Hẹn với thanh xuân giữa lòng Hà Nội và Sài Gòn cùng Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân

Dân trí Sự kiện "Hẹn với thanh xuân" - mang thanh xuân về bên người thương yêu được thương hiệu Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân tổ chức vào ngày 10-11/1 tại Sài Gòn và 13-14/1 tại Hà Nội, hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người tham dự.

Thanh xuân luôn là quãng thời gian đẹp và ý nghĩa của mỗi người. Ai trong chúng ta cũng có quyền lựa chọn cho mình cách để tận hưởng thanh xuân theo cách riêng của mình. Có người dành cả thanh xuân cho học tập để chuẩn bị cho tương lai sáng lạn. Có người dành có thanh xuân để yêu một ai đó. Cũng có người, mơ mơ hồ hồ đi hết thanh xuân nhưng không để lại kỷ niệm gì đáng nhớ. Và dù lựa chọn theo cách nào thì thanh xuân vẫn luôn là thứ khiến chúng ta bồi hồi, thậm chí là có chút tiếc nuối mỗi khi nhớ lại.

Hiểu được tâm tư ấy, Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân kết hợp cùng các thương hiệu Salon tóc tại Hà Nội và thành phố Sài Gòn để tổ chức sự kiện "Hẹn với thanh xuân" - mang thanh xuân về bên người thương yêu tại hai thành phố lớn:

Hà Nội: Moonhee Hair, địa chỉ Tầng 1 tòa nhà Landmark 72 tầng. Đối diện coffee Starbucks, vào ngày 13 & 14 tháng 01 năm 2022.

Sài Gòn: Sitecheck Gent's Salon, địa chỉ 99b Gò Dầu Q. Tân Phú, vào ngày 10 & 11 tháng 1 năm 2022.

Tham gia sự kiện, khách mời sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ chăm sóc tóc chuẩn Salon tại Tiệm Tóc Thanh Xuân, chụp ảnh check in cùng người thương và các ngôi sao nổi tiếng như Vân Trang (Huyền Lizzie) và mẹ Nga (NSƯT Thanh Quý) trong Thương Ngày Nắng Về.

Vé tham gia sự kiện được Nguyên Xuân tặng miễn phí cho 100 người chơi may mắn tham gia cuộc thi "Hẹn với thanh xuân" tổ chức tại Fanpage chính thức của Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân. Đặc biệt, một bộ áo dài thương hiệu D'Chic (BST Tết 2022) sẽ được Nguyên Xuân dành tặng cho 10 khách mời (trong số 100 khách mời tới tham dự) có bài chia sẻ về trải nghiệm ấn tượng nhất về sự kiện "Hẹn với thanh xuân". Cách thức tham gia cuộc thi vô cùng đơn giản như sau:

- Bước 1: Chia sẻ câu chuyện thanh xuân của mình bằng cách bình luận (comment) dưới bài viết https://bit.ly/3mzTpNQ trên Fanpage chính thức của Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân

- Bước 2: Chia sẻ bài viết này về trang Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag #henvoithanhxuan #daugoiduoclieunguyenxuan

- Bước 3: Điền đầy đủ thông tin tại form đăng ký xác nhận tham gia cuộc thi.

Hẹn với thanh xuân giữa lòng Hà Nội và Sài Gòn cùng Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân

Ngoài các giải thưởng trên, cuộc thi còn mang tới cho người chơi cơ hội trúng rất nhiều giải thưởng hấp dẫn khác như: 1 Giải Thanh Xuân Trong Tim do BTC chọn: 1 chỉ vàng; 2 Giải Thanh Xuân Trọn Vẹn do BTC chọn: 0,5 chỉ vàng; 5 Giải Thanh Xuân Rực Rỡ do BTC chọn: 1.000.000 VNĐ; 100 Giải khuyến khích do BTC chọn: 1 Bộ dầu gội Nguyên Xuân.

Thông qua sự kiện "Hẹn với thanh xuân", Nguyên Xuân mong muốn sẽ mang tới 100 khách mời một ngày thật sự thảnh thơi và được sống lại với những khoảnh khắc thanh xuân; đồng thời trở thành cầu nối gắn kết để mọi người thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Đó cũng chính là sứ mệnh mà thương hiệu Nguyên Xuân theo đuổi: Tôn vinh những giá trị truyền thống và gắn kết các thế hệ Việt Nam.

Sự kiện "Hẹn với thanh xuân" là món quà cuối năm nhằm tri ân khách hàng và cộng đồng từ Nguyên Xuân - Thương hiệu Dầu gội Dược liệu được yêu thích nhất do người tiêu dùng bình chọn 2 năm liên tiếp (2020 - 2021), thuộc công ty Dược phẩm Hoa Linh.

Thông tin chi tiết về cuộc thi "Hẹn với thanh xuân" Quý bạn đọc vui lòng xem tại Fanpage chính thức của Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân hoặc website: https://daugoiduoclieunguyenxuan.vn/

Nguyên Xuân là dầu gội dược liệu được lấy cảm hứng từ nồi nước gội đầu truyền thống của phụ nữ Việt Nam xưa. Thành phần 13 dược liệu quý cổ truyền phương Đông (Hà thủ ô, Bạch quả, Bồ kết, Hương nhu…), kết hợp công nghệ sản xuất đạt tiêu chuẩn CGMP giúp đảm bảo hiệu quả dưỡng và giảm rụng tóc từ gốc mà vẫn an toàn cho người dùng, giảm mức tổn hại cho tóc.

Dầu ô liu và Vitamin E được nghiên cứu bổ sung mang tới hiệu quả dưỡng và phục hồi hư tổn toàn diện: sạch gàu hết ngứa, ngăn rụng tóc, kích thích mọc tóc thay thế và hỗ trợ giải quyết các vấn đề về tóc như: khô xơ chẻ ngọn, rụng tóc, tóc bạc sớm, da đầu gàu ngứa.

Trường Thịnh