Hệ lụy khó lường từ sỏi tiết niệu lâu năm, ít triệu chứng

Cảnh giác với hiện tượng sỏi lâu năm ít triệu chứng

Sỏi thận, sỏi tiết niệu là bệnh lý thường gặp. Bệnh nếu phát hiện sớm thường được điều trị dễ dàng và ít tốn kém. Nhưng nếu để kéo dài có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như thận ứ nước, giãn đài bể thận, suy thận, nặng nề hơn là mất chức năng thận vĩnh viễn.

Theo Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Phạm Huy Huyên, Trưởng khoa Ngoại - Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc, sỏi có thể xuất hiện trong cơ thể người bệnh nhiều năm và để lại rất ít triệu chứng, thậm chí không có triệu chứng gì nên người bệnh thường chủ quan, chọn tự điều trị bằng thuốc hoặc không điều trị ngay.

"Đó là quan điểm sai lầm mà nhiều bệnh nhân mắc phải, bởi điều này có thể dẫn tới những hậu quả khó lường và những ảnh hưởng lớn đến sức khỏe", bác sĩ Huyên nhấn mạnh.

Sỏi có thể trú ngụ trong cơ thể nhiều năm mà không gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt (Ảnh: TCI).

Cũng theo bác sĩ Huyên, vừa qua khoa Ngoại - Thận - Tiết niệu, Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc vừa tiếp nhận và điều trị cho 2 trường hợp bệnh nhân mắc sỏi tiết niệu nhiều năm, tuy nhiên điều đáng nói là cả trường hợp sỏi đều không đau, không gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt khiến bệnh nhân chủ quan.

Theo đó, dù đã thăm khám và phát hiện bị sỏi thận, sỏi niệu quản hơn 10 năm nhưng do sỏi không gây cảm giác đau đớn nên bà M.T.S (64 tuổi, Bắc Giang) chỉ uống thuốc nam. Nhưng đến gần đây, bệnh nhân được chẩn đoán sỏi làm tắc niệu quản dẫn tới viêm tiết niệu, tắc đường tiểu gây ứ nước thận. Bác sĩ Huyên cho rằng, tình trạng này có thể khiến chức năng thận bị suy giảm.

Sau khi được người nhà thuyết phục, bà S. đã quyết định điều trị để loại bỏ sỏi. Rất may, qua hai lần điều trị, sỏi của bệnh nhân đã được xử lý ổn định và hiện tại bà đã được xuất viện về nhà.

"Tình trạng sỏi của bệnh nhân rất phức tạp. Do sỏi nhiều viên nhỏ rải rác trong thận trái thành đám kích thước 15mm x 7mm, ở chỗ nối thận niệu quản trái có sỏi 13mm x 8mm lại để nhiều năm nên sỏi làm tắc ứ đường đi của nước tiểu, viêm dính nên dẫn tới ứ nước thận, nếu không kịp thời điều trị có thể làm giảm hoặc mất chức năng thận. Do tính chất phức tạp nên bệnh nhân cần can thiệp tán sỏi ngược dòng, rất may là đã thành công", bác sĩ CKII Phạm Huy Huyên cho biết.

Bệnh nhân S. thực hiện tán sỏi ống mềm với ê-kíp của Bệnh viện Thu Cúc TCI (Ảnh: TCI).

Tương tự như bà S, trường hợp của anh N.V.K (39 tuổi, Hưng Yên) cũng như vậy. Phát hiện sỏi từ 2008 nhưng vì sỏi cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt nên anh chần chừ chưa đi chữa vì muốn thử dùng thuốc nam tại nhà.

Tuy nhiên, sỏi không những không được tống xuất ra ngoài mà còn gia tăng kích thước, cản trở sự lưu thông của nước tiểu. Và để giải quyết tình trạng sỏi lâu năm của anh K, bác sĩ CKII Phạm Huy Huyên đã chỉ định bệnh nhân làm tán sỏi qua đường hầm nhỏ bằng laser.

Đến nay, sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của anh K rất tốt, không có đau đớn hay biến chứng nên được bác sĩ chỉ định theo dõi thêm khoảng 3 ngày trước khi xuất viện về nhà.

Giải pháp cho tình trạng sỏi lâu năm ít triệu chứng

Tâm lý ngại mổ, sợ đau, sợ nằm viện hay lo lắng tốn kém chi phí nên nhiều bệnh nhân chọn trì hoãn điều trị sỏi. Theo bác sĩ Huyên, việc để sỏi quá lâu có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người bệnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ suy thận hoặc thậm chí mất chức năng thận vĩnh viễn.

Bệnh nhân thăm khám sỏi thận lâu năm với bác sĩ CKII Phạm Huy Huyên (Ảnh: TCI).

Bác sĩ Huyên cho biết, hiện nay có nhiều phương pháp điều trị sỏi hiện đại không cần rạch mổ, hiệu quả sạch sỏi cao không xâm lấn mà lại nhanh hồi phục như: tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi nội soi ngược dòng, tán sỏi qua da đường hầm nhỏ, tán sỏi ống mềm.

Ưu điểm của tán sỏi là bảo vệ tối đa chức năng thận, ít xâm lấn nhưng đem lại hiệu quả điều trị tốt, tiết kiệm thời gian, được coi là giải pháp thay thế cho mổ mở.

Các phương pháp tán sỏi kỹ thuật cao, đòi hỏi các phương tiện hiện đại và trình độ kỹ thuật tốt. Do đó, để được điều trị sỏi thận an toàn, hiệu quả, người bệnh nên lựa chọn các cơ sở y tế uy tín, với các bác sĩ kinh nghiệm về phẫu thuật tiết niệu và cập nhật các phương pháp trị sỏi hiện đại.