhiên, một số trường hợp có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh nếu polyp có kích thước lớn hoặc ác tính.

Khi bị polyp đại tràng ở giai đoạn đầu, hầu hết người bệnh không có triệu chứng. Chỉ đến khi polyp lớn và dài mới có các dấu hiệu, nhưng lại thường dễ bị bỏ qua. Hầu hết những người bị polyp đại tràng không gặp bất kỳ triệu chứng nào, bạn có thể không biết mình bị polyp cho đến khi bác sĩ phát hiện ra nó trong quá trình kiểm tra đại tràng.

Một số dấu hiệu có thể xuất hiện cảnh báo polyp đại tràng:

- Chảy máu trực tràng: Đây có thể là dấu hiệu của bệnh polyp đại tràng hoặc ung thư hoặc các bệnh lý khác, chẳng hạn như bệnh trĩ hoặc vết rách nhỏ ở hậu môn.

- Thay đổi màu phân: Máu có thể xuất hiện dưới dạng vệt đỏ trong phân của bạn hoặc làm cho phân có màu đen. Sự thay đổi màu sắc cũng có thể do một số loại thực phẩm, thuốc hoặc thực phẩm chức năng gây ra.

- Thay đổi thói quen đi tiêu: Táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài hơn một tuần có thể cho thấy sự hiện diện của một khối u hoặc ung thư đại tràng. Tuy nhiên, một số tình trạng khác cũng có thể gây ra những thay đổi trong thói quen đi tiêu.

- Đau: Polyp đại tràng có thể làm tắc nghẽn một phần ruột của bạn, dẫn đến đau bụng quặn thắt.

- Thiếu máu do thiếu sắt: Chảy máu do polyp có thể xảy ra từ từ theo thời gian, ngay cả khi không có máu trong phân. Thiếu máu do thiếu sắt có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và khó thở.

Những người có polyp đại tràng cũng được khuyến cáo cần thực hiện nội soi theo dõi định kỳ, đặc biệt là người có polyp tuyến dù đã cắt bỏ.

Các bác sĩ khuyến cáo những người từ tuổi 50 nên sàng lọc polyp và ung thư. Tuy nhiên, những người có một người thân cấp độ một (cha mẹ ruột, anh trai, em gái hoặc con ruột) bị ung thư đại trực tràng hoặc một polyp tuyến ở tuổi trẻ (trước 60 tuổi) hoặc hai người thân cấp độ một được chẩn đoán ở mọi lứa tuổi, nên bắt đầu sàng lọc ung thư đại tràng sớm hơn, cụ thể là ở tuổi 40 hoặc trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi chẩn đoán sớm nhất trong gia đình họ.

Những người sàng lọc thường xuyên ung thư đại trực tràng ít có khả năng tử vong vì loại ung thư này. Vì vậy, làm theo hướng dẫn sàng lọc là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư đại tràng.

Ngoài ra, mỗi người cần có chế độ ăn uống lành mạnh để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Theo đó, hãy ăn ít chất béo và nhiều trái cây, rau và chất xơ; Duy trì trọng lượng cơ thể bình thường; Tránh hút thuốc và sử dụng rượu quá mức.

Tú Anh