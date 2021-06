Hiệu quả của chế độ DIY trên máy tăm nước Aquapulse

Dân trí Aquapulse là thương hiệu máy tăm nước nổi tiếng và được rất nhiều người yêu thích. Khác với những chế độ thông thường, sự "thông minh" của DIY Mode đem đến cho người dùng trải nghiệm khác biệt và rất tiện lợi.

DIY Mode là gì?

DIY là viết tắt của từ tiếng Anh "Do It Yourself". Về cơ bản, DIY Mode là một chế độ thông minh độc quyền được trang bị trên máy tăm nước Aquapulse giúp người dùng có thể tự điều chỉnh các mức độ áp lực nước của máy theo ý muốn trong dải áp lực từ mức thấp nhất đến cao nhất.

Máy tăm nước Aquapulse A800.

Những lợi ích của chế độ DIY trên máy tăm nước

Thông thường máy tăm nước có 2-5 mức điều chỉnh áp lực nước từ thấp đến cao. Tuy nhiên đó là các chế độ cố định và không thể điều chỉnh theo ý muốn của mỗi cá nhân nên có thể sẽ quá yếu hoặc quá mạnh. Trong khi tình trạng răng miệng, độ tuổi, nhu cầu sử dụng của mỗi người là hoàn toàn khác nhau.

Vấn đề này hoàn toàn được giải quyết với chế độ DIY trên máy tăm nước Aquapulse, bạn có thể tự điều chỉnh đến áp lực nước phù hợp với bản thân. Bên cạnh đó, máy sẽ ghi nhớ mức độ được cài đặt gần nhất cho những lần sử dụng tiếp theo, nên bạn chỉ cần chọn áp lực phù hợp cho lần sử dụng đầu tiên, giúp tiết kiệm thời gian hiệu quả.

Một số máy tăm nước Aquapulse được trang bị chế độ DIY Mode

1. Máy tăm nước Aquapulse A600: Đây là model nhỏ gọn nhất của hãng chỉ với chế độ DIY giúp điều chỉnh áp lực nước tùy ý thích nên đáp ứng được mọi nhu cầu khác nhau của người dùng. Với giá siêu "hời", A600 là một lựa chọn lý tưởng cho một chiếc máy nhỏ gọn, dễ dàng mang đi công tác, du lịch và mang đi làm.

2. Máy tăm nước Aquapulse A800: Ngoài DIY Mode, máy trang bị thêm 3 chế độ khác như Normal (áp lực thông thường), Soft (áp lực yếu hơn, dành cho nướu nhạy cảm hoặc lần đầu sử dụng), Pulse (phun kết hợp massage nướu) có thể đáp ứng thêm nhiều nhu cầu khác của người dùng. A800 được đánh giá toàn diện với giá bán hợp lý.

3. Máy tăm nước Aquapulse X6: Không chỉ mang trong mình tất cả các chế độ của A800, X6 còn được nâng cấp thêm chế độ Point - tia nước phun liên tục ba lần và nghỉ trong 2 giây, sau đó lặp lại theo chu kỳ và chế độ Pause: chế độ tạm dừng thông minh. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một hoặc nhiều chế độ yêu thích tùy khu vực vệ sinh trong khoang miệng. X6 thuộc phân khúc cao cấp của hãng với hai cách sạc có dây và không dây, hệ thống đèn LED hiện đại…

Với kinh nghiệm sản xuất và phát triển các sản phẩm chăm sóc răng miệng nhiều năm, việc trang bị chế độ DIY trên các dòng máy Aquapulse với mong muốn người dùng có được trải nghiệm tốt khi dùng máy, tối ưu công nghệ và thỏa mãn các nhu cầu sử dụng, đem lại hiệu quả làm sạch tối đa. Do đó, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng sản phẩm và hoàn toàn có thể tự cài đặt cho mình một chế độ như ý muốn. Tham khảo thêm các chương trình khuyến mãi lên đến 33% của Aquapulse ngay tại đây!

Trường Thịnh