Ho đờm kéo dài và cách cải thiện tại nhà

Ho đờm là gì?

Ho là phản ứng của cơ thể để giữ cho cổ họng và đường hô hấp của bạn thông thoáng. Khi bị cảm lạnh, bạn có thể sẽ bị ho đờm hoặc ho khan. Ho đờm là tình trạng ho kèm tiết chất nhầy. Trong khi đó, ho khan là ho dai dẳng hoặc ho từng cơn và không có sự gia tăng tiết chất nhầy.

Nguyên nhân gây ho đờm

Những nguyên nhân gây ho đờm thường gặp như: do nhiễm virus gây cúm hoặc cảm lạnh thông thường ở đường hô hấp, có thể dẫn đến niêm mạc đường hô hấp bị viêm và tăng tiết đờm nhầy. Lớp nhầy đặc dính này sẽ không được loại trừ bởi nhu động của các lông li ti ở niêm mạc hô hấp.

Vì vậy, ho là một phần trong quá trình tự làm lành của cơ thể để tống các chất nhầy này ra ngoài. Việc sử dụng thuốc có thể hỗ trợ quá trình này.

Bên cạnh đó, ho đờm còn do dị ứng hoặc hen suyễn; do kích ứng như thời tiết lạnh, khói thuốc, mùi hôi…; do các bệnh chảy dịch mũi sau như viêm xoang.

5 cách có thể cải thiện ho đờm tại nhà

Uống nhiều nước ấm: Nước ấm có thể giúp làm sạch chất nhầy trong ngực và mũi. Điều này làm giảm tắc nghẽn, cho bạn một chút thời gian nghỉ ngơi khỏi các triệu chứng của ho đờm.

Mỗi ngày, bạn uống ít nhất 2 lít nước ấm để giúp cơ thể khỏe mạnh và hỗ trợ tiêu biến dịch nhầy.

Nước ấm có thể giúp làm sạch chất nhầy trong ngực và mũi (Ảnh: Freepik.com).

Súc miệng bằng nước muối: súc miệng bằng nước muối giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh, có thể bao gồm chất nhầy dư thừa.

Bạn pha một cốc nước ấm, nước lọc hoặc nước đóng chai với 1/4 thìa cà phê muối. Nhấp một ngụm và hơi ngửa đầu ra sau, súc miệng trong 30-60 giây. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng nước muối sinh lý mua ở tiệm thuốc.

Súc miệng bằng nước muối có thể giúp giảm chất nhầy dư thừa (Ảnh: Freepik.com).

Ngậm mật ong: mật ong được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên từ xa xưa và được biết đến với đặc tính chống viêm. Mật ong có thể hữu ích trong việc hỗ trợ giảm ho về đêm ở trẻ em.

Sử dụng một số loại thực phẩm giải cảm: những loại thực phẩm như gừng, sả, ớt, hành, tỏi… giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh và ho, bao gồm giảm chất nhầy.

Xông hơi: xông hơi giúp làm loãng chất nhầy và thông mũi. Tùy theo nhu cầu có nhiều cách xông hơi khác nhau. Bạn tự xông hơi ướt tại nhà bằng cách: cúi người qua một bát nước nóng, trùm khăn lên đầu để giữ hơi nước quanh mặt. Hoặc bạn chọn mua máy xông hơi nước tại nhà thuốc.

Halixol - giải pháp giảm thiểu triệu chứng ho đàm

Khi có dấu hiệu ho đờm kéo dài, bạn có thể cân nhắc sử dụng sirô ho để giảm thiểu tình trạng ho của mình.

Thuốc ho Halixol - giải pháp hạn chế tình trạng ho có đờm kéo dài (Ảnh: Halixol).

Theo nhà sản xuất, Halixol được chỉ định đối với các bệnh tắc nghẽn đường hô hấp do tăng tiết đàm nhầy như hen phế quản và viêm phế quản, giãn phế quản; hòa tan dịch nhầy trong các bệnh viêm mũi họng. Siro Halixol có thể làm loãng đờm, giảm ho, được sử dụng cho trẻ nhỏ và người lớn. Sản phẩm được sản xuất tại châu Âu với 2 hương dâu và chuối, thân thiện cho sức khỏe.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

