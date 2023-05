Hội thảo về công nghệ Emuldrop - tối ưu hấp thu hoạt chất thân dầu

Hội thảo mang lại nhiều ý nghĩa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em (Ảnh: Dược phẩm Delap).

Hội thảo "Emuldrop - Đột phá công nghệ bào chế, tối ưu hấp thu hoạt chất thân dầu", mang lại nhiều ý nghĩa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em. Trong đó, công nghệ Emuldrop được đề cập tại hội thảo là phát minh đột phá được phát triển tại Ý mà Việt Nam có cơ hội tiếp cận trong thời gian gần đây.

Sự ra đời của công nghệ Emuldrop

Sự ổn định của các hoạt chất ở dạng lỏng và vấn đề hấp thu của hoạt chất trong đường tiêu hóa là một bài toán khó đối với các chuyên gia trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Nhất là đối với một số hoạt chất có khả năng hòa tan kém trong môi trường đường tiêu hóa giàu nước như các hoạt chất thân dầu (vitamin A, vitamin D3, vitamin K2…).

Tính chất hấp thu kém dẫn đến sự thiếu hụt hoạt chất và không thể khắc phục bằng cách tăng liều.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Fabio Lucca, chuyên gia trực thuộc công ty Gricar tại Ý: "Trong công thức uống truyền thống, chỉ một lượng nhỏ hoạt chất thân dầu có thể được hấp thu bởi hệ thống đường tiêu hóa và không thể dùng quá liều để đạt được hàm lượng tối thiểu có hiệu quả. Trong lĩnh vực dược phẩm hiện nay, thiếu một dạng lỏng đường uống có khả năng đảm bảo sự ổn định của các hoạt chất thân dầu, đồng thời đảm bảo liều lượng tối đa có thể hấp thu".

Đó cũng là ý nghĩa cho sự ra đời của công nghệ Emuldrop, có thể tối ưu hấp thu hoạt chất thân dầu. Công nghệ Emuldrop được phát triển bởi ông Fabio Lucca - chuyên gia trực thuộc công ty Gricar tại Ý. Với hơn 50 năm phát triển, công ty Gricar là một trong những công ty tiên phong, có sự đầu tư trong nghiên cứu và phát triển công nghệ mới hiện nay.

Bác sĩ Fabio Lucca chia sẻ về công nghệ Emuldrop tại hội thảo (Ảnh: Dược phẩm Delap).

Công nghệ Emuldrop - Đột phá công nghệ bào chế, tối ưu hấp thu hoạt chất thân dầu

Trong hội thảo, ông Fabio Lucca đã mang đến những thông tin về công nghệ và lợi ích mà công nghệ này mang lại. Theo đó, Emuldrop là dạng lỏng cải tiến, bao gồm một hỗn hợp phân tán micelle mịn, hình cầu nhỏ với kích thước nanomet.

Cấu tạo hệ Micell trong công nghệ Emuldrop (Ảnh: Dược phẩm Delap).

Một số điểm đột phá của công nghệ Emuldrop, bao gồm:

Tăng khả năng hòa tan: dạng lỏng phân tán trong nước nhanh chóng.

Tăng tính ổn định: giữ ổn định thành phần hoạt chất thân dầu bên trong khỏi sự phân hủy của enzym và các tác nhân môi trường khác, đảm bảo tối đa nồng độ hoạt chất có thể được đưa nguyên vẹn tới ruột - nơi hấp thu cuối cùng của hoạt chất.

Tăng khả năng hấp thu: hệ thống micelle có cấu trúc cho phép dễ dàng khuếch tán qua màng sinh học và vào tế bào, thúc đẩy sự hấp thu các hoạt chất thân dầu tại niêm mạc ruột và niêm mạc lưỡi.

Ứng dụng công nghệ Emuldrop an toàn hơn với trẻ em

Thạc sĩ, bác sĩ Fabio Lucca cho biết, nguy cơ nhiễm khuẩn trong các sản phẩm bào chế dạng lỏng thường bắt nguồn từ nước, nếu lượng nước tự do trong hợp chất càng lớn thì nguy cơ nhiễm khuẩn do nấm mốc hoặc vi khuẩn càng cao. Theo đó, Emuldrop chứa ít nhất 75% tổng lượng glycerin, vì vậy đây là một hệ thống có chức năng tự bảo quản. Do đó, các thành phẩm ứng dụng công nghệ Emuldrop không chứa chất bảo quản, an toàn với trẻ nhỏ.

Công nghệ Emuldrop có thể giúp tăng hấp thu vitamin D3 gấp 13 lần

Đã có nhiều nghiên cứu được tiến hành để đảm bảo những ưu điểm vượt trội của công nghệ Emuldrop được phát huy tối đa trong các sản phẩm. Trong đó, kết quả nghiên cứu so sánh khả năng hấp thu của vitamin D3 khi ứng dụng công nghệ Emuldrop và các dạng truyền thống (dạng dung dịch dầu) cho thấy, công nghệ Emuldrop có thể giúp tăng khả năng hấp thu (sinh khả dụng) gấp 13 lần và cải thiện hiệu quả sự thiếu hụt hoạt chất này do hạn chế trong quá trình hấp thu ở trẻ.

Kết quả nghiên cứu so sánh sinh khả dụng của vitamin D3 khi ứng dụng công nghệ Emuldrop (Ảnh: Dược phẩm Delap).

Công nghệ Emuldrop đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Ý. Hiện nay, công nghệ này được ứng dụng trong dòng sản phẩm Smartbibi và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Delap. Đây là một trong những công ty có nhiều năm kinh nghiệm phân phối các sản phẩm chuyên biệt dành cho trẻ em.

Nổi bật trong dòng sản phẩm này là thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Smartbibi D3K2, với khả năng tăng hấp thu các vitamin thân dầu (vitamin D3 và vitamin K2) vượt trội. Sản phẩm hỗ trợ tăng khả năng hấp thu canxi, giúp duy trì hệ xương răng chắc khỏe, hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương cho trẻ.

TPBVSK Smartbibi D3K2 có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1254/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 3/12/2020. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Emuldrop được kỳ vọng sẽ góp phần mở ra cơ hội để mỗi trẻ em Việt Nam có thể tiếp cận gần hơn với những sản phẩm chất lượng có khả năng hấp thu tốt và an toàn hơn.