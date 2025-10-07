Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt kỷ niệm 20 năm thành lập

Thượng tướng Lê Huy Vịnh (thứ hai từ phải qua) - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao bằng khen của Thủ tướng cho đại diện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Ảnh: BVCC).

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia; bà Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; cùng nhiều khách mời.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (phải) trao bằng khen của Thủ tướng cho ông Nguyễn Nguyên Đông - Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt (Ảnh: BVCC).

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt tiền thân là Phòng khám Quán Sứ, chuyên khoa Ung bướu với 30 giường bệnh, đi vào hoạt động từ 17/10/2005.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, hệ thống Bệnh viện Lạc Việt có 3 bệnh viện đặt tại các phường Vĩnh Phúc, Phúc Yên của tỉnh Phú Thọ và phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội với quy mô 480 giường bệnh kế hoạch, hơn 700 giường bệnh thực kê, hơn 800 cán bộ, y, bác sĩ; trong đó, có trên 80% cán bộ, y, bác sĩ có trình độ sau đại học.

Từng bước khẳng định thương hiệu, uy tín trong hệ thống bệnh viện tư nhân, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển mạnh các chuyên ngành như: Ung bướu, can thiệp tim mạch, hỗ trợ sinh sản, phẫu thuật nội soi, vi phẫu, chấn thương chỉnh hình và các chuyên khoa nền tảng: Hồi sức cấp cứu, sản, nhi, thận - lọc máu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm…

Trung bình mỗi năm, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt cho hay đã khám và điều trị bệnh cho hơn 100.000 lượt bệnh nhân. Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đã hợp tác chặt chẽ với Bệnh viện K trong chuyển giao kỹ thuật xạ trị, hóa trị và phẫu thuật ung thư; thành công trong cấp cứu sinh non, mổ u não cho bệnh nhân cao tuổi, can thiệp tim mạch phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên và thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa y tế của Đảng và Nhà nước.

Bà Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty Tập đoàn Lạc Việt vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 20 năm thành lập hệ thống y tế Lạc Việt (Ảnh: BVCC).

Với những thành tích đạt được, hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đã nhiều lần được UBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen, được lãnh đạo Bộ Y tế tuyên dương. Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt và cá nhân Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Đông được đón nhận bằng khen của Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực, song cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao để bệnh viện tiếp tục đổi mới, phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ đón nhận, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia chúc mừng những kết quả 20 năm xây dựng và phát triển của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt. Đồng thời khẳng định Lạc Việt đã trở thành địa chỉ tin cậy, khám và điều trị cho hàng triệu lượt bệnh nhân cũng như làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Ông bày tỏ tin tưởng, bệnh viện tiếp tục là điểm sáng của y tế tư nhân Việt Nam, góp phần xây dựng hệ thống y tế ngày càng hiện đại, bền vững.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BVCC).

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị hệ thống Bệnh viện Lạc Việt tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Chăm sóc người bệnh bằng cả trái tim” thông qua việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh… Chủ động phối hợp với các bệnh viện ở tuyến Trung ương, nhất là Bệnh viện K trong chuyển giao kỹ thuật xạ trị, hóa trị và phẫu thuật ung thư, mổ u não cho bệnh nhân cao tuổi, các ca can thiệp tim mạch phức tạp…

Bộ Y tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt trong việc chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam ngày càng vững mạnh, hướng tới mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã trao bằng khen của Hiệp hội cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Lạc Việt (Ảnh: BVCC).

Chiều cùng ngày, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt tổ chức hội thảo khoa học y khoa với nhiều tham luận của giáo sư, tiến sĩ đầu ngành đến từ các bệnh viện tuyến trung ương về điều trị một số bệnh như ung thư phổi, đột quỵ, sỏi đường mật…

