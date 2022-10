Hiểm họa đằng sau mũi tiêm giảm béo

Phương pháp tiêm giảm béo là gì?

Sở hữu thân hình nhiều mỡ thừa là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người, kể cả nam giới và đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Dù đã thử qua rất nhiều phương pháp giảm cân truyền thống như tập luyện, ăn kiêng thì mỡ thừa vẫn thường xuất hiện và tích tụ ở bụng, đùi hay bắp tay. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn có nguy cơ gây hại đến sức khỏe khi gặp một số bệnh lý do mỡ thừa gây nên.

Nắm bắt được tâm lý chung đó, rất nhiều các phương pháp loại bỏ mỡ thừa, giảm cân được quảng cáo với nhiều hình thức khác nhau để thu hút phái đẹp. Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm khác nhau, tuy nhiên tiêm giảm béo lại được nhiều chị em lựa chọn là giải pháp tối ưu hơn cả.

Tiêm giảm béo được hiểu là tiêm tinh chất có khả năng tiêu hủy phần mỡ trắng vào cơ thể, thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và đào thải mỡ thừa một cách nhanh chóng. Phương pháp thẩm mỹ này được cho là không đau, không xâm lấn và khi kết hợp với các tư vấn của bác sĩ chuyên môn sẽ cho hiệu quả đáng bất ngờ. Vì thế, nó đã được coi là một trong những xu hướng giảm béo mới hiện nay.

Thế nhưng, phương pháp này có hiệu quả hay không lại phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của tinh chất tiêm vào cơ thể, bởi có rất nhiều thẩm mỹ viện đã đưa ra những quảng cáo về các chất có tác dụng làm tan mỡ một cách thần kỳ, nhưng hiệu quả hay không thì chưa có sự kiểm định. Vì thế, việc chọn lựa cơ sở thực hiện thẩm mỹ uy tín, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là vô cùng quan trọng, nếu không sẽ không mang đến hiệu quả mà còn gây hại đến sức khỏe của bản thân.

Sự thật đằng sau những mũi tiêm giảm béo

Cũng như những người phụ nữ khác, chị H.T. hoàn toàn bế tắc khi phải sống chung với lớp mỡ thừa sau khi sinh xong hai bé. Phần mỡ thừa tập trung nhiều nhất ở bụng, đùi, bắp tay khiến cho chị cảm thấy vô cùng tự ti với chồng và mặc cảm với chính bản thân mình. Vì nuôi con nhỏ khó có thể ăn kiêng, chị T. chọn cách tập thể dục với mong muốn cơ thể bớt nặng nề sau bao nhiêu năm sống chung với mỡ, nhưng kết quả chị nhận lại không được như kỳ vọng. Vì thế, chị T. tìm đến phương pháp tiêm giảm béo với niềm tin vào lời quảng cáo "vừa không phải nghỉ dưỡng, ăn kiêng mà lại làm 1 lần duy nhất không dao kéo"

"Họ tư vấn cho mình tiêm 60 ống tinh chất. Thấy bảo chiết xuất từ thiên nhiên lành tính lắm, có cả HA protein rồi acid amin gì đó, mình nghe mà thấy ham ghê nên quyết định làm luôn", chị T. chia sẻ lại. Mọi chuyện dần tệ hơn kể từ sau khi tiêm giảm béo, vùng bụng của chị T. sưng tấy lên và mang lại cho chị cảm giác đau đớn khó chịu vô cùng. Đến ngày thứ 5 thì cơ thể chị nóng sốt, kèm theo những cơn đau vùng bụng thường trực.

"Mình nhập viện thì được bác sĩ bảo là cơ thể đang phản ứng với lượng thuốc nhiều như thế. Cơ thể không chịu được thứ thuốc ấy và nguy cơ hoại tử bụng rất cao. Mình không bao giờ nghĩ rằng đi làm đẹp lại để hậu quả nghiêm trọng đến như vậy", chị T. nói.

Theo Ths.Bs Bùi Tuấn Anh, khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc, phương pháp tiêm giảm béo chưa được cấp phép. Các loại tinh chất đang được các spa, thẩm mỹ viện hoặc các cơ sở thẩm mỹ nhỏ lẻ sử dụng có thành phần chính là Phosphatidylcholine (PPC) được hòa tan nhờ 1 loại muối mật có tên Deoxycholate (DC). Các loại tinh chất này thường có tên thương mại như Lipostabil, Dermaheal LL hoặc Liponsaure được lưu hành tại châu Âu để chữa các bệnh lý về thuyên tắc mạch máu phổi do mỡ, rối loạn lipid máu.

Tinh chất giảm mỡ khi được tiêm vào mô mỡ sẽ tác động trực tiếp khiến tế bào mỡ hóa lỏng thành dạng huyết tương. Không chỉ dừng lại ở đó, thứ tinh chất này còn phá hủy luôn màng tế bào của tổ chức mạch máu, tổ chức thần kinh nằm trong vùng được tiêm. Hoạt chất khi được tiêm nông trên bề mặt da sẽ khiến vùng da tại vị trí tiêm có thể bị viêm loét, còn khi tiêm sâu xuống dưới da sẽ làm tăng nguy cơ hoại tử tại chỗ hoặc nguy hiểm hơn là thuốc sẽ lan mất kiểm soát đến các vùng lân cận như lưng, đùi, hông,...

Khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc từng gặp rất nhiều trường hợp các chị em đến khám do gặp biến chứng sau khi tiêm giảm mỡ. Nhẹ thì mẩn đỏ, bầm tím còn nặng thì như trường hợp của chị H.T. là hoại tử tổ chức vùng bụng.

"Các biểu hiện ban đầu sau khi tiêm thuốc tan mỡ vào cơ thể là cảm giác đau và sưng phù nề tại vùng được tiêm, cảm giác này có thể kéo dài lên đến 2 tuần. Các hoạt chất trong thuốc này có nguồn gốc sinh học nên việc gây dị ứng cho khách hàng là điều rất khó tránh khỏi. Tiêm thuốc tan mỡ lên bề mặt da dễ gây nhiều vết hở, càng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tại chỗ và lan ra toàn thân. Điều nguy hiểm nhất là nó có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của khách hàng", Ths.Bs Bùi Tuấn Anh chia sẻ.

Không phải loại thuốc được sử dụng cho mục đích giảm mỡ nên tinh chất giảm béo còn tiềm tàng nhiều mối nguy hại đến sức khỏe của người sử dụng. Không chỉ phá hủy mô mỡ thành dạng huyết tương, tinh chất giảm béo còn ảnh hưởng đến màng tế bào nằm trong vị trí tiêm. Sau khi mô mỡ bị hóa lỏng và đào thải ra ngoài bằng cơ chế tự nhiên của cơ thể cũng có thể ứ đọng lại do không thể đào thải hết. Việc này sẽ dẫn đến các biến chứng như u mỡ tại chỗ, để lại sẹo vĩnh viễn hoặc hoại tử da.

Có nên thực hiện phương pháp tiêm giảm béo?

Như đã thông tin ở trên, hiện nay Việt Nam chưa cấp phép tiêm giảm béo cho bất kỳ thuốc nào. Tiêm giảm mỡ có thể gây nguy hiểm rất lớn cho cơ thể, thậm chí là hiện tượng sốc phản vệ gây chết người đối với người sử dụng. Vì thế, chưa ai dám kiểm định khi tiêm chất giảm béo vào cơ thể sẽ có hiệu quả hay nguy hiểm đến đâu.

Tuy nhiên, nếu đang gặp khó khăn trong việc quá trình giảm cân, bạn vẫn có thể tìm hiểu những phương pháp hút mỡ đã được chứng nhận an toàn và được áp dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới để có vóc dáng như mong muốn. Một số phương pháp có thể kế đến như phương pháp hút mỡ bằng công nghệ Vaser Lipo đang được thực hiện tại Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc.

Thế nhưng, dù là phương pháp giảm cân nào, bạn vẫn nên cân nhắc một số lưu ý trước khi lựa chọn để tránh tiền mất tật mang:

- Cân nhắc tình trạng sức khỏe của bản thân: Vì giảm béo sẽ tác động đến nhiều cơ quan nội tạng nên bạn cần hiểu rõ về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Đặc biệt bạn có thể đi khám tổng thể để xác định tình trạng cơ thể có sẵn sàng thực hiện phương pháp giảm béo đó hay không.

- Tìm hiểu kỹ ưu nhược điểm của phương pháp giảm béo định lựa chọn: Có rất nhiều yếu tố tác động đến việc bạn nên lựa chọn phương pháp nào như tình trạng sức khỏe, lượng mỡ trong cơ thể, ngân sách, máy móc, chế độ chăm sóc hậu phẫu thuật… Vậy nên, bạn cần tìm hiểu một cách kỹ lượng và lắng nghe tư vấn của các bác sĩ để tìm ra được phương pháp phù hợp nhất với mình.

- Lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín và bác sĩ nhiều kinh nghiệm: Bởi đây là những yếu tố quan trọng quyết định đến việc bạn có thể có được vóc dáng như mong muốn hay không. Bạn nên lưu ý những cơ sở thẩm mỹ có giấy phép hoặc được kiểm định bởi các cơ quan chức năng, đồng thời được trang bị cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ dày dặn kinh nghiệm. Bởi bác sĩ phẫu thuật càng có chuyên môn giỏi, tay nghề cao thì quá trình thực hiện càng tăng độ an toàn và tính thẩm mỹ.

Dẫu biết rằng giảm béo là cả một quá trình gian nan, đòi hỏi mỗi người phải trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kinh tế mới có thể có được thân hình như mong muốn. Đừng vì những lời quảng cáo "mật ngọt" "có cánh" mà đánh đổi sự an toàn và sức khỏe của chính bản thân.

