Hệ lụy từ các bệnh lý nội tiết ở phụ nữ

Mắc bệnh nội tiết nhưng lại lầm tưởng là bệnh khác

Hệ nội tiết có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc của người phụ nữ. Tuy nhiên, các bệnh lý nội tiết thường gặp ở phái nữ như bệnh tuyến giáp, tiểu đường, suy tuyến thượng thận... ngày càng trở nên phổ biến và gây trở ngại lớn cho cuộc sống của các chị em.

Nhiều trường hợp mắc bệnh nội tiết bị lầm tưởng với bệnh khác, nếu không thăm khám kịp thời sẽ rất khó phát hiện.

Điển hình như trường hợp của chị N.H.N (26 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội). Sau khi sinh, chị N bị sút cân nhanh chóng. Nghĩ đó chỉ là hội chứng sau sinh nên chị đã tự áp dụng rất nhiều phương pháp tăng cân, tuy nhiên cân nặng vẫn không cải thiện. Sau 5 tháng, tình trạng gầy sút ngày càng nghiêm trọng kèm theo các biểu hiện mất sữa, nuốt vướng, hồi hộp, đánh trống ngực… nên chị đã quyết định đến Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI thăm khám. Chị rất bất ngờ khi biết nguyên nhân gây sút cân là do Basedow - một dạng bệnh cường giáp.

Một trường hợp nữ bệnh nhân khác, chị P.T.Q (38 tuổi) đến Thu Cúc TCI khám do thường xuyên xuất hiện cơn tê tay, hoa mắt, chóng mặt, hụt hơi, khó thở, mệt mỏi, đặc biệt là vào buổi sáng sớm. Cứ nghĩ mình bị rối loạn tiền đình nhưng chị Q không ngờ là bệnh suy tuyến thượng thận.

Các bệnh lý nội tiết ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phái đẹp (Ảnh minh họa: freepick.com).

Ảnh hưởng của bệnh nội tiết đến phái đẹp

Bác sĩ Lê Quỳnh Giang, chuyên gia Nội tiết của Thu Cúc TCI cho biết: "Ảnh hưởng của bệnh nội tiết đối với các chị em là không thể đo đếm được. Trong đó nổi bật nhất là 3 khía cạnh: Chất lượng cuộc sống, sức khỏe và thẩm mỹ".

Về chất lượng cuộc sống

Sự thiếu hụt hoặc dư thừa các loại hormone có thể gây ra hàng loạt triệu chứng bất ổn trên cơ thể người phụ nữ như: Tăng hoặc sút cân bất thường; đi tiểu nhiều, tiểu đêm; khát nước; mệt mỏi; giảm ham muốn; sốt; sưng cổ; đau đầu; run chân tay; vã mồ hôi…

Các triệu chứng này biểu hiện ở mỗi người bệnh rất khác nhau nhưng đều gây phiền toái và làm giảm chất lượng cuộc sống của phái nữ.

Về sức khỏe

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các bệnh lý nội tiết có thể gây những biến chứng nguy hiểm, đe dọa sức khỏe và tính mạng của các chị em.

Các nghiên cứu cho thấy nữ giới mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ bị ung thư cao hơn 27% so với nhóm không mắc bệnh. Ước tính, cứ 30 giây có một người phải cắt cụt chi do loét bàn chân tiểu đường. Trong khi đó, bệnh suy giáp có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, tiền sản giật, sinh non, bệnh tim mạch, trầm cảm, bệnh thần kinh ngoại biên, vô sinh, dị tật bẩm sinh…

Về thẩm mỹ

Bướu cổ và lồi mắt là 2 vấn đề gây ảnh hưởng lớn đến vẻ đẹp của người phụ nữ. Sự tăng hay giảm quá mức hormone tuyến giáp khiến vùng cổ của các chị em to ra, sưng phồng gây mất thẩm mỹ. Trong nhiều trường hợp, nhãn cầu của những người mắc bệnh cường giáp có thể bị lồi ra ngoài so với giới hạn của hốc mắt kèm theo các biểu hiện chảy nước mắt, đỏ mắt, sưng mí mắt… rất khó chịu.

Ngoài ra, sự rối loạn nội tiết trong cơ thể cũng gây nhăn, sạm da, rụng tóc, khiến vòng 1 kém săn chắc, giảm kích thước... ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ đẹp và vóc dáng của các chị em.

Xét nghiệm máu là một trong các phương pháp quan trọng giúp chẩn đoán bệnh lý hệ nội tiết. (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Lời khuyên của chuyên gia

Do phải trải qua nhiều giai đoạn phức tạp như dậy thì, mang thai, sinh sản, hậu sản, tiền mãn kinh, mãn kinh…, phụ nữ có tỷ lệ mắc và tử vong ở một số bệnh nội tiết thường gặp cao hơn nam giới. Trung bình, tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh tuyến giáp cao hơn nam giới từ 3 - 10 lần. Nữ giới mắc cường giáp nhiều gấp 7 lần, mắc suy giáp nhiều gấp 8 lần nam giới. Chị em cũng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn so với nam. Điều đó khiến nữ giới càng có nguy cơ chịu nhiều ảnh hưởng từ các căn bệnh này.

Bác sĩ Giang cảnh báo: "Việc phát hiện muộn và điều trị không đúng cách có thể làm gia tăng ảnh hưởng của các bệnh nội tiết. Vì vậy, khi thấy cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường, chị em cần đi khám sớm để được chẩn đoán và có hướng điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, nên thực hiện lối sống khoa học, ăn uống đủ chất, chọn những thực phẩm lành mạnh để bảo vệ hệ nội tiết".

Thăm khám sớm khi có các dấu hiệu bất thường giúp giảm thiểu tác hại của bệnh nội tiết (Ảnh: Thu Cúc TCI).

