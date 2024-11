Huấn luyện viên thể hình đau thắt ngực sau giờ tập, phát hiện đột quỵ

Ngày 21/11, Bệnh viện E thông tin về trường hợp nhồi máu cơ tim ở người trẻ, sau khi tập luyện quá sức.

ThS.BS Đàm Hải Sơn, Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E cho biết, nam bệnh nhân 32 tuổi ở Vĩnh Phúc được đưa đến viện nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi…

Trước đó, sau giờ tập thể hình tại phòng tập, người bệnh cảm thấy khó thở tăng dần, rồi chuyển sang tức ngực tăng và đau thắt ngực, đau theo cơn kéo dài từ 10-15 phút. Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E.

Bệnh nhân ổn định sau ca can thiệp (Ảnh: T.Xuân).

Nam thanh niên là huấn luyện viên thể hình, do đó rất quan tâm đến thể hình, thường xuyên tập luyện với cường độ cao, tiền sử khỏe mạnh.

BS Sơn cho biết, ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có những triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả xét nghiệm, hình ảnh siêu âm tim và kết quả chụp động mạch vành phát hiện huyết khối làm hẹp khít động mạch liên thất trước. Bệnh nhân ngay lập tức được can thiệp cấp cứu.

Ca can thiệp do Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Đức Ngọc, Phó trưởng khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E tiến hành. Bác sĩ đã can thiệp lấy huyết khối và đặt stent tái thông động mạch khẩn cấp cho người bệnh.

Sau can thiệp, người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Nội tim mạch người lớn.

Theo BS Sơn, nhồi máu cơ tim là bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao, từ 90-95% người bệnh tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Theo các bác sĩ, tập luyện thể dục thể thao rất có lợi cho sức khỏe nhưng tập luyện quá sức có thể khiến cơ thể đối mặt với những nguy cơ nguy hiểm.

Do vậy, những người thường xuyên luyện tập, nhất là các hoạt động thể lực gắng sức cần thường xuyên thăm khám nhằm tầm soát các nguy cơ về tim mạch.

Như trường hợp người bệnh này, nếu có ý định luyện tập trở lại cần tham khảo ý kiến của bác sĩ và cần tránh những bài tập cường độ cao, gắng sức…

Mỗi người có lối sống lành mạnh giúp phòng ngừa tái phát nhồi máu cơ tim cấp. Bởi đối với những người bệnh đã có tiền sử nhồi máu cơ tim trước đó hoàn toàn có thể tái phát với một số biến chứng nguy hiểm như: đau tim, rối loạn nhịp, suy tim cấp, thuyên tắc mạch phổi, đột quỵ, hở van tim cấp, đột tử…

Bệnh nhồi máu cơ tim thường gặp ở các đối tượng người lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền tuy nhiên ngày càng gia tăng ở những người trẻ, cho thấy tất cả các lứa tuổi đều có thể gặp các biến chứng nguy hiểm của tim mạch.

Khi thấy các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, buồn nôn… cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có biện pháp can thiệp kịp thời nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng cho người bệnh.