Khẳng định năng lực chuyên môn trong công tác y tế tại sự kiện quốc tế

Là sự kiện sắc đẹp quy mô quốc tế, Miss Cosmo 2025 quy tụ đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng lịch trình dày đặc suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Trong bối cảnh đó, công tác y tế được xem là yếu tố quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh, ê-kíp tổ chức và các hoạt động bên lề.

Khẳng định năng lực chuyên môn trong công tác y tế

Với vai trò nhà tài trợ y tế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã đồng hành cùng Miss Cosmo 2025 tại các hoạt động trọng điểm của cuộc thi, từ giai đoạn tập luyện, bán kết đến đêm chung kết.

Top 2 Miss Cosmo 2025 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn sau khi đăng quang (Ảnh: BVCC).

Buổi gặp gỡ với Hoa hậu Yolina Lindquist và Á hậu Chelsea Fernandez sau đăng quang là hoạt động tiếp nối mối quan hệ hợp tác trên, cho thấy định hướng đồng hành lâu dài giữa Bệnh viện và Miss Cosmo trong các hoạt động cộng đồng.

ThS.BSCKII Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, việc đồng hành cùng Miss Cosmo phù hợp với định hướng của đơn vị trong việc xây dựng hình ảnh một cơ sở y tế hiện đại, chuyên nghiệp, sẵn sàng tham gia hỗ trợ y tế tại các sự kiện có tác động tích cực đến cộng đồng.

Buổi gặp gỡ, trao đổi hợp tác y tế giữa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn và đại diện Miss Cosmo 2025 (Ảnh: BVCC).

Trao đổi định hướng hợp tác vì cộng đồng

Tại buổi làm việc, Ban lãnh đạo bệnh viện và Top 2 Miss Cosmo 2025 đã có những trao đổi cởi mở xoay quanh các dự án cộng đồng mà cả hai dự kiến triển khai thời gian tới.

Nội dung trao đổi tập trung vào các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức y tế và hỗ trợ các trường hợp cần được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.

Hai bên thống nhất tinh thần đồng hành trên nguyên tắc phù hợp với vai trò, chuyên môn và điều kiện thực tế.

Hoa hậu cùng Á hậu Miss Cosmo 2025 trong buổi thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn sẵn sàng hỗ trợ về mặt chuyên môn y tế đối với các hoạt động cộng đồng do Hoa hậu và Á hậu Miss Cosmo 2025 thực hiện, đặc biệt trong những trường hợp phát sinh nhu cầu chăm sóc sức khỏe cần sự tư vấn và hỗ trợ y khoa.

Việc xác lập định hướng hợp tác này được xem là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm các hoạt động cộng đồng được triển khai một cách bài bản, chú trọng yếu tố chuyên môn, an toàn và hiệu quả.

Trải nghiệm môi trường y tế hiện đại, chuyên nghiệp

Trong khuôn khổ cuộc gặp, Hoa hậu Yolina Lindquist và Á hậu Chelsea Fernandez đã có dịp tham quan một số khu vực chức năng của bệnh viện, tìm hiểu cơ sở vật chất, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và quy trình vận hành, để có cái nhìn tổng quan về môi trường y tế hiện đại tại đây.

Miss Cosmo 2025 tham quan và tìm hiểu hệ thống cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

Các hoạt động vận hành và không gian chăm sóc sức khỏe được đại diện Bệnh viện giới thiệu một cách trực quan, thể hiện rõ định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện và an toàn cho người bệnh.

Mở rộng định hướng hợp tác sau sự kiện

Cũng theo ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương, việc đồng hành cùng Top 2 Miss Cosmo 2025 không chỉ dừng ở một hoạt động mang tính ngắn hạn, mà hướng đến xây dựng mối quan hệ hợp tác có chiều sâu, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của thương hiệu.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn trong buổi trao đổi định hướng hợp tác cùng Miss Cosmo 2025 (Ảnh: BVCC).

Thông qua vai trò nhà tài trợ y tế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn mong muốn tiếp tục lan tỏa các giá trị tích cực về chăm sóc sức khỏe và đồng hành cùng những hoạt động mang ý nghĩa xã hội.

Việc tiếp đón Top 2 Miss Cosmo 2025 được xem là bước khởi đầu cho các chương trình hợp tác tiếp theo của bệnh viện, với yếu tố chuyên môn và trách nhiệm cộng đồng được đặt lên hàng đầu.