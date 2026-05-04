Hơn 63.000 hộp sữa công thức bị thu hồi tại Mỹ do nghi nhiễm độc tố

Theo thông báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Công ty sữa a2 tại Colorado đã tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức a2 Platinum Premium USA. Đây là sản phẩm dạng bột, có bổ sung sắt, dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi.

FDA cho biết các lô sữa này bị phát hiện có chứa cereulide, một độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra. Độc tố này không bị loại bỏ khi pha sữa bằng nước nóng.

Trẻ uống phải sữa chứa cereulide có thể xuất hiện triệu chứng sau khoảng 30 phút đến 6 giờ và có thể hết trong một ngày. Các biểu hiện thường gặp là buồn nôn, nôn mửa và rối loạn tiêu hóa.

Tuy nhiên, trẻ sơ sinh là nhóm cần được theo dõi sát hơn do có nguy cơ mất nước khi nôn nhiều. Nếu trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi dùng sản phẩm, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám hoặc liên hệ nhân viên y tế.

Đến nay, FDA chưa ghi nhận ca bệnh nào được xác nhận có liên quan đến các lô sữa bị thu hồi.

Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu a2 Platinum USA bị thu hồi do có thể gây nguy hại cho sức khỏe (Ảnh: The Hill).

Sản phẩm từng được bán qua trang web của công ty, Amazon và các cửa hàng Meijer. Theo FDA, đây là sản phẩm nhập khẩu trong khuôn khổ chiến dịch Fly Formula, chương trình được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung sữa công thức tại Mỹ trong giai đoạn thiếu hụt.

Tổng cộng có hơn 63.000 hộp sữa được sản xuất. Trong đó, khoảng 16.400 hộp được cho là đã bán đến người tiêu dùng. Dù quyền nhập khẩu sản phẩm đã hết hạn từ tháng 12, một số hộ gia đình vẫn có thể còn giữ các hộp sữa thuộc diện thu hồi.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng gồm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi, dạng bột, có bổ sung sắt, đóng trong hộp thiếc 31.7 ounce. Ba lô sản phẩm bị thu hồi có thông tin như sau:

- Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15/7/2026

- Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21/1/2027

- Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15/1/2027

Số lô và hạn sử dụng được in ở đáy hộp thiếc. Phụ huynh nên kiểm tra kỹ thông tin này trước khi tiếp tục sử dụng sản phẩm.

Theo FDA, chất cereulide được phát hiện trong quá trình xét nghiệm theo hướng dẫn mới từ cơ quan chức năng New Zealand. Độc tố này được cho là có nguồn gốc từ một thành phần trong công thức sản phẩm.

Người tiêu dùng đang có các hộp sữa thuộc diện thu hồi không nên tiếp tục sử dụng. Sản phẩm có thể được vứt bỏ hoặc trả lại nơi mua để được hoàn tiền đầy đủ. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi sử dụng, phụ huynh nên liên hệ với cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Theo The Hill, FDA cũng cho biết các kết quả kiểm tra gần đây cho thấy nguồn cung sữa công thức tại Mỹ nhìn chung vẫn an toàn và không bị nhiễm bẩn trên diện rộng.